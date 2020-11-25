«Я довольно скучный человек»: актер Никита Панфилов — о замкнутости, новом увлечении и семейных правилах

Актер Никита Панфилов / Фото: Пресс-служба НТВ

23 ноября на телеканале «Россия» состоялась премьера исторической драмы «Грозный», где одну из главных ролей сыграл Никита Панфилов. О своем амплуа боярина Челяднина, плетущего интриги против Ивана Грозного, плодах пандемии, а также о реакции супруги на любовные сцены актер рассказал «Вечерке».

— Никита, расскажите, как вам дался опыт работы в такой масштабной исторической драме?

— Самый большой подарок для артиста, когда случается не просто возрастная роль, а есть возможность пройти путь героя от молодого к старому. Когда есть изменения и по сценарию, и по гриму, и по характеру персонажа. Я играю боярина Челяднина — это собирательный образ оппозиции Ивана Грозного, в реальности такого человека не существовало. Сначала у моего молодого боярина просто борода, а потом начинаются возрастные изменения от серии к серии. И к концу фильма он уже превращается чуть ли не в чудовище, с седыми волосами и выбитым глазом.

Первый грим с бородой был несложным и занимал полчаса. А вот возрастной грим наносился не менее полутора часов, а порой и до двух с половиной. А как с линзой мучились, которая имитировала выбитый глаз! Это бельмо создавало, конечно, дискомфорт, глаз чесался, линза все время съезжала, да и надеть ее было непросто.

— На конях скакать довелось? Оружием помахать?

— Долго говорили, что нужно будет ездить на лошади, но в итоге, видимо, эту сцену убрали или изменили, и так мне не довелось проехаться. Но конечно, хотелось, ведь чем больше разного экшена, тем интереснее! Холодное оружие было — мечи, кинжалы, тут все случилось. И надо отдать должное, были крутейшие исторические костюмы. В целом мне очень нравился подход к съемочному процессу, «Грозный» — очень дорогой и качественный продукт.

— Съемки картины ведь были в разгаре, когда объявили карантин. Вы рады были вынужденной передышке или не знали, чем себя занять дома?

— Всю свою жизнь я поделил на две части, без которых не могу жить, — семья и работа. И хоть радоваться повода не было, передышка тем не менее пошла на пользу — я бросился в садоводство, купил парник и занялся земледелием.

Теща до сих пор закатывает в банки наши «плоды пандемии». Я целыми днями копал, сажал, строгал, коптил, красил, чего только не делал! Люди делятся на несколько категорий — рыболовы, охотники и земледельцы. Так вот я стопроцентный земледелец, особенно теперь, когда мы переехали жить за город с рождением дочери Авроры. Люблю наблюдать, как растут посаженные мною растения. Весной взял один обычный болгарский перец, вынул семечки и рассадил в землю. Так у меня взошло 200 перцев, я не знал, куда их высаживать. Мне, конечно, помогала семья — тесть, теща, мама, один бы я не справился.

— Скажите, а в жизни бывает порой желание исчезнуть, раствориться, чтобы вас на время потеряли, побыть наедине с собой?

— Конечно. В детстве я был очень замкнутым человеком, любил находиться дома, чтобы рядом были только знакомые мне люди, не любил новых компаний и незнакомых мест. Но когда я выбрал актерскую профессию, она не могла не наложить свой отпечаток. Наша жизнь — постоянные переезды, новые люди, новые проекты, я исколесил всю Россию с самыми разными людьми. И моя профессия сделала меня социальным человеком.

Но иногда отголоски замкнутости все-таки проскальзывают, и хочется уединиться. На этот случай у меня дома есть маленький кабинетик, в котором я могу закрыться, если захочу. Но это случается крайне редко, потому что моя социальность все-таки взяла верх над замкнутостью.

— Одни признавались, что были рады возможности проводить столько времени с семьей, другие, наоборот, говорили, что пережили очень непростые времена. Как для вас этот период прошел?

— Да, у меня тоже есть знакомые, которые переругались за время пандемии. Но мы с Ксенией сразу договорились, что можем либо ад устроить друг другу, либо рай. Если ты живешь с человеком, но оказался не готов проводить с ним 24 часа в сутки, то что же это за семья? Грош цена такой семье, и если она развалилась, то туда ей и дорога. Люди должны жить душа в душу 24 часа семь дней в неделю. Тьфу-тьфу, у нас это получилось.

