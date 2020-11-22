Избавиться от инфекций поможет коллективный иммунитет

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Проект бюджета Москвы на 2021 год предусматривает, что борьба с инфекционными болезнями останется одним из ключевых направлений развития здравоохранения столицы. Вчера замглавврача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Людмила Большакова рассказала, какие профилактические прививки входят в региональный календарь.

— Людмила Николаевна, расскажите, пожалуйста, почему необходима вакцинация?

— Ни одной медицинской науке человечество не обязано спасением такого количества жизней, как вакцинологии. В допрививочный период умирали от инфекционных заболеваний миллионы людей. Для того чтобы не было эпидемий и роста заболеваемости, необходимо создание коллективного иммунитета. А это возможно только с помощью вакцинации.

— Что такое календарь прививок?

— Это нормативный правовой акт, который определяет сроки, порядок проведения профилактических прививок. Во всех регионах вакцинация населения проводится в рамках национального календаря. Он позволяет защитить население от 12 инфекций. При этом Москва — один из немногих субъектов, у которого есть свой календарь. Он не противоречит общероссийскому, то есть в него включена вакцинация против тех же самых 12 инфекций, но помимо них, включена дополнительная вакцинация еще против пяти инфекций: иммунизацию против вируса папилломы человека делают девочкам в возрасте 12–13 лет, против вирусного гепатита А и ветряной оспы — детям перед поступлением в дошкольные учреждения в возрасте с 3 до 6 лет. В региональный календарь также включена вторая ревакцинация от коклюша для детей в возрасте 6–7 лет, заболеваемость которым резко выросла из-за снижения поствакцинального иммунитета к школьному возрасту.

В связи с ростом заболеваемости менингококковой инфекцией в региональный календарь включена вакцинация детей в возрасте до 6 лет против этого заболевания.

Кроме того, в Москве проводят детям первого года жизни профилактические прививки против ротавирусной инфекции. Эта вакцинация также очень важна, поскольку у детей до 5 лет это заболевание протекает очень тяжело, и процент госпитализаций высокий. Осложняется ситуация тем, что отсутствует специфическое лечение этой инфекции. Большим достижением является то, что есть вакцина, и мы в Москве активно прививаем детей первого года жизни. Охваты вакцинации постоянно растут.

— Людмила Николаевна, а чем грозит несоблюдение календаря прививок?

— Благодаря тому, что мы вакцинируем жителей столицы, как я уже говорила ранее, создается коллективный защитный иммунитет. Это позволяет снизить заболеваемость и даже полностью ликвидировать некоторые инфекции. Например, сейчас в России мы не регистрируем полиомиелит, но мы обязательно против него проводим прививки. Если мы прекратим это делать, то из стран, где эта инфекция распространена, инфекция может быть вновь занесена в Москву, как это случилось в 2010 году с корью. Но благодаря активной иммунизации москвичей против кори заболеваемость снизилась.

— Будет ли вакцина от коронавирусной инфекции в скором будущем включена в календарь прививок?

— Думаю, что это непременно произойдет.

СПРАВКА

Людмила Большакова — врач-эпидемиолог, окончила Владивостокский государственный медицинский институт. Имеет большой опыт в организации и проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на снижение инфекционной заболеваемости.

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