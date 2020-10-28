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Северная столица приняла мастеров по боевым искусствам
Соревнования по восточным боевым искусствам джиу-джитсу и киокусинкай / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Северная столица приняла мастеров по боевым искусствам

Сергей Петров

Спорт

24 и 25 октября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в Санкт-Петербурге состоялись соревнования по восточным боевым искусствам джиу-джитсу и киокусинкай.

В эти дни спортивный комплекс «Зимний стадион» принимал традиционный Международный турнир по джиу-джитсу St. Petersburg Open.

В нем принимали участие мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, отдельным зачетом шли соревнования мастеров боевых искусств старше 36 лет.

Спортсмены боролись за медали St. Petersburg Open в трех дисциплинах: бои, борьба лежа не-ваза и демонстрация техники боевых искусств в парах в трех разделах — мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, мужчина с женщиной.

В эти же дни в городе на Неве прошли третьи Всероссийские соревнования по киокусинкай «Медный всадник».

Киокусинкай считается одной из самых трудных и жестких разновидностей карате. В соревнованиях приняли участие представители 36 регионов России. Всего на состязаниях выступили более 500 человек в нескольких возрастных категориях: юноши и девушки 12–13 лет и 14–15 лет, юниоры и юниорки 16–17 лет и мужчины и женщины от 18 лет и старше.

Спортсмены поборолись за медали в двух дисциплинах — полноконтактных поединках «кумитэ» и в выполнении определенных движений и ударов в правильной последовательности «ката».

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СпортСанкт-Петербургбоевые искусства
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