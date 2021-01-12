Людмила Щербина: Год был сложным, но мы одержали очень важную победу

10-я юбилейная выставка «ПРЕССА-2003» на ВВЦ / Фото: ИТАР-ТАСС/Людмила Пахомова

День рождения — праздник личный, индивидуальный, но и из этого правила есть исключения. Сегодня — как раз такой случай, ведь 13 января отмечается День российской печати, считай — торжество для всех журналистов. Накануне праздника мы поговорили с душой московской журналистики Людмилой Щербиной, первым секретарем Союза журналистов Москвы.

Вырвать неутомимую Щербину из круговорота дел непросто всегда, а перед торжественным мероприятием — тем паче. Беседуем уже в ночи.

— Людмила Васильевна, вот и снова праздник к нам приходит… Первый профессиональный праздник после пережитого страшного года. Как вы, кстати, оцениваете его итоги? Мне кажется, в целом пресса испытания выдержала.

— Страшный и непредсказуемый был год. Выкосил, уничтожил столько великих и незаменимых людей, наших коллег в том числе… Будем их помнить. Но не будем забывать, что это для прессы был год необычный и в другом смысле — это же год юбилеев.

Новая российская пресса появилась на свет в 1990-е, и в 2020-м она должна была отметить тридцать лет с момента рождения! И отметила бы это широко, да помешала пандемия. Но давай хоть часть юбиляров назовем! Особенно мы приветствовали коллег из «Российской газеты», отметившей тридцатилетие. Но были и другие знаковые события, органично вместившиеся в эти три десятка лет. За это время родились и «Коммерсант», и «Новая газета», а «Вечерняя Москва», старожил города, родилась без малого век тому назад, но в последние десять лет прошла курс интенсивного ребрендинга и стала совершенно другой. За три десятилетия появился любимый многими канал «Культура», Анатолий Лысенко и его команда с 2013-го рассказывают по ОТР о России и россиянах, доказал свою состоятельность канал «Москва 24». 30 лет исполнилось и нам, Союзу журналистов Москвы.

— Поразительно: за 30 лет основная масса различных союзов — и творческих, и профессиональных — канула в Лету. А Союз журналистов жив.

— Это правда. Между прочим, это самая большая творческая организация столицы. Почему живем? Потому что мы все время в строю, все время что-то придумываем, проводим разные мероприятия. Хотя, как и всем, нам тоже нелегко жилось в минувшем году. События все равно были: в январе мы провели ежегодный прием по случаю Дня рождения прессы, к 9 Мая издали книгу «Когда «В ружье!» скомандовало время. Огненные строки летописцев войны и победы», в сентябре организовали и провели двадцатый, тоже юбилейный, выпуск учебно-практических курсов «Бастион», на котором прошли обучение журналисты «МИА «Россия сегодня», RT, ИА «ИТАР-ТАСС», телеканала «Россия» и коллеги из регионов России, работающие в зонах повышенного риска. Мы вообще активно сотрудничаем сейчас с силовыми структурами, а в феврале чествуем военных журналистов — особую часть нашего журналистского «полка». В октябре на площадке «Вечерней Москвы» прошел при участии Департамента СМИ и рекламы столицы, нашего Союза и ГИПП традиционный столичный Фестиваль прессы, для которого яркую программу подготовила редакция газеты «Московское долголетие». Мы первыми организовали круглый стол в онлайн-формате «Уроки пандемии: работа СМИ в новых условиях», и он был полезным. Так что баклуши мы не били, намеченную творческую и социальную программу, намеченную на год, выполнили.

— Боюсь даже спрашивать про эпопею с установкой памятника журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей… Знаю, что вы просто болели это темой.

— А вот и зря боишься! И не я одна этой темой болела! Да, это самая главная наша победа 2020 года: оформление документов завершено, установка памятника начнется в ближайшее время. Он будет стоять на Арбатской площади, но не у метро, а ближе к сакральному месту — нашему Дому журналиста, на зеленом уголочке, который видят те, кто выезжает из тоннеля. Увы, не дожил до этого момента автор памятника — скульптор Борис Черствый, и это очень горько. Но дело будет завершено. Слушай, а можно я добавлю к нашему разговору других цифр, кроме юбилейной тридцатки?

— Конечно, почему нет.

— Это важно. Из 6000 массовых периодических изданий страны порядка 300 федеральных и городских газет выходит в Москве. Их общий тираж — 800 миллионов экземпляров. Есть также примерно 3000 журналов общим тиражом около двух миллионов. Спроси, было ли им легко в это время. Отвечу: нет. Приоритеты поменялись: в пандемию люди больше тратились на продукты, много отъедает коммуналка, куда деваться.

