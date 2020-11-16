Большая жизнь из миллиона маленьких желаний

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

«Вечерняя Москва» много раз обращалась к Армену Джигарханяну за комментариями и интервью. Всегда отзывчивый народный артист России, один из самых популярных актеров бывшего СССР, неизменно говорил, интересно, содержательно. К сожалению, одна из бесед так и осталась неопубликованной, и сегодня мы исправляем эту ошибку.

— Армен Борисович, а вам никогда при вашей популярности не хотелось стать, например, политиком?

— Не думал об этом. У меня работа совсем другая. Мне достаточно того, что играю на сцене. Хотя, не скрою, предложения стать депутатом Госдумы были. Помню, у Михаила Ульянова, который и сам был депутатом Верховного совета СССР, была идея сделать так, чтобы как можно больше актеров участвовали в политический жизни страны. Меня тогда уговаривали, обещали много всего. Вроде даже соблазн был. Но потом я подумал: «Не нужно мне все это. А если машина нужна — такси вызову».

— Кто вы сейчас больше — актер, общественный деятель или руководитель театра?

— Я больше ощущаю себя актером. Выхожу на сцену — и мне там хорошо. У меня там появляется такое чувство... Есть такое слово, которое очень мне нравится — «хош». Это значит желание. Так вот на сцене у меня появляется желание. Вот я играю у себя в театре Сенеку (спектакль «Театр времен Нерона и Сенеки». — «ВМ»), и у меня есть желание от его имени всем, кто сидит в зале, что-то сказать. Вот и сейчас у меня есть желание изменить что-то.

А желание — это самая большая эмоция. Я прожил долгую жизнь и знаю, о чем говорю. Театр меня научил тому, что все большое рождается из миллиона маленьких желаний.

— Вы неоднократно говорили, что очень любите Москву. А вы чувствуете, как она изменилась?

— Да, я люблю Москву. Я стремился в Москву, приехал сюда десятилетия назад из Еревана, и она меня не разочаровала. Хотя город очень-очень сложный. Потому что здесь много всего собрано вместе.

И мне всегда радостно, когда я вижу, какие изменения происходят в столице. Я еду по улице и вижу, что ее сделали очень красивой. Когда я еще по ней поеду — не знаю. Но сейчас, сию минуту, когда я по ней еду — мне радостно, что ее так хорошо сделали.

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