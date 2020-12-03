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Секретная техника скульптуры
Фото: Сергей Шахиджанян «Вечерняя Москва»

Секретная техника скульптуры

Сергей Шахиджанян

Интервью

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня про нюансы реставрации, а также создания скульптур рассказал мастер этого дела Денис Петров.

Денис Петров — потомственный скульптор, выпускник Суриковского художественного училища (ныне Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова). В своей мастерской он сумел восстановить по фотографиям два замечательных фонтана, которые теперь можно увидеть на недавно открытом Северном речном вокзале.

— Денис, для вас эта работа была особенной?

Моя бабушка, художник Людмила Николаевна Шаталова, училась во ВХУТЕМАСе у Евгения Чарушина и Аристарха Лентулова. Это было удивительное учебное заведение, где все студенты первые два года изучали основы, а потом уже могли сами выбирать себе преподавателей. Дух художественной свободы, он потом сказывался во всех работах — ведь в 1937 году Северный речной вокзал, ставший тогда одной из главных достопримечательностей столицы, украшали и бывшие студенты ВХУТЕМАСа. Для меня это важно.

— Для проведения столь сложных работ необходимо особое оборудование и студия?

Работы по воссозданию и реставрации скульптур мы проводили вместе с коллегами. В конечном материале — кованой меди — фигуры выполнили, целиком сохранив первоначальную технологию.

А моя мастерская находится в историческом месте — в чудом сохранившейся усадьбе, бывшей до революции местом, где располагалась известная на всю Москву мужская гимназия педагога Льва Поливанова. В числе ее выпускников — Валерий Брюсов, Максимилиан Волошин, гроссмейстер и чемпион мира Алехин и многие другие.

— Были сложности на Северном речном вокзале?

— В ходе «бытования» декор фонтанов был сильно поврежден, а скульптуры гусей с Северного фонтана утрачены вовсе. По сути дела мы вынуждены были работать с немногими историческими фотографиями, на которых был запечатлен один-единственный ракурс каждой из этих сложных многофигурных композиций. Мы старались максимально передать стиль и динамику этих прекрасных вещей ранней советской эпохи.

— Случается, художники оставляют в своих творениях какие-то особые знаки. Вы делаете что-то подобное?

— Есть забавная деталь. Дело в том, что Южный фонтан украшен, кроме самих скульптур, еще и стеклянными шарами. Дельфины как бы пляшут на них. По традиции люди бросают в фонтан монетки. Но метко пущенный подростком пятак или камушек, попав в один из шаров, может его разбить. Мы, понимая такую возможность, специально сделали несколько запасных деталей.

ДОСЬЕ

Скульптор Денис Петров родился в Москве в 1972 году в семье художников. Его отец, Владимир Петров, также скульптор и художник-медальер, а мать, Наталья Полторацкая, художник по керамике. Денис окончил Московский художественно-промышленный институт им. Строганова в 2000 году. Занимается станковым и монументальным творчеством, а также воссозданием и реставрацией объектов культурного наследия. Его работы есть в Москве и Подмосковье.

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реставрацияархитектура и строительствопрофессии
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