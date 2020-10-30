«Благодарен всем своим женам»: актер Владимир Стеклов рассказал о главных женских качествах

Владимир Стеклов / Кадр из сериала «Точки опоры» / 2015

22 октября на большой экран вышла комедия Михаила Сегала «Глубже!» — о талантливом режиссере, изгнанном из главного театра страны и попавшем в порноиндустрию, где он пытается применить систему Станиславского. Владимир Стеклов сыграл в этом фильме очень близкого себе персонажа — худрука главного театра страны.

— Владимир, расскажите, как вам работалось с Михаилом Сегалом?

Для меня это знакомство стало знаковым. Прежде мы не встречались на съемочной площадке, и я с большим интересом относился ко всем его предложениям и пожеланиям. Михаил, в свою очередь, отвечал мне тем же, если я предлагал свои решения и варианты. Приятно, что наши ощущения и представления о профессии совпали.

— Насколько ситуация, рассказанная в вашем фильме, возможна в реальной жизни?

— Я сам давно работаю в театре и тоже являюсь художественным руководителем Московского современного художественного театра. Поэтому ситуация многочисленных распрей и разборок, происходящих в главном театре страны, мне знакома. Всегда существовала проблема между корифеями театра и молодыми людьми, которые всегда приходят и, как Костя Треплев, словно читают мантру «Нужны новые формы!» И порой эти новые формы приобретают анекдотичный, а то и уродливый характер. Сегодня таких примеров немало.

Это не всегда вызывает принятие и не может не провоцировать конфликты. Не надо было ничего себе фантазировать и представлять, как могла бы развиваться та или иная ситуация в нашей интерпретации. Все это я проходил в реальной жизни на примере своих коллег и друзей. У меня полсемьи работает в разных театрах.

— Актеру важно иметь здоровое чувство юмора. Насколько у вас получается с юмором относиться к трудностям?

—В нынешних реалиях пандемии не получается, поскольку слишком много живых примеров среди близких и друзей, кто заболел. И я уж не говорю о тех, кто ушел, а такие тоже есть. Беречь себя особо не получается, живем с семьей, как обычно. Конечно, стараемся не пользоваться общественным транспортом, местами большого скопления людей, постоянно сдаю тесты, потому что без них не пускают ни на съемочную площадку, ни в театр. Раз в четыре дня сдаем в павильонных съемках тесты на ковид.

— Как находите время на семью и воспитание младшей дочери Ариши?

—Начал везде брать жену и дочку с собой, и на съемки, и в театр. Благо, Ариша уже большая девочка и не мешает рабочему процессу. Дочке безумно нравится бывать у меня на работе, там всегда интересно, лучше всяких площадок и игровых комнат. Думаю продолжать эту практику и дальше, чтобы мы всегда были рядом. Очень сожалею, когда не удается взять семью с собой в экспедицию, пишу им: «Такие красивые места! Пусть дикие, запущенные, но прекрасные. И как было бы хорошо, если бы вы были со мной сейчас». Но когда съемки в Москве и Подмосковье, то мы едим все вместе. И съемочная группа даже удивляется, если я вдруг приезжаю на смену один.

Кадр из сериала «Куба» / 2016

— Вы женаты в четвертый раз, вывели для себя аксиому — что же главное в женщине для мужчины?

— Как говорил Михаил Жванецкий: «Я никогда не буду женщиной! Но как же интересно, что они чувствуют?» Мне кажется, моя жена меня чувствует. И всем своим женам я благодарен, что у меня есть такие великолепные, блистательные дочери — Агриппина, Глафира и Арина. Что же касается самых главных женских качеств, то тут для меня идеальное сочетание — мама, жена и любовница, когда все это есть в одной женщине, как в моей Ирише. Она превосходно готовит, и даже когда я на гастролях и в экспедициях живу и завтракаю в прекрасных отелях, всегда признаюсь жене: «Никогда не сравню ни один хороший завтрак в отеле с твоими завтраками!»

— Каковы ваши принципы воспитания?

