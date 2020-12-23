Столичные парки подготовили праздничную онлайн-программу к Новому году

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Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Москвичей пригласили поучаствовать в праздничной онлайн-программе, которую подготовили парки столицы. На лекциях, мастер-классах и других мероприятиях горожане научатся мастерить игрушки, узнают историю возникновения образа Деда Мороза и Снегурочки, а также смогут увидеть авторские елочные украшения.

Так, парк «Кузьминки» 25 декабря в 16:00 проведет лекцию, посвященную рождественским традициям XIX века. Пользователи в соцсетях смогут узнать, как отмечал Рождество князь Сергей Голицын, какие зимние забавы он устраивал для своих гостей.

В 18:00 на страницах усадьбы Воронцово в соцсетях расскажут о сказочных образах зимнего волшебника и его внучки.

Таганский парк приглашает горожан поучаствовать в новогоднем квизе 27 декабря. Участников игры ждут увлекательные вопросы, касающиеся традиций празднования Нового года в разных странах.

Музей-усадьба «Кусково» открывает виртуальную выставку «Хрупкое украшение», трансляцию с мероприятия начнут 30 декабря в 10:00 на официальном сайте музея-усадьбы.

Бабушкинский парк приглашает на творческие мастер-классы. Пользователи смогут смастерить оригинальную елочку в технике оригами. Урок пройдет 30 декабря в 12:00 в соцсетях парка, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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