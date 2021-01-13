Машинист метро рассказал, как спас жизнь ребенку

Алексей Раевский, машинист 3-го класса депо «Калужское»/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые делятся с читателями секретами любимого дела. Сегодня о своей работе рассказал машинист 3-го класса депо «Калужское» Алексей Раевский, который на днях спас жизнь ребенку.

В понедельник, 11 января, на станции метро «Бабушкинская» на рельсы упал мальчик. Машинист Алексей Раевский смог быстро среагировать и затормозить, чем спас ребенку жизнь. «Вечерка» пообщалась с героем.

— Алексей, расскажите подробнее, что же произошло в тот день.

— Я, как обычно, вел состав по Калужско-Рижской линии. При въезде на станцию «Бабушкинская» увидел, как ребенок шел по платформе и вдруг резко изменил траекторию в сторону путей. Он, видимо, засмотрелся в телефон и оступился. Поэтому еще до того, как мальчик оказался на путях, я применил экстренное торможение. Угадал. После того как поезд остановился, я связался с диспетчером, сообщил, что на путях находится пассажир, и запросил снять напряжение с контактного рельса.

— Что было с мальчиком и как он себя вел?

— Как только я открыл дверь кабины, увидел, что ребенок лежит под платформой в стороне от контактного рельса. Мальчик был в сознании, и я не заметил на нем повреждений. Я попросил его не шевелиться и не волноваться, так как сотрудники полиции, которые помогут ему вылезти, были уже на подходе.

— Что вы делали дальше?

— Я действовал согласно инструкции: установил закорачивающее устройство, после того как мальчика вытащили, снял оборудование, проверил, чтобы на рельсах больше никого не было, и вернулся в кабину управления. Когда доложил диспетчеру, на рельсы снова подали напряжение, и я продолжил путь.

— Это крайне стрессовая ситуация. Что вы чувствовали в момент случившегося?

— В тот момент я не думал, а действовал. После того как вся эта ситуация произошла, первое время я был немного шокирован. Но после консультаций с психологом метрополитена чувствую себя хорошо. Я рад, что мальчик не пострадал.

— Алексей, и все же, как вам удалось так быстро среагировать?

— В депо на тренажере мы постоянно отрабатываем действия при экстренных случаях. Конечно, нельзя полностью воссоздать ситуацию. Но за счет того, что я держал руку на тормозе, смог резко его применить.

— Что бы вы еще посоветовали пассажирам?

— Главное — быть внимательными. Если пассажир упал на пути при приближающемся поезде, ему необходимо лечь в специальную канаву, которая находится между рельсами, головой по направлению к поезду, чтобы одежда воздухом не поднималась и не зацепилась. Если же человек в начале платформы и в состоянии передвигаться, в отсутствие поезда важно отойти в сторону часов и привлечь внимание сотрудников полиции или метрополитена.

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