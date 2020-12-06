«Самый милый Санта»: Самойлова опубликовала новогоднее фото сына
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала фото сына Давида в костюме Санты. Снимком она поделилась с подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram.
На фотографии малыш запечатлен возле новогодней елки в образе Санта-Клауса. На мальчике можно увидеть комбинезон, колпак и длинную бороду.
— Месяц праздничных фото объявляю открытым, — написала Самойлова.
Поклонники умилились фотографии маленького Давида и осыпали его комплиментами.
«Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост «агонь»; «Глаза как океан»; «Какой хороший»; «Какой чудесный»; «Самый милый Санта», — отметили фолловеры.
Ранее сообщалось, что Оксану Самойлову высмеяли за подражание миллиардерше Кайли Дженнер.
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