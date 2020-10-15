Как проходила подготовка в Тотальному диктанту

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Сколько прописных букв нужно в титулах и в названиях улиц? На курсах подготовки к Тотальному диктанту «Русский по пятницам» именно эта тема вызывает бурю страстей.

Тотальный диктант проводится с 2004 года. А с 2015 года в Москве появились бесплатные вечерние курсы подготовки к испытанию — «Русский по пятницам». Обычно они начинались за два месяца до диктанта. На каждое занятие приходило около 200 человек, причем костяк составляли вовсе не скучающие пенсионеры или жаждущие дарового повышения квалификации корректоры. На другой конец Москвы после рабочей недели спешили молодые менеджеры, инженеры, таможенники... А все потому, что в последние годы грамотным быть модно, хвастаться баллом на очередном Тотальном диктанте — престижно.

О том, как проходила подготовка в этом году, рассказывает ведущий занятий, глава Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

— Владимир Маркович, сколько встреч было в этом году?

— Предполагалось, что до диктанта, который должен был состояться 4 апреля, пройдет семь занятий. А потом еще одно — с разбором текста. До введения ограничений мы успели провести четыре. В онлайн-школе мы устроили все семь занятий и еще три бонусных — темы для них подсказали сами участники. Мы организовали опрос в социальных сетях Тотального диктанта. Из орфографических тем пользователей больше всего интересовали слитное, раздельное и дефисное написание наречий, правила употребления кавычек и правила переноса. А по пунктуации — тире между подлежащим и сказуемым, составные и подчинительные союзы и оформление прямой речи и цитат.

— У онлайн-занятий, наверное, посещаемость выше, чем у обычных?

— Конечно, к нам каждый раз подключалось несколько сотен человек. Поскольку записи остаются висеть на сайте, общее число просмотров еще больше.

— Как сложилась работа осенью?

— Мы планировали, что проведем 2, 9 и 16 октября те самые три занятия офлайн, которые не успели весной. К сожалению, первое из них оказалось и последним, потому что вновь ввели ограничения (виртуальные курсы, разумеется, продолжатся до самого диктанта). Но здорово, что хотя бы это занятие состоялось — в эпоху тотального онлайна так важно посмотреть друг другу в глаза, почувствовать атмосферу жизни. В Культурном центре ЗИЛ собралось человек 35–40, они как раз хорошо рассредоточились по залу. Мы повторили сложные орфографические и пунктуационные темы — правописание «не» и «ни», разные случаи отсутствия знаков препинания в сложносочиненном предложении. Написали диктант по отрывку из романа Андрея Геласимова «Степные боги» — текст Тотального диктанта этого года написан тоже им. По некоторым вопросам была бурная дискуссия.

— Прямо-таки бурная?

— На этих занятиях бывают всплески эмоций. Несколько лет назад пожилая слушательница буквально выбежала из аудитории с криком: «Мне не нужен такой русский язык!» Мы разбирали один из пунктов правил, который не изучается в школе, но дается в академических справочниках (уже не помню какой). Видимо, ей было непросто принять, что многое остается за рамками учебника, что в некоторых случаях возможны разные варианты расстановки знаков препинания. К счастью, с тех пор таких казусов не случалось.

— Какие же темы вызывают самые сильные страсти?

— Например, употребление прописных и строчных букв. Весной вызвал много вопросов отрывок из романа Геласимова «Роза ветров», где упоминается «великий князь Константин». При официальном титуловании слово «великий» должно начинаться с прописной буквы, а вне такого контекста — со строчной. А многие написали с прописной не только первое, но и второе слово. Эту тему в школе не изучают, и как в таких случаях быть, никто не знал.

— А ведь есть еще и правила, которые поменялись…

— Да, и среди них тоже есть те, что касаются прописных букв. Раньше было принято писать, например, «площадь Никитские ворота». Теперь же в нарицательных именах, которые употребляются не в своем обычном значении, а в составе географических и административно-территориальных названий, все слова начинаются с прописной. То есть «Большой Каменный мост» — потому что это действительно мост, но «улица Кузнецкий Мост» — потому что это не мост, а улица. Об этом говорится в полном академическом справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина, но об этой книге не все знают. Поэтому тема вызывает много вопросов.

— А как быть участникам Тотального диктанта, живущим за пределами Москвы? Они же не знают, что на Никитских Воротах уже нет никаких ворот.

— Такой вопрос мне задала прошлой весной одна участница занятий. Я успокоил ее: перед диктантом объясняются значения всех названий, упомянутых в тексте. На самом деле изменений в законах правописания произошло не так много. Главная задача курсов — рассказать о правилах орфографии и пунктуации полнее и подробнее, чем это делается в школе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году: 236 284 человека написали Тотальный диктант 198 592 зрителя смотрели трансляцию в прямом эфире 1200 населенных пунктов по всему миру проводили эту акцию

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