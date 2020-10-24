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«Министр — тоже человек»: Любимова впервые прокомментировала свои посты в ЖЖ
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Министр — тоже человек»: Любимова впервые прокомментировала свои посты в ЖЖ

Вероника Кузьминова

Общество

Министр культуры России Ольга Любимова впервые прокомментировала свои посты в социальных сетях, которые вызвали скандал после ее назначения на пост. Глава Минкульта заявила, что она тоже человек и может менять свои интересы.

Речь идет о постах в «Живом журнале» десятилетней давности. В них, по мнению пользователей соцсетей, Любимова показала себя как некультурного человека. Например, она опубликовала список мероприятий и мест, которые не любит посещать. Среди них были музеи, выставки и экскурсии. Пост удалили после того, как он вызвал большой резонанс.

Министр культуры не стала отрицать, что опубликованные в ЖЖ тексты принадлежат ей.

— Это был мой пост, мое ощущение. Когда появлялись первые блоги, это был «Живой журнал». Я могу сказать, что в тот момент это была форма эпатажа, желание что-то продемонстрировать, было только начало социальных сетей, — заявила Любимова в эфире Первого канала.

Она добавила, что министр тоже может быть человеком, его интересы тоже меняются. По словам Любимовой, со временем «начинаешь любить то, что раньше казалось неинтересным».

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