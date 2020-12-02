Сергей Карякин: Еще не придумал универсальный рецепт, как стать шахматистом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Один из лучших шахматистов планеты, самый молодой гроссмейстер в мире Сергей Карякин рассказал «Вечерке», как стать сильнейшим.

Кроме этого, вице-чемпион мира, чемпион планеты по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин рассказал «Вечерней Москве», почему считает норвежца Магнуса Карлсена сильнейшим шахматистом всех времен.

—Сергей, часто играете сегодня в шахматы? Если сравнить с тем, когда готовились к матчу за титул чемпиона мира четыре года назад.

— В среднем я ежедневно провожу за доской порядка шести часов. Естественно, с перерывами на домашние дела. Также я прерываюсь на тренировки по бегу и занятия фитнесом.

— В 2016 году вы уступили норвежцу Магнусу Карлсену в драматичном поединке за шахматную корону. Прошло четыре года с той поры. В чем вы стали сильнее?

— Я определенно стал опытнее и, как мне кажется, стал лучше понимать шахматы. Да, после матча за звание чемпиона мира я выступил неудачно в ряде турниров, но этому есть объяснение. Очень много времени я уделил выступлениям в различных соревнованиях разного уровня. В течение года до пандемии играл так часто, что не был дома почти девять месяцев. Плюс к этому — мое активное участие в рекламных акциях.

— Не укоряете себя в том, что много времени вы уделили съемкам в рекламе, вместо того, чтобы больше времени уделять шахматам?

— Время — понятие относительное. По телевизору крутят рекламные ролики с твоим участием часто, тогда как на их съемки уходит не так много времени. Но я сам выбрал такой жизненный график, чтобы понять, насколько я с ним справлюсь. Поэтому укорять себя не вижу смысла.

— Наверняка участие в рекламных сюжетах сделало вас более состоятельным человеком?

— В финансовом плане я, вероятно, один из самых обеспеченных шахматистов, потому что сумел стать претендентом на мировую шахматную корону, провел поединок с Карлсеном, после чего участвовал в рекламных компаниях.

— Слышал мнение шахматных специалистов о том, что у Сергея Карякина все в жизни хорошо: стабильная работа, почет и уважение, дружная семья, жена, двое детей, поэтому его спортивная злость, скажем так, утихла. Вас действительно все в жизни устраивает?

— Это мнение устарело. Ну и разве человека может не устраивать, когда у него дружная семья? Что касается шахмат, то после того, как завершится пандемия, я очень надеюсь еще сказать свое последнее слово.

— Почему последнее? Выдающиеся шахматисты Василий Смыслов, Борис Спасский до старости играли на высоком уровне...

— В связи с тем, что уровень игры неуклонно растет, я надеюсь, что еще лет пять буду стараться выступать на высоком уровне. Дальше не буду загадывать, потому что появляется все больше очень сильных шахматистов.

— Вам 30 лет. Это много или мало? Спрашиваю, потому что к этому возрасту вы отец двух сыновей, заслуженный мастер спорта, награждены правительственными наградами.

— Скажу так: 30 лет — нормальный возраст, и чувствую я себя очень хорошо.

— Значит, есть силы, задор и мотивация на то, чтобы вновь бороться за трон мировых шахмат? Или для вас это уже не самое главное в жизни? А что самое главное?

Фото: instagram.com/sergey_karjakin

— Главное в жизни — семья. Но есть во мне и силы, и задор, и мотивация, и желание побеждать.

— Реально ли кому-нибудь из сегодняшних российских гроссмейстеров победить Карлсена в поединке за шахматную корону?

— Шанс на победу есть всегда, но надо понимать, что Магнус Карлсен — совершенно уникальный игрок, и победить его — сложнейшая задача для любого сильного шахматиста, вне зависимости от его национальности.

— В истории шахмат было много великих игроков. Кто на ваш взгляд самый гениальный? Александр Алехин, Хосе-Рауль Капабланка, Михаил Таль, Виктор Корчной, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Вишванатан Ананд?

— Не случайно в разные годы названные великие шахматисты становились чемпионами мира. В детстве и юности я играл, используя опыт ведения партий Карпова, Каспарова, Роберта Фишера. Но Магнус Карлсен превосходит их всех и не только потому, что на новом этапе развития шахмат он удерживает корону чемпиона мира.

— Смотрели мюзикл «Шахматы»? Каковы ваши впечатления?

