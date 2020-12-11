Татьяна Москалькова: Пандемия стала катализатором многих проблем

Фото: Руслан Фархетдинов, «Вечерняя Москва»

В уходящем 2020 году проблемы, связанные с пандемией, во всем мире вызвали необходимость особого контроля за соблюдением прав, свобод и интересов граждан. О своей службе обществу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в интервью «Вечерней Москве» рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Работа по обращениям граждан в Аппарате уполномоченного не останавливается ни на один день. И хотя из-за продолжающейся пандемии жалобы или обращения сегодня подаются российскому омбудсмену преимущественно в электронном виде, правовая помощь здесь, как и всегда, выражается в конкретных действиях — запросы, ходатайства, требования. Все для того, чтобы оказать содействие в защите прав каждого.

— Татьяна Николаевна, изменилась ли в этом году тематика обращений граждан?

— Хотелось бы сказать «год был насыщенным». Он и в самом деле был таковым, но в большей степени — трудным. Конечно, огромное количество жалоб, свыше восьми тысяч, было связано с COVID-19. Не добавляла оптимизма и политическая ситуация с Украиной. К нам поступило немало обращений от наших граждан, которые в этой стране подвергались политическим преследованиям. Трудный год… високосный.

Что касается других обращений, то за последние пять лет их тематика в основном остается прежней. Лидирующие позиции занимают жалобы на сроки и качество проверки заявлений о совершенных преступлениях, осуществление расследования и дознания, на вынесение решений об отказах в возбуждении уголовных дел и приостановление следствия, на применение меры пресечения в виде заключения под стражу без достаточных оснований. На втором месте — обращения, связанные с качеством и доступностью медицинской помощи, с постановкой на регистрационный учет, получением жилой площади, с высокими ценами на ЖКХ. Немало писем приходит от осужденных и их родственников — о порядке и условиях содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы законодательства. Далее идут обращения по вопросам законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении, образования, обеспечении права на благоприятную окружающую среду. В уходящем году мы оказали содействие в восстановлении прав более 414 тысячам граждан по 1216 индивидуальным и 103 коллективным жалобам. С каждым годом число тех, чьи проблемы нам удалось решить, неуклонно растет.

— А какие проблемы в период пандемии требуют особого вмешательства уполномоченного по правам человека?

— В порядке важности в первую очередь, несомненно, все, что касается защиты прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь — от нехватки медицинского персонала до оказания плановой медицинской помощи. Второе — защита трудовых прав. Ко мне поступило 189 жалоб по поводу работы служб занятости и просьб о помощи в сложной жизненной ситуации гражданам, лишившимся работы. Люди жаловались и на неправомерные действия работодателей, связанными с организацией работы в условиях пандемии, на понуждение уйти в отпуск, снижение заработной платы и социальных преференций. Третье — защита прав семьи, женщин и детей, а также их социальных прав в диапазоне от (увы!) жалоб на домашнее насилие до порядка выплат детских пособий, пенсий по потере кормильца и иных мер социальной поддержки. Это самое главное. Но не менее важны и обращения родителей школьников и студентов по вопросу организации дистанционного обучения. Востребованной стала и тема ресоциализации осужденных. В связи с этим мы инициировали перед президентом РФ разработку законопроекта о возможности перевода осужденных ближе к месту жительства. В этом году он уже вступил в силу и реализуется. Я назвала лишь небольшую часть тем, по которым обращались ко мне. На мой взгляд, пандемия стала своего рода катализатором многих проблем, с которыми раньше мирились, не обращали внимание.

— Ограничения, связанные с пандемией, в большей степени коснулись москвичей. По каким вопросам чаще всего обращаются жители столицы?

— За период пандемии в мой адрес от граждан, проживающих в Москве, поступило 472 обращения. В них жители столицы чаще всего жаловались на ограничение свободы передвижения, режим самоизоляции, некорректную работу приложения «Социальный мониторинг», а также на привлечение их к административной ответственности в связи с нарушениями установленных ограничений. Москвичи жаловались и на сложности при постановке на учет в качестве безработных, а также на низкий, по мнению заявителей, размер пособия по безработице. Были жалобы на порядок назначения и выплат пенсий, а также социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. Вместе с уполномоченным по правам человека в Москве Татьяной Потяевой нам удалось решить немало проблем, но особо хочу отметить помощь Сергея Семеновича Собянина, который очень оперативно откликался на наши обращения.

— Требование носить маски и перчатки у некоторых вызывает острое недовольство.

