Гуляет вся Вселенная

Фото: instagram.com/sergeyiss

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский.

Встретить один и тот же Новый год 16 раз однажды посчастливилось космонавту Сергею Рязанскому. Как такое возможно, «Вечерка» услышала из первых уст.

— Сергей Николаевич, объясните, как вы провернули этот фокус?

— Это не фокус, такое возможно, если вы находитесь на борту Международной космической станции (МКС): за сутки она совершает 16 оборотов вокруг Земли. Я отмечал Новый год на орбите в свой первый полет. Так вот, к нам 16 раз приходил Дед Мороз и приносил 16 подарков. Конечно, это все сюрпризы, которые заранее приготовили космонавты и астронавты друг другу. И подарки от родных — обычно их доставляют на грузовом корабле «Прогресс».

— И елка была?

— Да, искусственная ель, которая «живет» на станции уже много лет.

— А какой подарок вам запомнился больше всего?

— Тут дело не в подарках, а во внимании. Ведь чтобы сделать кому-то сюрприз в космосе, нужно позаботиться об этом еще на Земле. Мне, например, американские астронавты, правда, не на Новый год, а на день рождения, который я тоже отмечал в космосе, подарили баночку красной икры. Я ее очень люблю, но на станцию поставка красной икры запрещена, поэтому коллеги, можно сказать, контрабандой протащили ее на борт МКС специально для меня. Это приятно.

— Как на вас повлияли полеты в космос?

— Они вселили в меня уверенность, что все реально. В детстве я был болезненным ребенком. Да и не мечтал никогда о космонавтике. Хотел быть ученым и стал биологом. А потом судьба предоставила мне шанс, которым я воспользовался и попал в отряд космонавтов. У меня не было инженерного образования, и, чтобы полететь на МКС, я стал сначала бортинженером, а потом меня назначили командиром экипажа.

— Сергей Николаевич, вам было страшно?

— Конечно, я же не робот. Боялся ошибиться, подвести людей, которые поверили в меня. Очень не хотелось в какой-то момент услышать: «Ну а чего вы хотели? Он же биолог». Под этим грузом ответственности я и летал. Вдохнул на старте и выдохнул через полгода, после посадки, когда полет завершился. Все прошло без единой ошибки — значит, я поработал хорошо.

— Во втором полете вы помогли группе BrainStorm снять клип на одну из их песен. Как так получилось?

— Это все мой друг — радиоведущий Игорь Паньков. Мы с ним переписывались, и он как-то раз прислал мне новый трек группы — Wonderful Day. Я послушал, ответил: «Классная песня, как раз про космос». А он мне на это прислал письмо с предложением сделать космический клип. Я согласился, попросил прислать раскадровку, как это видят музыканты. И на этом все — нет и нет. Прошли пара месяцев, у меня уже заканчивается полет, через неделю возвращаться домой, и тут они присылают ответ… В общем, мы с моим другом и коллегой Сашей Мисуркиным сняли все за два часа. Получилось красиво.

ДОСЬЕ

Сергей Рязанский родился в Москве 13 ноября 1974 года. Окончил биофак МГУ, работал в Институте медико-биологических проблем РАН. В отряд космонавтов зачислен в 2003 году. Первый полет совершил через 10 лет. Во втором полете стал первым в мире ученым — командиром космического корабля. Всего на орбите провел 306 суток, в открытый космос выходил 4 раза.

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