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Москвичам напомнили о запрете запуска фейерверков на природных территориях
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москвичам напомнили о запрете запуска фейерверков на природных территориях

Никита Абрамов

Общество

На особо охраняемых природных территориях запускать фейерверки запрещено. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

— На особо охраняемых природных территориях запрещено использование фейерверков и пиротехнических средств. Громкие звуки и яркие вспышки, особенно в темное время суток, являются фактором беспокойства и стресса для диких животных, — говорится в сообщении.

Кроме стрессового воздействия на животных, использование пиротехники может привести к пожару. Также в пресс-службе уточнили, что в новогодние праздники будет проводиться усиленное патрулирование инспекторами Мосприроды.

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