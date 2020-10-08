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Свидание на Голицынских
Фигуристка Екатерина Боброва / Фото: Из личного архива Екатерины Бобровой

Свидание на Голицынских

Дженни Самойлова

Город

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это фигуристка Екатерина Боброва Среди любимых мест олимпийской чемпионки 2014 года в командном зачете Екатерины Бобровой в столице — Парк Горького.

Екатерина Боброва — коренная москвичка, и Парк Горького для себя она открыла давно.

— Это мое любимое место в Москве, именно с ним связаны не только теплые и добрые воспоминания, но и самые важные моменты моей личной жизни, — делится Екатерина.

В школьные годы Екатерина приезжала в парк погулять подругами.

—Я жила в Савеловском районе Москвы, и Парк Горького от моего дома находится довольно далеко, но никогда это расстояние не было помехой для того, чтобы собраться с девчонками и приехать сюда,— рассказывает спортсменка. — Нам было по 15 лет. И сейчас я понимаю, что сегодняшние 15-летние подростки видят парк совершенно другим. Здесь работает большой каток, много уютных мест отдыха, интересные инсталляции, обилие цветов и разнообразных дизайнерских решений украшает аллеи. Центральный парк очень изменился и по праву стал любимым местом отдыха для жителей и гостей города. А ведь раньше ничего этого не было, — вспоминает она. — Это был просто парк с лавочками и все. Дальнейшие преображения, которые сегодня стали привычными для посетителей, начинались и происходили на моих глазах.

Екатерина вспоминает, как появлялись первые детские площадки и другие зоны отдыха.

— Вот, например, кинотеатр под открытым небом «Пионер». Я прекрасно помню, как он строился. Парк расцветал на моих глазах, — добавляет Боброва.

Еще фигуристке очень нравится гулять вдоль Голицынских прудов.

— А знаете, ведь именно в Парке Горького прошло мое первое свидание с будущим мужем Андреем, — откровенничает Екатерина. — Рядом с Большим Голицынским прудом он признался мне в любви, а через несколько лет здесь же сделал предложение руки и сердца. И для нас двоих это место стало очень важным.

К сожалению, сейчас, по словам Екатерины Бобровой, у нее не так часто есть возможность приезжать гулять в парке.

— Так как мы переехали жить за город и в Москву приезжаем в основном только на работу, — поясняет она. — Но у нас подрастает маленький сынишка Александр, и я уверена, что скоро мы обязательно будем намного чаще гулять в этом чудесном парке, показывать сыну наши любимые места, которые важны и дороги для нашей семьи.

ДОСЬЕ

Екатерина Александровна Боброва родилась в Москве 28 марта 1990 года в спортивной семье и уже в 4 года начала заниматься фигурным катанием. За свою карьеру семь раз становилась чемпионкой России, в 2014 году завоевала титул олимпийской чемпионки, а в 2018 году стала серебряным призером Олимпиады. Заслуженный мастер спорта России.

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