Более четырех миллиардов рублей выделили на поддержку российского кино

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Министерство культуры России получит 4,2 миллиарда рублей на поддержку отечественного кино. Средства выделило правительство РФ, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, размещенном на портале правовых актов.

Согласно документу, деньги пойдут на «предотвращение сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате».

Половину суммы (2,1 миллиарда рублей) предоставят по меньшей 500 профильным организациям, которые отвечают за показ российских картин. Столько же пойдет на оказание помощи минимум 30 компаниям, которые производят и пускают ленты в прокат.

До 1 апреля 2021 года Минкульт должен отчитаться о распоряжении этими средствами.

Напомним, ситуация с кинопрокатом не только в России, но и во всем мире резко ухудшилась из-за пандемии коронавируса, которая привела к закрытию множества кинотеатров и запрету на посещение площадок для просмотра кинолент.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Министр — тоже человек»: Любимова впервые прокомментировала свои посты в ЖЖ