Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Выступления на льду держали болельщиков в напряжении
Третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Выступления на льду держали болельщиков в напряжении

Сергей Петров

Спорт

В спортивном сезоне 2020 года Кубок России по фигурному катанию проходит при поддержке движения «Спорт — норма жизни».

Этапы в Сызрани и Москве прошли ярко и запомнятся болельщикам фигурного катания надолго, а из столицы Кубок России переехал в другую столицу — олимпийскую.

В Сочи с 23 по 27 октября проходит третий этап Кубка России по фигурному катанию. В минувшие выходные в Олимпийском парке состоялись главные выступления соревнований — короткие и произвольные прокаты мастеров. Традиционно прокаты состоялись в одиночном и парном катании, а также танцы на льду.

Фигуристы и фигуристки устроили на льду тренировочного центра по фигурному катанию и шорт-треку нешуточную спортивную борьбу, которая держала болельщиков в напряжении до последнего выступления. Увы, болельщики наблюдали за ходом соревнований только дистанционно — из-за осложнившейся в регионе эпидемической ситуации третий этап Кубка России прошел без зрителей.

Среди мужчин за победу на южном этапе Кубка России состязались Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Противостояние получилось напряженным — Андрей Мозалев победил в произвольной программе, но пьедестал почета возглавил Михаил Коляда, набравший большее количество очков в коротком прокате. Михаила многие уже называют настоящим открытием сезона — под руководством Алексея Мишина спортсмен серьезно прибавил в стабильности выступлений и это приносит заметный результат.

В женском катании все ожидали высоких результатов от Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, но талантливейшая юниорка, 14-летняя Дарья Усачева, очень быстро привлекла к себе всеобщее внимание.

Она победила в короткой программе, а после произвольной закрепилась на втором месте, уступив победу Анне Щербаковой. Отличный результат для молодой спортсменки. Третьей среди девушек стала Елизавета Туктамышева.

В категории «танцы на льду» уверенно победил дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. «Серебро» ушло к спортивной паре Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина. На «бронзовую» ступеньку пьедестала почета встали Юлия Тульцова и Анатолий Беловодченко.

Этапы Кубка России являются отборочными турнирами перед финальным стартом сезона в Челябинске. На Урал фигуристы отправятся в конце декабря, а до того момента им предстоит еще посостязаться на четвертом этапе, который состоится в Казани 8–12 ноября.

Читайте также: Северная столица приняла мастеров по боевым искусствам

Спорттурнир по фигурному катаниюфигурное катание
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте