«Самый милый Санта»: Самойлова опубликовала новогоднее фото сына

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала фото сына Давида в костюме Санты. Снимком она поделилась с подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram.

На фотографии малыш запечатлен возле новогодней елки в образе Санта-Клауса. На мальчике можно увидеть комбинезон, колпак и длинную бороду.

— Месяц праздничных фото объявляю открытым, — написала Самойлова.

Поклонники умилились фотографии маленького Давида и осыпали его комплиментами.

«Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост «агонь»; «Глаза как океан»; «Какой хороший»; «Какой чудесный»; «Самый милый Санта», — отметили фолловеры.

Ранее сообщалось, что Оксану Самойлову высмеяли за подражание миллиардерше Кайли Дженнер.

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