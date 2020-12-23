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Дворцы творчества Москвы подготовили для детей новогодние программы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Дворцы творчества Москвы подготовили для детей новогодние программы

Анастасия Волоснова

Город

Столичные дворцы творчества подготовили новогодние программы для детей. Среди развлечений можно выбрать занимательные квесты, игры, онлайн-спектакли или мастер-классы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московской дворец пионеров представит большой онлайн-концерт на своем YouTube-канале. Для детей и их родителей исполнят известные классические и современные произведения. Зрители услышат отрывки из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, саундтреки из фильма «Пираты Карибского моря», новогодние хиты «Happy New Year», «Jingle Bells» и другие песни.

На сайте Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара можно будет пройти новогодний онлайн-квест. Он будет работать с элементами дополненной реальности и останется на сайте до 10 января 2021-го включительно.

Мастер-класс по приготовлению салатов на праздничный стол пройдет в центре детского творчества «Свиблово» 30 декабря в 12:00. В свою очередь Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма 30 декабря в 15:00 проведет мастер-класс по созданию экологического новогоднего праздника.

В детско-юношеском центре «Виктория» 25 декабря специалисты покажут детям, как лепить из пластилина новогоднюю ель. А в центре детского и юношеского творчества «Бибирево» 28 декабря расскажут, как рисовать зимние пейзажи и мастерить елочные игрушки.

Онлайн-спектакли проведут дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» 27 декабря в 13:00 и Центр творчества имени А. В. Косарева 25 декабря в 20:00. Зрителей ожидает погружение в мир новогодних сказок.

Поздравление Деда Мороза можно будет посмотреть на YouTube-канале дворца творчества детей и молодежи «Севастополец», а центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» представит новогоднее обращение Снегурочки в формате выпуска специальных новостей. Дети и их родители услышат много полезных советов, а для маленьких зрителей устроят развлекательную онлайн-программу.

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