— Часто ли дурачитесь и «включаете» ребенка, находясь с детьми?

— Конечно, с детьми я абсолютный ребенок, отпускаю себя по полной. По-другому с ними нельзя общаться, только на равных. В игры надо вкладываться на сто процентов, не важно, во что вы играете — в «колечко-колечко», прятки, или просто готовите на детской игрушечной кухне. С дочерью мы любим устраивать чаепития. Помню в Новороссийске вышли на балкон, и Аврора предложила выпить чаю, воображаемого, конечно. Сели типа за стол и пили чай, и горячо было, и сахар сыпали, и проливали, и конфеты разворачивали, тоже воображаемые. Больше всего дочке нравилось, что я с ней играю абсолютно серьезно.

— Сложно играть химию отношений (с актрисами), будучи глубоко семейным человеком? Есть ли у вас с супругой какие-то договоренности на этот счет?

— Несложно, если вы друзья. Ты должен стать другом с партнером, тогда сыграешь и любовь. И с Ксенией у нас сразу была договоренность: то, что ты видишь на экране, — это не я — Никита Панфилов, а персонаж — Макс, Стас и прочие. Я глубоко семейный человек со своими жизненными ценностями и правилами. А на экране совершенно другой парень, со своими суждениями и своей личной жизнью. Я пока еще не сыграл ни одной роли, где играю самого себя, потому что сам по себе я довольно скучный человек. Никого не пускаю в свою личную жизнь, на то она и личная. Абсолютно уверен, что счастье любит тишину.

— Для многих этот год стал периодом переосмысления. Как у вас сложилось?

— У меня вообще все високосные годы отличные, самые лучшие в жизни. Конечно, в первой половине было много надуманных страхов, никто не знал, когда все это закончится. Превыше всего ответственность за семью, которую нужно кормить и оберегать в любых обстоятельствах. И очень правильно говорят, что пандемия и вызванные ею безработица и неуверенность сильнее сказываются на здоровье, чем сам коронавирус.

Фото: Пресс-служба НТВ

ДОСЬЕ

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве. В 2006 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, 10 лет прослужил в труппе МХТ им. А. П. Чехова. В 2005 году дебютировал в телесериале «Адъютанты любви». Известность получил после ролей в сериалах «Пес», «Мажор», «Сладкая жизнь».

Благородная лысина

Частью имиджа Никиты Панфилова лысина стала после службы в армии. В своем первом фильме «Адъютанты любви» он уже снимался в парике. «Перемерил 13 штук, прежде чем выбрали подходящий. В ход пошел тот, что специально для съемок заказали у Вячеслава Зайцева», — вспоминает актер.

Добрыня Никитич

Первого ребенка актер назвал Добрыней, как одного из русских богатырей. «Раз уж у пацана отчество такое, почему бы не воспользоваться случаем? Имя хорошее, подразумевает мужество, отвагу вкупе с добротой и отзывчивостью», — объясняет Панфилов.

Три свадьбы

Никита женат на враче-стоматологе Ксении Соколовой, у них общая дочь Аврора. Это третий брак актера. По его словам, именно с Ксенией удалось достичь гармонии. До этого он был женат на актрисе Вере Бабенко и Ладе Поярковой, но оба союза распались из-за неверности вторых половинок.

Отказался от постельных сцен

Популярность Никите Панфилову принесла роль в сериале «Сладкая жизнь», где ему приходилось участвовать в откровенных сценах. «Сначала было сложно, непривычно, ведь ты стоишь спиной к камере, голый... Во втором сезоне я смирился с этим непривычным ощущением, а на съемках третьего понял, что не мое это — бегать голышом. Так и сказал режиссеру: «Больше у меня постельных сцен нет», — рассказал Никита.

Суеверный

Никита называет себя суеверным человеком. Однако он не верит во все приметы. «Есть приметы, которые сбываются, они работают. И в основном связаны с вещами. Например, кольца я никогда не даю сразу в руки — всегда кладу сначала на какую-то поверхность», — признавался актер журналистам.

Глава семьи — это муж

Актер считает, что «мужчина — это самец, который всю жизнь доказывает, что он лидер». А женщина не должна «лезть на чужую территорию». «Дамы сейчас стали довольно агрессивными. Раньше женщина была за мужем, а сейчас каждая хочет быть главой семьи. Возникает вопрос: а мужчина на что? Удел женщины — быть слабой, хрупкой. Или мудро казаться таковой», — говорил актер в одном из интервью.

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