— Действительно, существует группа так называемых ковид-диссидентов, но она немногочисленна. Обращений по поводу нарушения прав, связанных с необходимостью ношения маски, было чрезвычайно мало. Мне кажется, граждане сегодня с пониманием относятся к необходимости носить средства защиты и проявляют в этом вопросе сознательность. Вообще, сегодня полезно вспоминать изречение: «То, что не убивает, делает нас сильнее». Сегодня мы воочию видим, насколько хрупка жизнь. Верю, что все мы выйдем из этой напасти не просто сильными, а что важнее — более справедливыми и сострадательными.

— Многих сегодня волнует вопрос гарантий получения необходимой и качественной медицинской помощи.

— В большинстве случаев врачей благодарят, с пониманием и сочувствием относятся к их работе в этих чрезвычайных условиях. Представьте: целый день в скафандре, перчатках, маске, очках, даже памперсах, постоянно подвергая себя риску подхватить вирус. Это подвиг. Да, подвиг, сродни тему, который совершали их предшественники, отправлявшиеся «на чуму» или в холерные бараки. Пандемия многое расставила по своим местам, высветила истинную цену и людей, и профессий. Воистину, непобедимо то государство, в котором самым почетным считается лечить, учить и защищать. Это нам еще предстоит осмыслить. Но огромный рост заболевших, в том числе тяжело заболевших, сопровождался, к сожалению, и ростом жалоб. Участковый не приходит. Вакцина вроде есть, но где и когда можно сделать прививку — непонятно. Скорая помощь приезжает совсем нескоро. Отказывают в госпитализации. Больницы переполнены. Усложнилась помощь больным онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как многие больницы перепрофилированы. С каждым обращением мы работали и одновременно на их основе вносили свои предложения. Например, правительство уже вышло на решение о бесплатном обеспечении лекарствами тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно. Об этом просили многие.

Фото: Руслан Фархетдинов, «Вечерняя Москва»

— Сегодня активно обсуждаются поправки об исключении из Закона об ОМС положения, запрещающего больницам и поликлиникам отказывать в медицинской помощи. Не спровоцирует ли это нарушение прав пациентов?

— Ни в коем случае. Положение об оказании медицинской помощи является основополагающим, оно закреплено в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и продолжит свое действие. Аналогичная норма пункта 5 статьи 15 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» всего лишь его дублирует, поэтому принятие указанных поправок не повлечет каких-либо изменений для медицинских организаций или пациентов. Отказ в оказании медицинской помощи пациентам недопустим!

— Много споров и по поводу законопроектов о введении судебной процедуры изъятия детей из семьи.

— Я не сторонник ювенальной юстиции. Суверенитет семьи нарушать нельзя. Ко мне поступают обращения от граждан, которые обеспокоены предлагаемым порядком отбирания детей на основании решения суда. Они высказывают опасения о возможности как административного, так и судебного изъятия детей по неопределенным основаниям, а также о расширении перечня органов, участвующих в этом процессе.

— Согласно опросам, молодые граждане страны своей главной проблемой называют вопрос трудоустройства. Как защитить их права?

— Полагаю, помочь проблеме может внедрение практики квотирования рабочих мест через законодательные акты. Для этого нужно разработать систему льгот для работодателя, чтобы шире использовать имеющийся опыт обучения молодых сотрудников за его счет. Полезно было бы усилить взаимодействие учебных заведений с потенциальными работодателями в форме стажировок, банков вакансий, внедрения института наставничества. Радует, что в Госдуму уже внесен законопроект о государственной молодежной политике с определением единых возрастных критериев — 35 лет. Таким образом, численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 миллиона человек и достигнет 41 миллиона, благодаря чему больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством. Они нужны не только в трудоустройстве, но и в жилищной политике. Ведь если мы хотим улучшать демографическую ситуацию, то семья должна обзаводиться жильем в репродуктивном возрасте, а не когда папы и мамы уже станут бабушками и дедушками.

— Отказ в индексации пенсии работающих пенсионеров — еще одна острая тема нынешнего года.

— Я выступаю за индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это не только повысит их юридическую защиту, но и гарантирует стабильность социального стандарта жизни. Не стоит забывать, что, по данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 1 января 2020 года общая численность пенсионеров в Российской Федерации составляет 46,2 миллиона человек, из которых 9,3 миллиона человек — люди, продолжающие трудиться. К тому же обязательная индексация пенсионных выплат является одной из основных поправок к Конституции России. На встрече с лидерами думских фракций президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сообщил, что дал поручение правительству проработать этот вопрос. Очень надеюсь, что такие расходы будут заложены в бюджет на 2021 год.

— Татьяна Николаевна, люди часто выражают недовольство по поводу работы чиновников. В чем причина?

