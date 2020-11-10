Сочиняю по дороге

Фото: Youtube.com / Малозёмов проверит

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это врачи телеведущий Сергей Малоземов.

Автор и ведущий рейтинговых телепрограмм, создатель цикла научно-популярных фильмов Сергей Малоземов каждые выходные делится новыми техническими разработками и развенчивает мифы о еде. «Вечерка» побеседовала с ним о его работе и о том, как находить время для хобби.

— Сергей, меняется ли ваш образ жизни или рацион с приходом осени?

— Обязательно начинаю принимать витамин D. Летом делаю перерыв в его употреблении, так как организм достаточно его получает. В кафе стараюсь заказывать что-то из сезонного меню. Осень — время урожая тыквы. Очень люблю ее во всех видах. А еще для иммунитета важно поддерживать количество клетчатки в организме. В этом мне помогают овощи и фрукты. У нас в Свиблове большой выбор свежих продуктов, как в супермаркетах, так и в магазинах шаговой доступности.

— В своей программе «Чудо техники» на НТВ вы говорите о современных гаджетах и устройствах. А вас они удивляют?

— Если бы меня ничего не удивляло, не вел бы передачу. Не перестаю поражаться технологиям. Например, интересно было узнать про охранную систему в виде маленького дрона, который летает по квартире при срабатывании датчиков движения и передает картинку на смартфон. А еще недавно москвичи-инноваторы показали мне приложение для смартфона. По характеру кашля оно определяет, есть ли симптомы коронавируса.

—На какие-то хобби находите время, несмотря на напряженный график работы?

—Стараюсь жить гармонично и разнообразно, по- этому уделяю время любимым увлечениям. Одно из них — иностранные языки.

Могу без переводчиков общаться и брать интервью в странах, где говорят на английском, немецком, испанском, итальянскоми французском. Недавно был в Турции и подумал, что неплохо было бы взяться за изучение этого языка. Ведь в глубинке жители не понимают английского. Кроме того, там много общих слов так называемой тюркской группы, которые я знаю.

— Откуда? Уже пытались освоить один из азиатских языков?

— Нет, все проще: в детстве я много времени проводил у бабушки и дедушки в Южном Казахстане. Так что с турецким языком для меня откроется еще и мир тюркоязычных народов. Тем более что и в Москве они встречаются часто.

— Кстати, а как вы передвигаетесь по городу? подземкой?

—Езжу на метро каждый день. Мы с женой Мариной даже купили безлимитный годовой абонемент на проезд. Моей машине исполнится в этом году девять лет, но за все время я проехал на ней всего 15 тысяч километров. Это яркое подтверждение того, что в повседневной жизни предпочитаю общественный транспорт.

— Почему же так?

—Так как минимум надежнее. Всегда знаешь, сколько времени уйдет на дорогу. Кроме того, в подземке могу поработать, ведь везде есть доступ к Wi-Fi. Многие тексты для сюжетов я написал именно в метро. Так что эти часы не считаю потерянными.

— А какая любимая станция?

— Думаю, это «Воробьевы горы». Мне нравится, что она буквально висит над водой. Это некое чудо, потому что метро обычно проходит под землей, а тут раз — и станция на поверхности.

ДОСЬЕ

Сергей Малоземов родился 7 октября 1979 года в Миассе Челябинской области. В 2002 году окончил медицинскую академию в Челябинске по специальности «Лечебное дело».

В 2005-м — Школу телевизионного мастерства Владимира Познера и переехал в Москву. Ведет две программы на одном из центральных каналов. Автор книг о здоровье и еде.