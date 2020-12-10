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Эльчин Азизов: Готов был целовать стены Большого театра
Фото: Из личного архива Эльчина Азизова

Эльчин Азизов: Готов был целовать стены Большого театра

Елена Грибкова

Интервью

В 1990-е он прославился своими ариями и шутками в команде КВН «Парни из Баку», а в 2008-м стал первым азербайджанцем — солистом Большого театра. В Москве Эльчин Азизов нашел свою аудиторию, учителей и сегодня, гастролируя по миру, возвращается в столицу с неизменным трепетом.

— Эльчин, какие азербайджанские традиции вы стараетесь поддерживать, находясь в Москве?

— Поскольку у меня нередко случаются длительные, многомесячные гастроли, придерживаться чего-то осязаемого, материального очень сложно.

А вот семейные ценности, правила воспитания сына — это для нас с супругой действительно свято. Хотя вряд ли такие истины являются прерогативой именно азербайджанцев: чтить старших, прислушиваться к их мнению, вставать, когда в комнату входит старший; к женщинам почтительно относиться. Я не приемлю общественного сквернословия. Что на самом деле отличало родительский дом — у нас неизменно с восторгом относились к разным экспериментам (в творчестве, в спорте), родители с энтузиазмом поощряли любые, даже самые бредовые мои желания заняться тем или иным делом, что мне, очевидно, пошло на пользу.

— Как долго привыкали к Москве и что теперь здесь особенно любите?

— Как человек, рожденный в СССР, Москву я никогда не считал чужим городом. Сюда я начал приезжать еще со второй половины 80-х годов, поэтому привычку приобретал постепенно. Для меня Москва — с ее Кремлем, Замоскворечьем, потрясающими набережными, парками — имеет уникальную энергетику. Тут есть возможность оказаться на природе, даже не уезжая далеко от центра.

Единственное, мне до сих пор не хватает моря и солнца, хотя дома Каспий и жару я воспринимал как само собой разумеющееся — оценил данные преимущества только на расстоянии. (Улыбается.) Но это компромисс: ради призвания, работы в уникальном театре!

Несомненно, за эти годы у меня появились здесь любимые места. Я бы даже сказал, священные для меня адреса. Во-первых, это Остоженка, 25, — Центр оперного пения Галины Павловны Вишневской, где я учился. О Галине Павловне Вишневской можно говорить бесконечно. Это точно тема не одной статьи. У меня есть незабываемые истории, с ней связанные, которыми можно поделиться. И я безмерно счастлив, что имел честь быть знакомым и общаться с этой выдающейся личностью.

Во-вторых, еще один очень важный для меня адрес: Театральная площадь, 1, — Большой театр, где работаю.

Не представляете, с каким трепетом после карантина я подходил к Большому театру, готов был буквально целовать его стены.

— Какие национальные блюда вы особенно выделяете и умеете их готовить?

— Тот, кто бывал в Азербайджане, знает, что выделить что-то одно не представляется возможным. У нас очень вкусная кухня, причем в каждом регионе она своеобразная. Только плова у нас в стране более ста видов! Везде есть свой, оригинальный способ приготовления начинки для долмы. И, кстати, в Москве есть много ресторанов, которые достойно представляют наш регион. В принципе, азербайджанские кутабы давно стали обыденностью в Москве. Я — мясоед, и управляюсь с этим неплохо: приготовить баранину, телятину, курицу на огне или в казане для меня не проблема. Обожаю шашлыки. И домашнее варенье, сделанное руками близких. Всегда везу с собой кучу банок из Баку.

— Есть особый художественный почерк у деятелей культуры, выходцев из Баку. В чем его своеобразный колорит, на ваш взгляд?

— Генетический код азербайджанцев, видимо, в достаточном количестве витамина D с детства, которым мы щедро делимся со всеми на протяжении жизни. Мне кажется, у нас у всех в крови эта энергия моря, солнца, радости. Даже если посмотреть на национальный фольклор, на знаменитые ковры, с их причудливыми узорами с мягкими линиями, без всяких острых граней, то во всем этом читается какая-то благодать. И именно этим мы делимся со своей публикой.

Мы люди с характером, но с вкрадчивой подачей себя. В красках предпочитаем нежные тона, это касается также и голосовых, интонационных, бархатных калибровок. Не раз слышал, что именно мелодика речи моих соотечественников звучит крайне притягательно. Поэтому на сцене я не случайно (улыбается).

— Как полагаете, что общего между российской и азербайджанской культурами?

— Наши народы настолько переплетены исторически, культуры пересекаются, взаимоотношения длятся столетиями. В Азербайджане никогда не стоял и, я уверен, не будет стоять вопрос национальности и религий. У нас благополучно проживает несколько сот тысяч этнических русских, есть много красивых православных храмов, после развала Союза не закрылась ни одна из русских школ.

К слову, бабушка моей жены — русская из Краснодарского края, супруга моего брата этнически русская. Так что мы все тесно переплетены, и это хорошо.

И для меня — человека с паспортом гражданина Азербайджана, всей душой любящего Баку, кумирами среди композиторов являются Петр Ильич Чайковский и Николай Андреевич Римский-Корсаков. Они мне невероятно близки по духу.

— КВН — отдельная строка в вашей биографии. Эта игра связывала народы бывшего Союза. Сегодня идет разобщение…

— КВН для меня — значимая часть жизни, которой я бесконечно благодарен. И наша команда «Парни из Баку» добилась в этой игре максимальных успехов. А что касается разобщения, то внутри, в межличностных связях его нет. Дружба сохраняется, мы ведь настолько плотно интегрированы друг в друга, что по-другому быть не может.

Негатив встречается крайне редко. Но порой кто-то пытается расстроить эту связь, хочет, чтобы мы забыли о нашем прекрасном прошлом, в котором, безусловно, были недостатки, его не надо идеализировать, но глупо сегодня стирать все хорошее.

СПРАВКА

В пятницу, 11 декабря, в Москве пройдет концерт памяти Галины Вишневской, мировой звезды оперной сцены и основательницы собственного центра оперного пения. В нем молодые таланты со всего бывшего Советского Союза осваивали традиции русской оперной школы. Одним из них стал и Эльчин Азизов.

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