— Мне очень понравилась игра актеров. Понятно, что на максимальную историческую достоверность мюзикл не претендует, но шоу получилось очень запоминающимся. Я посмотрел мюзикл два раза.

— Почему дважды?

— Если мне понравилась книга, то я ее перечитываю. И второй раз я пошел на «Шахматы», чтобы оценить те детали, на которые, возможно, я не обратил внимания во время первого просмотра мюзикла.

— Шахматисты во время поединка за шахматной доской видят на несколько ходов вперед. На сколько ходов вперед видите вы, когда находитесь на пике шахматной формы?

— В некоторых шахматных ситуациях достаточно видеть на два хода вперед, чтобы добиться успеха. Шахматисты высокого уровня могут вообще играть на нескольких досках одновременно. Я как-то играл «вслепую» на двух досках сразу.

— А если досок больше трех? В 1925 году в Париже Александр Алехин сыграл «вслепую», кажется, на 28 досках...

— Если никто ему при этом не подсказывал — то я только преклоняюсь перед ним.

— Вы проницательный человек? Сумеете разглядеть негодяя в своем окружении?

— Я человек доверчивый, и меня легко обмануть. Но надо понимать, что когда обман вскроется, я минимизирую общение с обманщиком.

— Сложная эпидемическая ситуация в мире — плюс или минус для развития шахмат?

— На мой взгляд — это минус, когда переносятся международные турниры, где болельщики имеют возможность почувствовать нерв поединков. Соревнования в режиме онлайн — это лучше, чем вообще ничего, но все-таки они не заменят шахматных противостояний вживую.

— Какие шаги должен предпринимать юный шахматист, чтобы стать претендентом на шахматную корону?

— Никто еще не придумал универсального рецепта, как стать лучшим шахматистом мира. Иначе бы все становились чемпионами мира. Я с шести лет по шесть часов ежедневно занимался шахматами без выходных. Если эта игра вам нравится настолько, что вы готовы уделять ей столько своего времени на протяжении десятилетий, то, воз- можно, вам повезет стать чемпионом мира.

— Вы когда-нибудь «наедались» игрой в шахматы, когда уже смотреть на них не могли? И как, в таком случае, можно пробудить в себе голод?

— Конечно, наедался. И лучший отдых от шахмат — смена рода деятельности. После недельного перерыва, как правило, я был готов вновь загружать ими свои мозги.

— Вы будете прикладывать усилия, чтобы ваши сыновья стали хорошими шахматистами?

— У старшего сына, которому пять лет, большой интерес к шахматам, и он вполне может пойти по моим стопам, а младший (3,5 года) пока такого интереса не проявляет. Естественно, если у сыновей будет интерес к этому занятию, я помогу им развить себя в этом направлении.

— После матча за мировую шахматную корону наверняка многие известные люди захотели сыграть с вами партию. Поделитесь любопытным воспоминанием.

— Меня поразило, что Николай Валуев очень прилично играет в шахматы, несмотря на свое боксерское прошлое и суровый вид. Наша партия длилась больше 20 ходов, но обошлось без мата. В том смысле, что Николай признал свое поражение.

— Как простому смертному сыграть с вами в шахматы?

— Не так сложно. К сожалению, из-за пандемии таких возможностей стало меньше, потому что сократилось мое участие в сеансах одновременной игры. После пандемии, надеюсь, я буду чаще встречаться с любителями шахмат за доской.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— А частые встречи с любителями этой игры не повредят вашей профессиональной карьере?

— Если уделять время разным проектам в разумных пределах, то, думаю, нет.

— Продолжите фразу «шахматы — это...»

— Тут мне близка точка зрения 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова: «Шахматы — моя жизнь, но моя жизнь — не только шахматы».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей Александрович Карякин родился 12 января 1990 года в Симферополе (СССР).

Российский (ранее — украинский) шахматист, гроссмейстер (2003). В возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Неоднократный победитель детских и юношеских чемпионатов мира и Европы.

В 2016 году Сергей Карякин одержал победу в турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену (Норвегия) в матче за мировую корону (2016).

Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012), чемпион мира по блицу (Доха, 2016), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).

Заслуженный мастер спорта Украины (2005). Заслуженный мастер спорта России (2014).

Награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени (2004), медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл» (2020). Член Общественной палаты Российской Федерации VI состава.

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