Дворцы творчества Москвы подготовили для детей новогодние программы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Столичные дворцы творчества подготовили новогодние программы для детей. Среди развлечений можно выбрать занимательные квесты, игры, онлайн-спектакли или мастер-классы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московской дворец пионеров представит большой онлайн-концерт на своем YouTube-канале. Для детей и их родителей исполнят известные классические и современные произведения. Зрители услышат отрывки из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, саундтреки из фильма «Пираты Карибского моря», новогодние хиты «Happy New Year», «Jingle Bells» и другие песни.

На сайте Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара можно будет пройти новогодний онлайн-квест. Он будет работать с элементами дополненной реальности и останется на сайте до 10 января 2021-го включительно.

Мастер-класс по приготовлению салатов на праздничный стол пройдет в центре детского творчества «Свиблово» 30 декабря в 12:00. В свою очередь Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма 30 декабря в 15:00 проведет мастер-класс по созданию экологического новогоднего праздника.

В детско-юношеском центре «Виктория» 25 декабря специалисты покажут детям, как лепить из пластилина новогоднюю ель. А в центре детского и юношеского творчества «Бибирево» 28 декабря расскажут, как рисовать зимние пейзажи и мастерить елочные игрушки.

Онлайн-спектакли проведут дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» 27 декабря в 13:00 и Центр творчества имени А. В. Косарева 25 декабря в 20:00. Зрителей ожидает погружение в мир новогодних сказок.

Поздравление Деда Мороза можно будет посмотреть на YouTube-канале дворца творчества детей и молодежи «Севастополец», а центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» представит новогоднее обращение Снегурочки в формате выпуска специальных новостей. Дети и их родители услышат много полезных советов, а для маленьких зрителей устроят развлекательную онлайн-программу.

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