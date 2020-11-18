Некогда лениться

Фото: Денис Бочкарев, «Вечерняя Москва»

В среду, 18 ноября, «Вечерке» о себе начистоту рассказал директор парка культуры и отдыха «Бабушкинский», депутат Московской городской думы Игорь Бускин.

1 В детстве мечтал поскорее стать взрослым. Ребенок ведь не знает, как это на самом деле тяжело — расстаться с детством.

2 Семейные ценности для меня — это понимать, доверять, быть абсолютно уверенными друг в друге. Семья — это партнерство не в делах, а в жизни, и здесь еще важнее, чтобы близкие люди могли друг на друга положиться.

3 Никогда не было желания изменить сюжет книги или фильма. Менять то, что создал кто-то другой — на мой взгляд, неправильно. У любой книги, любого рассказа, любого фильма — свой, предусмотренный автором и сложившийся в известном смысле свыше, финал.

4 Иногда нужны просто тишина и немного времени на размышления. Сесть одному где-то в спокойном, приятном месте и просто подумать — это для меня идеальный отдых.

5 Люблю города Золотого кольца, особенно — Суздаль. К сожалению, не так часто получается туда выбираться, но именно там я получаю мощный заряд энергии.

6 Современная молодежь прекрасна! Они умнее нас, мобильнее нас, работают с информацией так, как нам и не снилось. Это прекрасное будущее России.

7 Я азартен. Казино не люблю, а вот работать без азарта скучно.

8 С собой на необитаемый остров взял бы... Первая мысль — телефон. Хотя на необитаемом острове ведь нет зарядки! Ну, тогда самое нужное: спички, теплую одежду. Да и острый нож всегда пригодится.

9 Слушаю классическую музыку. Она успокаивает, дает ощущение вечности, как, например, прекрасные вальсы Штрауса.

10 От деревьев можно получить энергетическую подпитку. Хотите верьте, хотите проверьте — обняв большое старое дерево, получаешь мощный прилив сил. Все вокруг нас живое, даже трава. Поэтому так полезно ходить по ней босиком.

11 Считаю, что людям всегда нужно доверять.

12 Эпохальным событием новейшей истории считаю развал громадного государства на мелкие кусочки, трудный перелом 1990-х годов и становление России за ново...

13 Телевизор смотрю редко. Любимые каналы — те, что посвящены живой природе, например National Geographic.

14 Люблю стихи Сергея Есенина. Они созвучны моему внутреннему ритму.

15 Самый приятный сюрприз — это узнать что-то важное и хорошее. Для меня это был момент, когда я узнал, что стану отцом. А потом — когда взял своего новорожденного сына на руки.

16 Социальные сети — это инструмент, и я лично отношусь к ним нейтрально. Сами по себе они — полезная вещь для общения людей. И в любом случае их уже не отменишь — прогресс идет своим чередом.

17 У каждого родителя, пожалуй, свои ошибки в воспитании. Но в наше время, думаю, самая распространенная — недостаток времени на детей.

18 У меня много увлечений и любимых дел, которыми я занимаюсь в свободное время. Если выбрать что-то одно... Боюсь показаться несуразным, но я коллекционирую фарфоровые статуэтки.

19 Самый любимый праздник — это день рождения моего ребенка.

20 Лениться мне некогда. А все почему — с такой загруженностью на работе ни на лень нет времени, ни на борьбу с ней!

21 Еда для меня — это удовольствие. Она всегда должна доставлять радость, иначе зачем она нужна.

22 Если бы я встретил себя двадцатилетнего... Это было самое начало девяностых, сложные и жесткие времена. В общем, себе двадцатилетнему я посоветовал бы идти вперед и ничего не бояться. Впрочем, я и тогда старался так делать.

23 Наверное, самое приятное воспоминание детства — это когда я первый раз увидел море. Мне было шесть лет, и все для меня тогда было ново, интересно, ярко.

24 Хочу сказать спасибо прежде всего своим близким. Родителям — увы, их уже нет в живых, но я всегда шлю им мой низкий поклон. Семье — всем, кто окружает меня и поддерживает.

ДОСЬЕ

Игорь Владимирович Бускин родился в Москве 12 ноября 1970 года. В 2003 году окончил Московский государственный педагогический университет имени М. А. Шолохова по специальности «Клиническая психология».

В этом же году начал работать в парке культуры и отдыха «Бабушкинский» в должности главного инженера. В 2013 году назначен директором Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Бабушкинский». В сентябре 2019 года избран депутатом Московской городской думы. Женат, воспитывает сына.

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