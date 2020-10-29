Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова: С распадом СССР ушла великая дружба народов

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Коренная москвичка Галина Горохова, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, и в 82 года — на передовой отечественного спорта.

В качестве бессменного президента Российского Союза спортсменов Галина Горохова продолжает крепко объединять дружную семью наших олимпийцев. В интервью «Вечерке» эта уникальная женщина рассказала, как добилась жизненного успеха и вспомнила великих своих современников, с которыми лично общалась.

— Галина Евгеньевна, как поживаете?

— Прекрасно. Хотя, конечно, этот год в связи с коронавирусом идет кувырком, потому что наша организация, Российский союз спортсменов, не работает на полную мощность. В рамках программы «Олимпийские легенды» дружная команда ветеранов спорта планировала посетить около пятидесяти российских регионов, но из-за пандемии уже в марте мы вынуждены были на четыре месяца приостановить выезды. После карантина мы посетили Камчатку, Севастополь, Симферополь, Вологду, а теперь опять закрывается наша работа по пропаганде в регионах здорового образа жизни. Меня огорчают такие большие перерывы.

— Многие молодые люди позавидовали бы вашей жизненной энергии. Как вам удается сохранять позитивный настрой?

— Надо любить людей и ту деятельность, которой посвятил свою жизнь. Вот и все. Хныкать — это плохо, надо радоваться жизни, друзьям. Мы — ветераны отечественного спорта — одна олимпийская семья, каждый день перезваниваемся, поддерживаем друг друга. То есть мы все друг у друга под заботливым контролем. Мы столько лет на связи, что уже стали друг другу ближе, чем родственники.

— Вместе с легендарным футбольным вратарем Львом Яшиным вы выступали за общество «Динамо». На ваш взгляд, россияне достойно чтут память о нем?

— Я помню, как на Олимпийских играх в Мексике в 1968-м, куда Яшин был приглашен в качестве почетного гостя, иностранцы приветствовали легендарного вратаря. Это было какое-то идолопоклонничество. На улицах Москвы такого ажиотажа и близко не было. В нашей столице, где никого ничем не удивишь, другое отношение к героям нации. Конечно, в России Яшина помнят, его именем назван Центральный стадион «Динамо».

Для меня он — кумир. Когда я еще занималась фехтованием в «Юном динамовце», Лев Иванович часто приходил на встречи с юными спортсменами. Мы общались с ним, видели, какой это прекрасный человек, и стремились быть похожими на него. Уже позднее, когда я работала государственным тренером СССР по фехтованию, мы с Львом Ивановичем сидели вместе на партсобраниях в олимпийском комитете, часто беседовали. Хорошо помню, как он рассказывал, что и во сне часто стоит в футбольных воротах, хотя давно закончил играть. Я ему: «Ой, Лев Иванович, а я во сне фехтую рапирой, только никому о том не рассказываю, чтоб не сочли сумасшедшей». Конечно, Яшина чтут в России, но мне бы хотелось, чтобы также почитали и Всеволода Боброва — великого футболиста и хоккеиста.

— Вам и сегодня снится рапира?

— Снится одно и то же: вызывают меня на бой за первое место, а рапиры в руках нет. Я прошу, но никто не дает. Побеждаю в том бою и с претензией — к тренеру: всем дают экипировку, а мне — нет.

— Вы родились в один год с Высоцким. Когда вспоминаешь его стихи, становится понятно, чего не любил поэт: «Холодного цинизма, в восторженность не верю, и еще, когда чужой читает мои письма...» Что вы категорически не приемлете в людях?

— Лицемерие и глупость. А на концерте Высоцкого я была. Поэта пригласили в клуб мастеров «Динамо», который находился под северной трибуной нашего динамовского стадиона. Он с удовольствием пел и играл на гитаре для известных спортсменов.

— Какие недостатки можно людям простить?

— Заблуждения. Когда человек сделал гадость, заблуждаясь. Я не прощала, но мирилась с этим.

— Что вам не нравится в современных российских спортсменах? Насколько они далеки от атлетов СССР?

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— У российских спортсменов сейчас какая-то разобщенность, они друг друга не знают. Мы, например, активно все болели за соотечественников во время соревнований. А нынешние наши спортсмены — выступили на состязаниях и ушли из зала. Я говорю не только про фехтование. Держаться надо друг друга, поддерживать. Один за всех и все за одного. Только вместе мы станем непобедимы. Так нас воспитывали тренеры. Преемственность должна быть. Если она есть, то победные традиции не обрываются. Это как стихи «Я помню чудное мгновенье». Начинаю читать первую строку, а вы мне: «Передо мной явилась ты». Вот это — преемственность. А если вы в ответ: «Какое еще мгновенье?» — то все, цепочка традиций прервалась.

— Вы совершали поступки, за которые вам стыдно сейчас?

— Не всем помогла, быть может. Недодала что-то своей маме, бабушке... Но постыдных поступков не совершала.

— Что бы вы хотели вернуть из советской жизни?

