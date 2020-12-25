Нашла больше, чем искала

Телеведущая Анастасия Пак на прогулке с «Вечеркой» по любимым местам в столице / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это телеведущая канала НТВ Анастасия Пак.

«Вечерка» встретилась с Анастасией Пак на Малой Никитской улице. Телеведущая рассказала про самые красивые уголки столицы, и почему она так любит Садовое кольцо.

Недалеко от места нашей встречи находится Саввинское подворье. Когда заходишь во внутренний дворик здания (для любопытствующих — Тверская, 6/1), то оказываешься словно в дворцовой зале. Огромные лестничные витрины, раковины и цветы, украшающие наличники...

— Многие даже не догадываются, насколько красивый двор-колодец спрятан за этим зданием, — говорит Анастасия. — Кстати, когда в 1930-е годы расширяли Тверскую улицу, то ночью этот дом передвинули на другое место. Говорят, даже жильцов не расселяли.

Дом, который переехал, кстати, вовсе не городская легенда. Чтобы сохранить памятник архитектуры, было предложено уникальное по тем (да и по нынешним) временам инженерное решение: дом с помощью мощных лебедок перетащили по специально проложенным рельсам метров на 20 вглубь улицы.

— Еще одно удивительное место на Тверской — «дом под юбкой». Раньше угловую башенку дома № 17 украшала огромная статуя балерины, отсюда и прозвище, — сказала Пак.

Анастасия признается, что с детства любила архитектуру, подмечала особенности декора и стилей. Но, несмотря на увлеченность, все же решила связать жизнь с журналистикой.

— Это прекрасная профессия, которая включает в себя множество направлений. Сегодня ты должен разбираться в архитектуре, завтра — в экономике, послезавтра — в спорте. А еще это возможность поездить по миру, — вспоминает телеведущая.

Пак говорит, что побывала в таких местах, о существовании которых многие и не догадываются. Например, остров Ратманова — самая восточная точка России. Там она делала репортаж о пограничниках. Или город Тында в Амурской области. По ее словам, после поездок возвращаться в Москву особенно приятно.

— Не представляю себя без этого города. Я даже в область не могу уехать надолго. Начинает не хватать огней, шума, людей. У меня была возможность переехать в Санкт-Петербург. Но я понимаю, что мне будет не хватать прогулок по бульварам, пикников на Патриарших, поездок по Садовому кольцу, — говорит Анастасия.

Садовое для нее — одно из лучших мест отдыха.

— Когда работала почти без выходных и не было возможности пойти куда-то днем, мы с подругой придумали делать так: ночью садились в машину, открывали окна, включали музыку и катались по Садовому кольцу — любовались самым красивым городом на планете, — сказала она.

Как призналась Анастасия, переезд из Брянска того стоил: здесь она нашла все, что искала, и даже чуточку больше.

ДОСЬЕ

Анастасия Пак родилась в Магадане. Долгое время жила в Брянске. В 23 года переехала в Москву. Работала на телеканалах «Звезда» и «РЕН-ТВ». Затем перешла на НТВ, где работала в программе «Анатомия дня». С 2017 года участвует в проекте «Ты супер!» в качестве автора документальной части шоу. Развивает свой канал на YouTube.

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