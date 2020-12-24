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Лекарства необходимо принимать без пропусков
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Лекарства необходимо принимать без пропусков

Армен Мурадян

Интервью

С тех пор как коронавирусная инфекция изменила нашу реальность, ученые продолжают ее изучать. Как влияет это заболевание на работу сердечно-сосудистой системы, «Вечерней Москве» рассказал Денис Соколов, врач-кардиолог Клиники академика Ройтберга.

— Денис Владимирович, насколько опасно заболеть коронавирусом людям с больным сердцем?

— Человеку с диагнозом «ишемическая болезнь» или перенесшим инсульт при первых проявлениях вируса в виде насморка, невысокой температуры, озноба или повышенной усталости следует незамедлительно обратиться к врачу. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями вирус может быстро вызвать гипоксию и цитокиновый шторм — тяжелую реакцию иммунной системы, когда организм слишком быстро начинает выделять в кровь цитокины, что приводит к развитию синдрома полиорганной недостаточности — поражению сразу нескольких органов: легких, почек, печени, мозга или сердца.

Есть данные, которые говорят о влиянии новой коронавирусной инфекции на развитие тромбофилии. Такие осложнения обычно развиваются на фоне ожирения, применения гормональной терапии или у людей в возрасте. Новые исследования говорят: из-за тяжелой воспалительной реакции COVID-19 может привести к гиперкоагуляции — повышенной свертываемости крови, развитию тромбозов, инсультов и инфарктов и других патологий, связанных с угрозой жизни.

— А есть какие-либо данные по осложнениям после коронавируса у здоровых людей?

— Ученые из Германии в июле представили результаты исследования больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Результаты неутешительны: у 78 из 100 выздоровевших пациентов в возрасте 45–53 лет во время исследования МРТ были выявлены различные поражения и структурные изменения сердца, а у 60 процентов в этой группе — воспаление миокарда. До заражения вирусом ни один из этих пациентов не испытывал проблем с сердцем.

— Что нужно делать людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, чтобы избежать осложнений?

— Профилактики вируса, кроме соблюдения известных правил гигиены, не существует. Ваши препараты от сопутствующего заболевания, к сожалению, не могут обеспечить защиту от вируса, однако в этот период людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно строго соблюдать прием своих препаратов и исключить их пропуск. Кроме того, данной группе людей жизненно важно соблюдать меры предосторожности в виде дистанцирования, ношения масок, очков и перчаток. Это время лучше переждать в самоизоляции. Люди с любыми сопутствующими заболеваниями наиболее подвержены осложнениям при заражении коронавирусной инфекцией, поэтому им особенно важно соблюдать меры предосторожности.

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