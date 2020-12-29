Есть еще порох

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами удивительных световых шоу в небе с нами поделился руководитель пиротехнического центра Александр Вечерин.

Обязательный атрибут празднования Нового года — это запуск фейерверков. «Вечерка» узнала, как создаются самые эффектные пирошоу. Подробнее о красочных взрывах рассказал Александр Вечерин.

— Во время больших праздников пиротехники выстреливают салютом из пушек, которые похожи на военные орудия. Насколько это близко к правде?

— Доля правды здесь есть. Пиротехники используют для запуска металлические мортиры. По сути, это труба высотой от 70 до 150 сантиметров. Внизу есть небольшая площадка для устойчивости. Эти орудия расположены в кузове грузового автомобиля. Во время больших городских праздников приезжает дивизион таких машин. Их размещают в нужном месте, и запуск высотных залпов происходит прямо из кузова.

— Как вы выстраиваете рисунок во время фейерверк-шоу?

— Для это есть специальная компьютерная программа. О каждом заряде мы знаем буквально все — от высоты разрывая до диаметра. Эти данные вносятся в компьютер. С помощью программы мы задаем параметры, где, когда, какой фейерверк должен взорваться. Важно понимать разницу. То, что вы видите в День города, — это залпы «в одну кучу». Используется всего 10–15 видов разрывов. Как правило, меняется цвет. Иногда используются спецэффекты. Другое дело — пиромузыкальные шоу. Их можно наблюдать на фестивалях фейерверков. В таком случае фронт запуска может растянуться в линию около километра. Здесь уже идет сложный процесс творчества. Пиротехники рисуют в небе целые картины и дуги. Под каждый такт музыки выбирается отдельный разрыв.

— В чем принципиальное отличие бытовой пиротехники от профессиональной?

— Пиротехника делится по классам опасности. Бытовая — от первого до третьего. С соблюдением техники безопасности ею может пользоваться любой человек. От четвертого до пятого классов — профессиональная пиротехника. Разница в мощности заряда. У бытовой пиротехники радиус опасности 30 метров. Если стоять дальше, то даже при каком-то сбое вы не пострадаете. Вообще очень маловероятно, что бытовая пиротехника может вам как-то навредить или покалечить. Для этого нужно сделать что-то совсем экстраординарное. У профессиональной пиротехники заряд пороха гораздо выше. Там уже есть определенные риски, если не соблюдать технику безопасности. Поэтому ею и пользуются только профессионалы.

— Какие советы вы бы дали наши читателям по запуску бытовой пиротехники в эти новогодние праздники?

— Прежде всего соблюдайте технику безопасности. Еще обратите внимание на залповые батареи. Важно позаботиться об их устойчивости перед запуском. Устанавливайте такой короб только на твердую ровную поверхность. Если залпов много, ну, скажем, 100, то устойчивость такой батареи выше. Коробки поменьше лучше всего прислонить одной стороной к бордюру, прикопать с других боков снегом, чтобы минимизировать возможность переворота и стрельбы не вверх, а в сторону.

ДОСЬЕ

Александр Вечерин родился 30 января 1982 года в городе Тамбове. Пиротехникой увлекся с 13 лет, тогда решил, что свяжет с этим свою будущую профессиональную жизнь. Руководит пиротехническим центром. Участвовал в организации многочисленных фейерверк-шоу и профессиональных конкурсах.

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