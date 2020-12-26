Салюты, диджеи, матрешки: как весело встретить Новый год в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Развлекательные учреждения Москвы не будут работать в новогоднюю ночь из-за риска распространения коронавируса. Большинство жителей планирует отмечать праздник в узком семейном кругу. Но и в самом городе будет что посмотреть. Рассказываем о самых интересных местах, где можно весело провести время.

Праздничные салюты

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в центре Москвы в районе Большого Москворецкого моста прогремят удивительной красоты залпы. Первый салют можно будет увидеть в 00:00. Столичное небо в эту ночь украсят около 50 тысяч фейерверков. Продолжительность каждого составит около семи минут. Посмотреть яркое шоу можно будет во всех округах Москвы.

Фото: instagram.com/mos_photo

С 01:00 до 01:05 салюты прогремят и на других площадках: в районе Ново-Переделкино, на улице Федосьино, дом 18 (на берегу пруда), в районе Дорогомилово, «Поклонная гора» (аллея Партизан), в районе Ростокино, на территории ВДНХ, в Саду имени Мичурина, в парке «Дружбы» (улица Фестивальная, дом 26).

Звуки музыки

Праздничной иллюминацией жители и гости столицы смогут полюбоваться в парке «Зарядье». Там, в концертном зале, состоится яркое шоу. 31 декабря в 19:00 на сцену выйдет прекрасная Теона Контридзе. Неподражаемая певица порадует зрителей своими знаменитыми хитами.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Катание с ветерком

Любителям активного времяпровождения в новогоднюю ночь не придется скучать. Развлечься можно на столичных катках, которые уже работают в Парке Горького, на ВДНХ, на Красной площади, в «Лужниках» и на других площадках столицы.

В этом сезоне открытые ледовые катки по требованию Роспотребнадзора работают с рядом ограничений. Так, число посетителей на одном сеансе сократили, а билеты необходимо приобретать исключительно онлайн. В пунктах проката граждане обязаны носить защитные средства — маски и перчатки.

Главная елка страны

На Соборной площади Кремля горожан и гостей столицы ждет главная елка страны. На украшение зеленой красавицы ушло почти две с половиной тысячи метров гирлянд. Кроме того, на пушистый символ Нового года повесили около тысячи игрушек. Украсили елку в стилистике сказки «Морозко». Высота зеленой красавицы составляет 25 метров, а диаметр — шесть метров.

В прошлом году, когда главная елка страны отмечала 20-летие, на ветках появились самовары, матрешки, сахарные крендельки, волшебные персонажи из русских сказок и другие игрушки, отражающие национальный колорит.

Несмотря на то, что традиционную Кремлевскую елку отменили, горожанам разрешат полюбоваться лесной красавицей и сделать красивые фото. Как и в предыдущие годы, для этого нужно приобрести билеты на экскурсии по территории Кремля. Ближайшие станции метро, от которых можно добраться до Соборной площади, — «Арбатская», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина».

На Манежной площади в этом году разместили яркие конструкции и елку высотой около 12 метров. Украсили праздничное дерево золотыми и красными шарами.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Поклонная гора

Новогодние мероприятия пройдут и в парке Победы. На двух площадках 31 декабря в 22:00 начнется праздничная программа с участием музыкантов и театральных артистов, выступят кавер-группы и вокалисты. После концерта в 23:00 Поклонная гора трансформируется в дискотеку с участием танцоров, диджеев и музыкальных звезд. Поднимать настроение также будут сказочные персонажи.

Площадь самого парка поразит своей красотой и огромными елочными шарами. Световая иллюминация и инсталляции будут поддерживать атмосферу волшебства и новогоднего чуда.

Представление продолжится до 03:00 с перерывами на выступление президента России и салют.

На фуд-кортах можно будет купить согревающие напитки и вкусную еду. Для безопасности отдыхающих в праздничную ночь продажа спиртного запрещена.

Главная выставка страны

Миллионы ярких огней зажгутся в Новый год на ВДНХ. На ее территории для гостей устроят бесплатный концерт, ледовое шоу с участием отечественных знаменитостей. На каток выйдут актеры, которые облачатся в персонажей сказок и устроят карнавальное шествие вместе с гостями мероприятия. Уже после полуночи в небе над выставочным центром прогремит салют.

Те, кто любят активно проводить свое время, могут покататься на тюбинге, устроить танцы на коньках и поиграть в керлинг. Те, кто предпочитают размеренные прогулки, смогут посетить лекции, выставки, театрализованные представления и концерты.

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