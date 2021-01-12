Говори, как король

Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это театральный режиссер, продюсер, педагог Герман Сидаков.

Уметь правильно говорить, владеть своим голосом и речью так, чтобы влиять на аудиторию, — полезный навык в наше время. О том, как этому учиться и у кого, «Вечерке» рассказал театральный режиссер, продюсер, педагог по технике речи Герман Сидаков.

— Герман Петрович, красиво говорить — это...

— Это приятный тембр голоса, четкая дикция, способность менять силу голоса, но не кричать, не визжать, а говорить с правильной интонацией и темпом и многие другие моменты, из которых складывается красивая речь. Говорить правильно — это целое искусство. И ему надо учиться.

— Кто сегодня может быть образцом правильной речи? Актеры? У них серьезная подготовка.

— Как ни странно, но нет, не всегда. Можно даже сказать обратное, что это большая проблема среди современных актеров — мало кто владеет голосом и звукоизвлечением. Сегодня актерская речь чаще рассматривается с позиции крика, а не разговора. Показательным примером правильной, классической речи являются представители старой актерской школы. Или актеры Королевского театра Лондона.

— Это тот момент, когда закрываешь глаза и слушаешь, как красиво и правильно звучат голоса со сцены. Это как-то объясняется особенностями языка?

— Да. Если в русском языке в слове одна гласная ударная, и в нее надо постараться вложить чувства, душевные переживания, чтобы слово зазвучало, то в английском проще — там есть сложные звуки — дифтонги, с помощью которых проще выразить свои эмоции.

— На ваш взгляд, насколько важно уметь правильно говорить обычному человеку, который не мечтает о сцене, не стремится к публичным выступлениям?

— Очень важно. Голос может изменить в профессиональной и личной жизни многое. В первую очередь человек с помощью голоса располагает к себе людей, становится понятен, люди заинтересованно слушают и слышат его. Важно, чтобы голос соответствовал образу человека в целом, чтобы все это было естественно и гармонично, а для этого нужно найти свой природный тембр. Кстати, интересно, что обладателю высокого тембра люди подсознательно доверяют больше, чем человеку, разговаривающему с «хрипотцой». Думаю, что это из детства, и высокий голос ассоциируется с голосом мамы.

— Герман Петрович, насколько сложно научиться красиво говорить?

— Сложно. Я иногда говорю, что петь научиться легче, чем разговаривать. И, даже закончив курс ораторского мастерства, нужно будет долгое время контролировать себя, чтобы полученные навыки вошли в привычку.

— Раскроете какой-нибудь профессиональный секрет?

— С удовольствием. Самый простой, например, такой: прежде чем начать говорить, разогрейте голос, ведь «теплым» он звучит приятнее для окружающих. Для этого достаточно просто несколько раз подышать в ладони.

Вы много работаете и передвигаетесь по городу. Пользуетесь метро?

— Постоянно. И считаю метро комфортным видом транспорта. А еще во время поездок мне интересно смотреть на людей.

— У вас есть любимая станция метро?

— Да, «Новослободская» с ее красивыми витражами.

ДОСЬЕ

Герман Петрович Сидаков родился 7 августа 1961 года. В 1993 году окончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС) (мастерская Петра Фоменко) по специальности «режиссер драматического театра». Герман Сидаков преподавал актерское мастерство на проекте «Фабрика звезд». В 2008 году открыл свою школу драмы, где людей обучают уникальным приемам изменения жестов, голоса.

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