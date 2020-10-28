Выступления на льду держали болельщиков в напряжении

Третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

В спортивном сезоне 2020 года Кубок России по фигурному катанию проходит при поддержке движения «Спорт — норма жизни».

Этапы в Сызрани и Москве прошли ярко и запомнятся болельщикам фигурного катания надолго, а из столицы Кубок России переехал в другую столицу — олимпийскую.

В Сочи с 23 по 27 октября проходит третий этап Кубка России по фигурному катанию. В минувшие выходные в Олимпийском парке состоялись главные выступления соревнований — короткие и произвольные прокаты мастеров. Традиционно прокаты состоялись в одиночном и парном катании, а также танцы на льду.

Фигуристы и фигуристки устроили на льду тренировочного центра по фигурному катанию и шорт-треку нешуточную спортивную борьбу, которая держала болельщиков в напряжении до последнего выступления. Увы, болельщики наблюдали за ходом соревнований только дистанционно — из-за осложнившейся в регионе эпидемической ситуации третий этап Кубка России прошел без зрителей.

Среди мужчин за победу на южном этапе Кубка России состязались Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Противостояние получилось напряженным — Андрей Мозалев победил в произвольной программе, но пьедестал почета возглавил Михаил Коляда, набравший большее количество очков в коротком прокате. Михаила многие уже называют настоящим открытием сезона — под руководством Алексея Мишина спортсмен серьезно прибавил в стабильности выступлений и это приносит заметный результат.

В женском катании все ожидали высоких результатов от Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, но талантливейшая юниорка, 14-летняя Дарья Усачева, очень быстро привлекла к себе всеобщее внимание.

Она победила в короткой программе, а после произвольной закрепилась на втором месте, уступив победу Анне Щербаковой. Отличный результат для молодой спортсменки. Третьей среди девушек стала Елизавета Туктамышева.

В категории «танцы на льду» уверенно победил дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. «Серебро» ушло к спортивной паре Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина. На «бронзовую» ступеньку пьедестала почета встали Юлия Тульцова и Анатолий Беловодченко.

Этапы Кубка России являются отборочными турнирами перед финальным стартом сезона в Челябинске. На Урал фигуристы отправятся в конце декабря, а до того момента им предстоит еще посостязаться на четвертом этапе, который состоится в Казани 8–12 ноября.

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