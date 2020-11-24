Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более четырех миллиардов рублей выделили на поддержку российского кино
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более четырех миллиардов рублей выделили на поддержку российского кино

Ростислав Зубков

Кино

Министерство культуры России получит 4,2 миллиарда рублей на поддержку отечественного кино. Средства выделило правительство РФ, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, размещенном на портале правовых актов.

Согласно документу, деньги пойдут на «предотвращение сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате».

Половину суммы (2,1 миллиарда рублей) предоставят по меньшей 500 профильным организациям, которые отвечают за показ российских картин. Столько же пойдет на оказание помощи минимум 30 компаниям, которые производят и пускают ленты в прокат.

До 1 апреля 2021 года Минкульт должен отчитаться о распоряжении этими средствами.

Напомним, ситуация с кинопрокатом не только в России, но и во всем мире резко ухудшилась из-за пандемии коронавируса, которая привела к закрытию множества кинотеатров и запрету на посещение площадок для просмотра кинолент.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Министр — тоже человек»: Любимова впервые прокомментировала свои посты в ЖЖ

киноправительство РоссииМинкульт РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте