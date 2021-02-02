Лев Лещенко: Слушаю Басту и качаю пресс

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

1 февраля мэтр российской эстрады Лев Лещенко отметил 79-летие и рассказал «Вечерке» о том, как качает пресс и пишет дуэты с молодыми артистами Вчера Лев Лещенко отметил свое 79-летие. Накануне этого дня артист рассказал «Вечерке» о том, с кем из рэперов он бы мог спеть дуэтом, о правильных пародиях на себя и воспитании поколений.

— Лев Валерьянович, как отметили день рождения?

— Для меня этот день несомненно особенный, но провожу я его, как обычно, в делах. В поездках. Но вечером уже по традиции собрались в одном ресторане в Москве недалеко от моего дома. Никаких гостей или пышных праздников. Хорошо посидели в узком семейном кругу.

— В конце прошлого года вы впервые получили премию «Звезды дорожного радио». Ваша песня «Напиток счастья» несколько недель возглавляла чарт радиостанции. Наград у вас очень много, не устали их получать?

— Это моя первая премия от «Дорожного радио». Я очень рад этому. В первую очередь потому что это народная награда. Победителей выбирали сами слушатели. Я поэтому и отдал свою песню «Напиток счастья» на конкурс. Чтобы ее послушали разные люди. Потому что моя мечта — создать такой симбиоз музыки, которая смогла бы понравиться людям в возрасте старше 40 лет. Понятно, что мое творчество интересно во многом тем, кому уже за 60 лет. Но ведь они приходят на концерты с внуками. И может, новое поколение заинтересуется этой музыкой. Понимаете, я считаю, что музыкальный вкус надо воспитывать. Не принудительно, но должна быть какая-то программа. Например, идеологическая, которая бы исповедовала постоянные классические мотивы и даже нравственные нормы. Когда я учился в школе, нас приводили в актовый зал и мы слушали «Времена года» Петра Чайковского.

— Вы слушаете современную популярную музыку?

— Когда езжу по городу, то, конечно, включаю радио и слушаю новинки. Многое из того, что я там слышу, мне не нравится. Но я как профессионал должен быть интегрирован в среду. Чтобы знать, что происходит вокруг. Я сейчас достаточно много экспериментирую. Из молодых исполнителей мне нравится , что делает Баста. Есть хороший материал у Марув или Оксимирона. Мне очень нравится творчество Лок Дога, хотя он и не особо популярен у молодежи.

Вообще, если взглянуть на современную сцену, например, на Моргенштерна или коллектив Little Big, то я считаю, что это не певцы. Это оригинальный жанр. Он не имеет никакого отношения к музыке. Это мое глубокое убеждение. Да, этот продукт популярен и воспринимается хорошо. Но это не музыка. Это не Сергей Прокофьев.

— Вы согласились бы записать совместную песню с кем-то из современных артистов?

— Да конечно. Более того, мы с Лок Догом до пандемии даже кое-что записали. Правда, виделись мы после этого всего один раз, поэтому пока эта история не продолжилась. Я, кстати, в прошлом году с Диной Гариповой записал песню. Я там читал как будто бы рэп. На самом деле это были строчки из стихотворения «Облако в штанах» Владимира Маяковского. Хотя, на мой взгляд, как раз-таки Владимир Маяковский в России был первым рэпером.

— Вашу речь и манеру исполнения часто пародируют. Вам это льстит?

— Первым меня спародировал Геннадий Хазанов. Уже на основании его выступлений стал пародировать мой большой друг Владимир Винокур. Он взял с него основную манеру. После и Михаил Евдокимов выступил со своей пародией. А с него перенял манеру Михаил Грушевский. Сейчас уже и Максим Галкин пародирует. Когда я прихожу к нему на шоу, он меня сразу встречает вопросом с характерным голосом: «Ну что вы, Лев Валерьянович?» Я так, конечно же, не говорю. Хотя, может, в быту и проскальзывают иногда такие нотки.

— Вы раньше преподавали в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Не хотели бы вернуться?