— Наши самые главные враги — это коррупция, равнодушие к людским бедам и падение нравственных основ в обществе. Мало кто из должностных лиц, от которых зависит решение человеческой судьбы, думает о том, что он сам когда-нибудь может оказаться в таком же трудном положении. А уровень ответственности за формальное отношение к жалобам у нас до сих пор достаточно низок. Плюс зачастую срабатывает фактор «внутреннего выгорания»: усталость от работы с жалобами, просто от общения с людьми. Это тоже часто выражается в равнодушии, в формальных ответах. Особенно это касается уголовно-процессуальной сферы. Институт уполномоченного по правам человека находится на острие решения этих вопросов: мы убеждены в необходимости повысить ответственность не только чиновников, но и госорганов, допускающих нарушения прав людей.

— В каких ситуациях нужно обращаться к уполномоченному по правам человека?

— Обращаться можно и даже нужно всегда, когда человек чувствует себя ущемленным в своих правах и свободах. Даже если жалоба не может быть предметом нашего рассмотрения, мы обязательно проконсультируем. Ни одно обращение, которое мы получаем, не остается без ответа. Однако стоит помнить, что по закону я могу реагировать только на жалобы, которые касаются действий должностных лиц или органов власти. Так, если предприятие обанкротилось, а людям не выплачивают зарплату, то мы вступаем в дело лишь тогда, когда есть решение судебных приставов и оно не исполняется. Хотя, честно говоря, мы все равно принимаем все обращения по трудовым спорам и стараемся участвовать в переговорах между коллективом, конкурсным управляющим или судебным приставом, чтобы помочь людям отстоять свои права. У нас работает горячая линия, а специалисты рабочего аппарата уполномоченного регулярно проводят юридические консультации в ходе которых разъясняют возможные средства, которые граждане вправе самостоятельно использовать для защиты своих прав или свобод.

— Что самое сложное в вашей работе?

— Добиться восстановления нарушенных прав. Даже если это «не благодаря, а вопреки». Особенно когда, как говорил классик марксизма-ленинизма, по закону все правильно, а по сути — издевательство. Я люблю людей и больше всего ценю свою работу за то, что она дает мне возможность помогать им в трудных и зачастую критических жизненных ситуациях. Это не всегда получается, но это — моя цель жизни, поэтому делаю все, что в моих силах. Так было, например, с проблемой валютных ипотечников. Условия валютного ипотечного кредита были заманчивы… Но вдруг над страной скрежетнуло зловещее слово «кризис». Валютные ипотечники оказались в незавидном положении. «Побыстрее управляйтесь с ножом и вилкой. Пока вы обедаете, ваш бифштекс может подорожать вдвое…», — обычно говорят в такие моменты официанты. Так и было: с тридцати с небольшим рублей доллар стремительно взлетел до шестидесяти и выше. Банки сделали вид, что эта проблема их не касается, государство же вроде предпринимало какие-то меры, но то ли они были не слишком эффективны, то ли воспользоваться помощью смогли считаные единицы заемщиков… В общем, проблема только обострялась. Строго по закону ничего сделать было нельзя, но нас услышал президент и дал поручение правительству. И удалось добиться временного моратория на обращение взыскания на единственное жилье, являющееся предметом залога по договору ипотечного кредитования, снижения процентной ставки по уже заключенным соглашениям и реструктуризации образовавшейся задолженности. Для этого были выделены очень значительные средства. Проблему «валютно-ипотечного кризиса» удалось значительно смягчить. А сейчас, например, нужно найти какое-то «мягкое» решение в отношении блокировки бесплатного проезда для пожилых граждан. Да, эпидемиологическая обстановка сложная, но, по-моему, нельзя отбирать у людей очень важную льготу, фактически подталкивая их к нарушению закона. Зачем же делать из пенсионеров «зайцев»? Как раз в такие сложные и тревожные времена нужно быть внимательнее и сострадательнее друг к другу. Бороться и выживать нужно вместе. Вся история государства Российского учит нас этому.

Досье

Москалькова Татьяна Николаевна родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске в Белоруссии, в семье военнослужащего, офицера ВДВ, участника Великой Отечественной войны. Образование — высшее юридическое. Татьяна Москалькова — доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, генерал-майор милиции в отставке. 22 апреля 2016 года постановлением Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации назначена уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

Награждена орденом Почета, а также другими государственными и ведомственными наградами.

Кстати

Жалоба или обращение уполномоченному может быть подана как в письменном, так и в электронном виде по электронной почте doc@rightsrf.ru, либо лично передана заявителем в ходе приема в рабочем аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Телефон горячей линии 8 (495) 870-39-83.

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