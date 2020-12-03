Место встречи: как устаревшие кинотеатры становятся центрами притяжения

Фото предоставлено ADG group

В столице реализуется масштабная программа реконструкции устаревших московских кинотеатров и превращению их в многофункциональные районные центры. Шесть из более чем 30 запланированных уже действуют: «Ангара» в Нагорном, «Эльбрус» в Царицыне, «Будапешт» в Бибиреве, «Нева» в Левобережном, «Рассвет» на Войковской и «Марс» в Алтуфьеве. Ближайший к открытию — «Высота» в Кузьминках. Параллельно ведутся активные работы на двух десятках объектов. Районные центры «Киргизия», «Экран», «София» и «Янтарь» находятся на продвинутом этапе реконструкции: там уже заканчиваются фасадные работы. К 2022 году планируется ввести в эксплуатацию все объекты сети под общим брендом «Место встречи».

«ВМ» рассказывает, как появилась концепция и чего удалось выполнить за шесть лет.

Когда в декабре 2014 года девелопер приобрел у правительства Москвы сеть из более 30 советских кинотеатров, большинство объектов не функционировало. Многие были закрыты из-за несоответствия требованиям безопасности. Обветшавшие здания, которые когда-то были центрами культурной жизни спальных районов Москвы, оставили за собой лишь ностальгические воспоминания. Кинотеатры закрылись, но их место не заняли новые дома культуры или досуговые центры. Рынок ретейла был сконцентрирован на двух направлениях — торговых площадях в центре города и огромных моллах рядом с крупными транспортными узлами.

— Перед нами стояла амбиционная задача — создать новый тип общественного пространства и охватить большой городской пояс между Третьим транспортным кольцом и МКАД, где живет большинство москвичей, но при этом не хватает качественных общественных пространств с досуговыми функциями, — рассказал Григорий Печерский, управляющий партнер ADG group. — В результате на свет появилась концепция районных центров, где местные жители могут решать насущные проблемы и проводить время с интересом и пользой — все это в шаговой доступности от дома.

Фото предоставлено ADG group

Сегодня можно увидеть, как эта концепция успешно реализуется на практике. Уже шесть районных центров — «Ангара», «Эльбрус», «Будапешт», «Нева», «Рассвет» и «Марс» — вновь стали центрами культурной жизни для жителей близлежащих районов. Возрожденные кинотеатры регулярно посещают, чтобы в шаговой доступности от дома приятно провести время: на территории каждого районного центра есть площадки для социальных активностей и творческие мастерские; местные жители могут посетить лекции, провести время с друзьями и близкими в одном из ресторанов фудхолла, в кинотеатре или на групповой тренировке, пока дети занимаются в образовательном клубе. Здесь же можно решить и самые важные бытовые вопросы: купить свежие продукты и все необходимое для дома, починить и почистить вещи.

В результате реконструкции решено сохранить функционал, который был заложен изначально. Кинотеатры были местом, где люди вместе проводили свободное время, посещая кинопоказы, а иногда и выставки. Делают это в современных и комфортных зданиях. Неизменными также остаются давно знакомые названия объектов и привычные вывески, которые девелопер воссоздает из современных материалов. Мозаики и барельефы, которыми украшены холлы некоторых кинотеатров, бережно демонтируются и реставрируются для дальнейшего использования в дизайне реконструированных пространств или же для передачи музеям.

— Обновленные кинотеатры, ориентированные на потребности местных жителей, снова станут районными центрами притяжения, — отметил Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы. — В плане архитектуры здания с большой площадью панорамного остекления создадут визуальную доминанту на площадях и скверах, в которых они находятся, эклектично сочетаясь с панорамой районов и характерной типовой застройкой. В процессе реконструкции соблюдается строгий дизайн-код: на фасадах районных центров не предусмотрено кричащих рекламных вывесок и баннеров. Масштаб проекта позволил привлечь к разработке концепции бюро всемирно известного архитектора Аманды Ливитт, которая обладает ценным опытом работы с культурными и общественными пространствами.

Несмотря на общую идею, каждый из районных центров индивидуален. Концепция и наполнение каждого объекта основываются на результатах исследований потребностей жителей конкретного района. В некоторых повышен спрос на семейный досуг, в других районах — на самообразование и спортивные занятия. Еще до открытия ведется диалог с будущими посетителями, чтобы вместе определить наполнение районного центра.

Помимо близости к своей целевой аудитории, объекты отличаются от торговых центров развитой досуговой составляющей: не менее 30 процентов площади каждого из них отдано под досуг и культуру. На территории всех объектов регулярно проводятся бесплатные мастер-классы, лекции, тематические киновечера, сессии с настольными играми, кружки по интересам и другие образовательные и развлекательные активности. Каждый районный центр активно развивает досуг в рамках городской программы социальной поддержки «Московское долголетие», чтобы посетители всех возрастов, в том числе и старшего поколения, смогли найти занятие по душе. Зона торговли в районных центрах ограничена: в ней отведено место для продуктового супермаркета, нескольких магазинов для семейных покупок и зоны для любителей онлайн-шопинга, который в последнее время становится все более популярным. В каждом районном центре также представлен набор функциональных кластеров для всей семьи: зона отдыха, комната матери и ребенка, гардероб, а комьюнити-менеджер всегда поможет сориентироваться в многообразии услуг и площадок.

Проекты запускаются поэтапно: в первую очередь в зданиях появляются самые необходимые функции. Уже в день открытия гости районных центров могут посетить бесплатные образовательные лекции и мастер-классы, супермаркет с расширенным предложением свежих овощей и фруктов, магазины товаров и услуг первой необходимости, а также бытовые мастерские. Затем открывается кинотеатр. В зданиях появляются современные многозальные кинотеатры повышенного комфорта. Их отличительными особенностями являются инновационные технологии кинопоказа и звукового оснащения, мягкие кресла, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания.

Фото предоставлено ADG group

— Сейчас в связи со сложной эпидемиологической ситуацией рынок кинопоказа сильно ограничен в интересных премьерах, кроме того, требования к рассадке не позволяют в полной мере использовать ресурсы залов. Но районные центры продолжают работать, — отметил Григорий Печерский. — Семьи и молодежь приходят нам к нам на бранч или ужин. У нас можно отпраздновать день рождения. Пока дети играют в развлекательных центрах, мамы и бабушки радуют себя покупками или посещают салоны красоты. И, конечно, мы делаем все возможное для создания безопасной среды, чтобы гости наших районных центров чувствовали себя максимально комфортно.

На входе и на каждом этаже установлены антисептики, а также нанесена разметка для соблюдения дистанции 1,5 метра. В зданиях каждый час проводится дезинфекция контактных поверхностей, а охрана не допускает скопления людей. Каждые четыре часа сотрудники районного центра измеряют температуру пирометром и постоянно следят за тем, чтобы посетители не забывали носить маски и перчатки в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку, реализация программы реконструкции кинотеатров продолжается. Кроме того, это непростое для всего мира время ярко обозначило тенденцию отказа от долгих поездок в общественном транспорте ради досуга и отдыха — все больше и больше людей осознают важность развития своего района и хотят проводить там как можно больше времени. Сначала это было связано с заботой о здоровье, а теперь становится глобальным трендом, который делает жизнь качественно лучше и способствует развитию локальных сообществ и особых мест притяжения для них. Уже в начале следующего года состоится открытие еще нескольких районных центров — свое «Место встречи» в шаговой доступности от дома для жителей близлежащих районов.

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