— С распадом Советского Союза ушла великая дружба, которая у нас была. Ведь мы в сборной СССР не замечали, кто из нас какой национальности. Более того, если в сборную страны попадали ребята из какой-то небольшой республики, мы все им старались помочь, чтобы им было проще адаптироваться в коллективе. А сегодня взаимоотношения между людьми оставляют желать лучшего. Например, приезжаешь в Туркмению, а там по-русски уже никто не говорит. Мы должны были поддерживать теплые отношения братских народов. Сейчас надо все это снова налаживать.

— Если посмотреть на вашу биографию, складывается впечатление, что и во времена СССР, и сегодня — вы всегда находите контакт с представителями власти. Как вам это удается?

—Я уже 62 года в спорте. Меня все знают, я никогда не прерывала свою деятельность. Все видят, что я без остатка отдаюсь делу, которое люблю. За свои слова всегда отвечаю. Иногда так хочется быть слабой, но чем мне хуже, тем я сильнее. Откудато силы берутся. Вся жизнь моя — борьба, у меня не было никакого блата. Отец мой погиб на войне в 41-м, через два месяца после ее начала.

Под Смоленск его отправиликак пушечное мясо. Мать на заводе работала штамповщицей. Жили бедно. Я стремилась семью обеспечивать, сначала в речном техникуме училась, на практике плавала и матросом, и рулевым на пассажирских и грузовых судах. Была у меня прекрасная бабушка, которая меня поддерживала, заставляла учиться. Да, нелегко женщине прорываться в этом мире, но я всегда работала так, чтобы не было никаких придирок, обвинений в том, что я в чем-то смухлевала, себе присвоила. Когда работала гостренером, на меня куча анонимок приходила в Госкомспорт, а я отвечала: если факты подтвердятся, выгоняйте с работы. Важно, когда за тобой хвостов нет и не за что тебя ухватить.

— Почему на вас писали анонимки?

— В Госкомспорте СССР зарплаты были хорошие, по 300 рублей. А еще выезды за рубеж. Вот и пытались сожрать. А у меня жизненные принципы, от которых не отступаю, и это тоже не нравилось. Боролась до конца, потому и выплыла.

— Вы довольны тем, как складывается ваша жизнь?

— Очень довольна, если бы не больные колени. Все никак не могу их вылечить. Но, несмотря на это, я каждый день на работе.

— Рано встаете, поздно ложитесь?

— Встаю в пять утра, ложусь спать после программы «Время», где-то в 22:00.

— Делаете зарядку по утрам?

— Обязательно делаю, каждое утро. Очень серьезно к этому отношусь, потому что мой организм привык к физическим нагрузкам.

— Галина Евгеньевна, вы кандидат исторических наук. Ваша диссертация была на тему «Культурные связи СССР со странами Западной Европы на современном этапе 1965–1970 годов». На ваш взгляд, на современном этапе XXI века стали ли крепче культурные связи России с этими государствами?

— К сожалению, нет. Потому что раньше во главе европейских стран стояли люди разумные, а сегодня троечники управляют государствами. Как Америка скажет, так Европа и сделает. Ангела Меркель, хоть и крутится, а все равно под американцами. Любили нас или не любили европейские лидеры, а этикет соблюдали. А теперь что?

— Но мы-то стали жить лучше после распада СССР, как считаете?

— В малых российских городах не хватает денег на социальную сферу, потому что там их попросту нету. Спорт и культуру финансируют в регионах по остаточному принципу. Мне это обидно. Вот сейчас говорят, что в медицине людей не хватает, что мало платят врачам, так сделайте так, чтобы в стране было меньше больных. А чтобы люди не болели, им надо заниматься спортом.

— Галина Евгеньевна, что важнее в жизни золотой олимпийской медали?

—Я такой человек, что, достигнув чего-то, всегда двигаюсь дальше. Некоторые взойдут на пьедестал и всю жизнь гордятся. А мне еще мой тренер говорил: два дня на отдых после победы и — в зал, пахать. Когда всех победишь, надо еще больше работать. Поэтому мои золотые медали нигде не вывешены, чтоб пыль не собирать. Для меня дороже олимпийской медали — семья и дети. У меня дочь и двое внуков прекрасных, девочка и мальчик.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Галина Евгеньевна Горохова Родилась 31 августа 1938 года в Москве. Фехтовальщица на рапирах. Трехкратная олимпийская чемпионка и 9-кратная чемпионка мира, 22-кратная чемпионка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1960), заслуженный тренер СССР (1982), заслуженный работник физической культуры России (1997), заслуженный тренер России (1998). Государственный тренер СССР по фехтованию (1975–1992). В 1991 году стала одним из инициаторов создания Союза спортсменов СССР, в том же году избрана президентом Российского союза спортсменов, задачей которого является социальная защита спортсменов и тренеров. Кандидат исторических наук (1973). Сейчас — президент Российского союза спортсменов, член исполкома Федерации фехтования России, председатель правления Межрегионального общественного комитета ветеранов «Герои Отечества», председатель правления Московского детского центра «Москва молодая», член Совета и Президиума ветеранов МГО ВФСО «Динамо».

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