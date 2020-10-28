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Сахалинцы закрыли сезон ночным забегом
Любители бега в Южно-Сахалинске / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Сахалинцы закрыли сезон ночным забегом

Сергей Петров

Спорт

Осень уже полностью вступила в свои права, а это значит, что заниматься спортом на улице стало некомфортно, и более того — иногда даже опасно для здоровья. Поэтому постепенно спортсмены-любители, занимающиеся под открытым небом, завершают свой «теплый» сезон.

В некоторых регионах нашей большой страны завершение сезона становится ярким спортивным праздником.

На Сахалине, например, завершили летний беговой сезон забегом. Да не обычным, а ночным! Можно сказать, что это уже добрая традиция, ведь подобный забег проводится уже второй год подряд. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В Южно-Сахалинске собрались любители бега разных возрастов, многие присоединились к спортивному веселью всей семьей. Вечером, на закате, участники получили нагрудные номера, налобные фонарики и поучаствовали в разминке.

А когда стемнело, бегуны с фонариками, которых насчитывалось более 800 человек, отправились в трехкилометровый забег от площади Славы до средней станции горнолыжного курорта «Горный воздух». Здесь перед зимними Олимпийскими играми-2018 тренировались российские спортсмены, например, сборная страны по сноуборду.

Ну а в октябре-2020 сахалинские любители бега попрощались с летом.

На финише всех спортсменов ожидали горячий чай и сладкое угощение.

Ждем открытия нового бегового сезона!

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