— Я преподавал раньше, да, но ресурс рано или поздно кончается. Вот, например, программа «Голос». Первый год, второй, третий, и все, уровень падает, падает и падает. Также происходило в институтах, в которых я преподавал. Сначала пришли Валентина Легкоступова, Ольга Арефьева, Марина Хлебникова. Они все у меня учились. На следующий год ученики были менее одаренные. Потом уровень снизился еще больше. В актерской среде ситуация лучше. Потому что актером может быть каждый. Певцом нет. Человека можно научить петь. Но тембр и голос, они должны быть от природы. Искусственно этого не сделать.

— Спортом продолжаете заниматься?

— Каждое утро делаю зарядку. Отжался, покачал пресс. Поднимаю гантели. Спорт — это моя вторая жизнь. Я в школьные годы занимался в баскетбольной секции, потом играл в молодежной команде «Динамо».

— Вы известны своими романтическими поступками. Расскажите об одном из таких.

— Очень давно я купил квартиру в Сочи. Пригласил Ирину (супругу. — «ВМ») зайти. Потом удивил ее тем, что квартира будет принадлежать ей. После повел ее в портовую часть. Там стояла симпатичная лодка с надписью «Ирчи». Она, когда увидела ее, рассмеялась и сказала: «Представляешь, какой-то дурак назвал лодку моим именем. Когда я в Будапеште училась, меня так там все называли». Конечно, эту лодку там оставил я.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

— Вы выросли в Москве, что для вас значит этот город?

— Я очень люблю Сокольники. Место, где я родился и взрослел. В парк «Сокольники» мы бегали. Когда снег сходил, там было единственное место заасфальтированное. Только появлялись проталины, начинали собираться ребята. Обязательно с гитарами. А какие тогда были развлечения? Гуляли в парке, слушали, как играет духовой оркестр. Совершенно дивная атмосфера была, душевная. Зимой катались на коньках. Практически то же самое, что люди делают сейчас. Но тогда это было в более душевно. А сейчас все прагматично.

ДОСЬЕ

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Окончил ГИТИС. В 1966 году стал артистом Московского театра оперетты. В 1970-х годах стал ведущим молодым исполнителем в СССР. В 1977 году Льву Лещенко присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Записал свыше десяти альбомов.

Этот День Победы

Визитной карточкой Льва Лещенко стала песня «День Победы». Впервые она прозвучала в его исполнении в ноябре 1975 года на концерте, посвященном Дню милиции. Но судьба у песни была непростая.

По словам Льва Лещенко, члены художественного совета тормозили ее выход в свет. Тогда артист исполнил ее перед заместителем министра внутренних дел СССР Юрием Чурбановым. Он был в восторге. С тех пор песне дали зеленый свет, ведь никто не хотел перечить зятю Леонида Брежнева.

Кинокарьера

Певец часто появлялся на экранах телевизоров в качестве актера. В 1975 году исполнил главную роль в фильме «Ищу зарю». Снимался в картинах «Юркины рассветы», «Старые песни о главном», сериале «Обреченная стать звездой».

Перламутровая свадьба

Артист уже 42 года женат на Ирине Лещенко (Багудиной). Они познакомились в 1977 году, когда артист был с гастролями в Сочи. Туда студентка вуза в Будапеште приехала на каникулы. Разница в возрасте в 12 лет не стала помехой влюбленным.

Дружил с легендой футбола

Всем известно о дружбе Льва Лещенко и знаменитого вратаря Льва Яшина. В 14 лет после занятия в баскетбольной секции будущий народный артист пошел посмотреть на тренировку футбольной команды «Динамо». Случайно мяч угодил на кромку поля прямо ко Льву Лещенко. Он попросил у тренера возможности пробить пенальти знаменитому вратарю. Парню разрешили сделать один удар. Конечно, Яшин легко поймал мяч, но похвалил баскетболиста. С тех пор и зародилась их дружба.

На волосок от смерти

Льву Лещенко дважды удалось чудом избежать смерти. 18 мая 1972 года артист должен был лететь в Харьков на гастроли. С самолета его сняли буквально с трапа. Нужно было выступить на юбилее поэта-песенника Льва Ошанина. Тот самолет разбился. В августе 1986 года Лев Лещенко числился среди пассажиров теплохода «Адмирал Нахимов». В рейс артист не отправился. Нужно было выступить на важном концерте в Москве. А 30 августа теплоход столкнулся с сухогрузом.

Читайте также: Певица Нина Фокина: Люблю шляпы, белок и мозаики