По продажам прессы это больно ударило. И подписка упала, ведь, помимо прочего, сократилось субсидирование почты со стороны федерального правительства. Все взаимосвязано в нашем деле: тиражи уменьшаются, были приостановлены бумажные версии некоторых изданий, мы пережили острую ситуацию с доставкой, когда она вдруг с пяти раз в неделю упала до трех.

— Это особенно для ежедневных газет было ударом.

— Конечно. Но потом падение удалось остановить, дело наладили. В общем, куда ни ткни — море проблем: вот, растут расходы на полиграфию и электричество, при этом ощущается нехватка киосков… Не могу не отметить: правительство Москвы принимает комплексные меры поддержки прессы. Некоторые платежи сокращены вполовину! И честно, от сердца скажу: у города в минувшем году такие были траты в связи с ковидной ситуацией, что я была внутренне уверена — премию для журналистов отменят. Но нет! И сегодня премию города Москвы в области журналистики за 2020 год уже традиционно вручит нашим коллегам мэр Москвы Сергей Собянин. Среди лауреатов — Кирилл Клейменов и Константин Вавилов (Первый канал), Дмитрий Гусев (ТВЦентр), Екатерина Щербакова («Россия-24»), Анастасия Цапиева («Москва 24»), Александра Воронченко («Москва Медиа»), Валентин Звегинцев («Вечерняя Москва»), Светлана Волкова («Комсомольская правда»), Михаил Чкаников («Российская газета»), Дарья Буравчикова («Аргументы и факты»), журналисты ИТАР-ТАСС и МИА «Россия сегодня», Екатерина Пичугина («Московский комсомолец»). Бесконечно рада за всех и сердечно поздравляю с наградой!

—А мы с радостью присоединяемся. Но скажите, Людмила Васильевна, как человек, который знает поименно едва ли не всех журналистов Москвы, а смену-то молодую видите?

— Вижу! Особенно когда мы проводим курсы «Бастион». Есть, есть талантливые ребята, яркие. И если почитать то, что пишут они после этих курсов, душе тепло. Но есть и огорчения. Я вот приглашаю в Домжур первокурсников-журналистов, говорю: «Поздравляю вас с поступлением, с выбором замечательной профессии, с тем, что вы пришли сегодня в замечательный наш Дом журналиста, на втором этаже которого самый известный поэт России читал свою поэму «Полтава»…» И добавляю: «А скажите, кто этот поэт? И тишина в ответ. Это потрясает. Ну что за подготовка! Обидно за Пушкина, а? Но с другой стороны — как они, негодяи, освоили всю эту технику, гаджеты! В общем, есть в нашем «цехе» и печали, и радости.

— Когда говорят «День печати», исподволь выделяют слово «печать», понятие, неотделимое от бумажной прессы. На Западе отмечают рост доверия к ней, у нас прогнозируют ее гибель. День рождения — не лучший повод для таких разговоров, но тем не менее?..

— Ну что значит — не лучший. У меня на столе вон лежит книжечка «Когда умрут печатные СМИ». И молодежь кричит, что все уйдет в электронное поле. Знаешь, скажу так. В моем подъезде только я выписываю целую кучу газет. Но стоит мне зашелестеть ими у ящика, как тут же меня обступают соседи: «Люда, как прочтешь — не выбрасывай». Да, им порой накладно оформить подписку. Но не все перешли в интернет, многие по-прежнему любят держать в руках и газету, и книгу. И малая пресса остается просто бесценным источником информации.

Кстати, когда я поздно еду с работы, всегда внимательно рассматриваю попутчиков. И радуюсь: собственными глазами вижу молодых ребят, читающих именно бумажные издания. Что-то там ляпнули в соцсетях, что-то вбросили в интернет, непроверенное и глупое, — все это исчезает без следа, а написанное пером, сама знаешь, не вырубишь и топором. Да, маловато у нас публицистики, сильной аналитики, наверное, нет сейчас такой журналистской плеяды, с имен которой тридцать лет назад началась наша новая пресса и собственно перестройка, но мне кажется, что мы ко всему этому вернемся. Хочу верить.

СПРАВКА

День российской печати отмечается 13 января с 1992 года — постановление Президиума Верховного Совета РСФСР по этому поводу вышло в конце декабря 1991 года. 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости».

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