—Мне кажется, собственный пример — лучшее, что могут дать родители детям. Например, я мою посуду и при этом говорю Арише: «Я очень хочу, чтобы ты помогала нам с мамой по дому. Потому что я скоро уеду и только ты останешься помощницей. Хотя у нас есть посудомоечная машина, но поверь, самой вымыть свою ложку, вилку и тарелку очень здорово». Важно прививать правила детям.

— К старшим дочкам ходили в школу на собрания?

—Конечно! Вполне серьезно говорю, что как отец я ходил в два места — в школу на родительские собрания и в поликлиники — сдавать анализы, делать прививки и все остальное. Перед первым классом я пообещал Гране, что 1 сентября я всегда буду отводить ее в школу. И так было всегда, даже если мне нужно было улетать в экспедицию, всегда просил взять мне билет на позднее время. Я никогда не ругал детей за плохие оценки, но, правда, отмечал, что уж лучше получить кол, чем тройку, так как тройка — это что-то невнятное. А потом учителя даже попросили меня дежурить в школе на выпускном вечере, и Гранины подружки кинулись меня просить: «Дядя Володя, вы же не будете совсем строго за нами следить?!» Теперь вот предстоит пройти все это еще в третий раз с Аришей.

— Какие наставления давали в профессии сначала дочери Агриппине, а потом и внуку Данилу?

— Очень рад! Но я ничем им не помогал, они все сами-сами делали. Тут у меня есть комплексы, что неправильно пользоваться протекцией. Детям же потом будет легче в профессии. Я им в свое время сказал одно: «Мы думаем, что это мы гениально играем. Нет, это Бог играет, когда он нас выбирает. Вот надо, чтобы выбрали, а это уже от тебя зависит».

ДОСЬЕ

Народный артист РФ Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде. Окончил Астраханское театральное училище по специальности «Актер драматического театра и кино». Работал на разных сценах, среди них: Театр им. Станиславского, «Ленком», «Школа современной пьесы», Театр им. Моссовета, «Сатирикон». Снялся более чем в 140 фильмах и сериалах, среди которых: «Криминальный квартет», «Воры в законе», «Гардемарины, вперед!», «Петербургские тайны», «Увидеть Париж и умереть», «Мастер и Маргарита», «Кадетство».

Лечение пиявками

Нынешняя жена Владимира Стеклова Ирина занимается гирудотерапией, и скоро она будет проводить своему супругу второй курс лечения пиявками вместо фитнеса.

— До пандемии мы регулярно ходили заниматься в фитнес-клуб у дома. Сейчас пока осторожничаем, — рассказал артист «Вечерке».

Намек не понял

Беременность Ирины стала для Владимира полной неожиданностью. О своем интересном положении она решила не заявлять напрямую, а намекнула. Правда, намек этот актер не понял. «Я на кухне вместе с поздним ужином обнаружил какую-то странную полоску. Я не понял, что это», — признавался в одном из интервью артист.

Космонавт

В декабре 1997 года Владимира Стеклова допустили к спецподготовке для полета на станцию «Мир». Через два года он прошел подготовку в составе экипажа КК «Союз ТМ-30» вместе с космонавтами Сергеем Залетиным и Александром Калери, успешно сдал экзамен. Так актер готовился к съемкам фильма «Тавро Кассандры» режиссера Юрия Кары, которые должны были проходить в космосе. Однако из-за недостаточного финансирования проекта в космос Стеклов так и не полетел.

Прочерк в свидетельстве о рождении

В графе «отец» в свидетельстве о рождении Владимира Стеклова стоит прочерк. Дело в том, что его отец сидел в тюрьме, после чего его лишили права даже вступать в брак.

Об этом Владимир узнал позже, а все детство рядом с ним были мама и бабушка.

Винит себя в разводах

Актер признался, что в разводах с тремя бывшими женами виноват сам. Причина: обвинения в его неверности. «Причина расставания — измена мужа, что в финальной части нашей истории было оправданно», — так Стеклов сказал о разводе со своей третьей супругой на телешоу.

Никогда не курил

Актер вырос в Караганде, насмотрелся на многое. Но вся уголовщина обошла его стороной. Более того, когда было модно курить, Владимир даже не притронулся к сигаретам и не курит до сих пор. И к алкоголю остался равнодушен.

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