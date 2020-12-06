«Джеймс Бонд»: Агутин поразил поклонников новым образом

Фото: instagram.com/agutinleonid

Российский певец Леонид Агутин опубликовал новое фото, на котором он предстал в стильном образе. Об этом ему написали подписчики на странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнитель запечатлен в черном костюме с контрастным галстуком. В качестве верхней одежды певец выбрал пальто черного цвета по фигуре.

— А пока перерыв и солнышко с морозцем, не мог не воспользоваться, — написал Агутин.

Фолловеры восхитились тем, как хорошо выглядит певец, и осыпали исполнителя комплиментами.

«Стильно»; «Красавчик!»;«Вы Джеймс Бонд, Леонид Николаевич!»; «Посоветовала бы Анжелике закрыть ваш профиль. Слишком хорошо. Хотя... и она под стать»; «Стиляга», — отметили фанаты.

Ранее сообщалось, что Леонид Агутин победил в номинации на международном конкурсе USA Songwriting Competition.

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