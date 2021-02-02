Екатерина Драгунова: Люблю ставить над собой эксперименты

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова на смотровой площадке «Воробьевы горы» — это одно из самых любимых ее мест в столице / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Обычно журналисты «Вечерней Москвы» говорят с чиновниками о работе. Но в нашей новой рубрике «Зеркало для героя» руководители ведомств раскрываются совсем с другой стороны. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала нам о своих спортивных увлечениях, семейных традициях, необычной коллекции и общении с современным поколением.

— Екатерина Вячеславовна, вы довольно много времени уделяете спорту и часто делитесь тренировками в своих социальных сетях. Давно занимаетесь спортом?

— С детства я занимаюсь танцами, так что моя жизнь тесно связана со спортом уже довольно давно. Я люблю ставить над собой эксперименты. Полгода назад я подумала о том, как же спортсмены занимаются каждый день? Мне стало интересно, смогу ли я так же. Мне нравится все время чего-то достигать, поэтому сейчас занимаюсь практически каждый день. И я поняла, что могу это делать. Получается, что для человека нет ничего невозможного. Например, два года назад я решила попробовать кататься на коньках и научилась этому тоже.

— Какие упражнения вы делаете в спортзале?

— У меня сейчас силовые и функциональные занятия на выносливость. Получается у меня заниматься по вечерам, после работы. Кстати, я не бросаю и танцы. И все время осваиваю какие-то новые стили. До пандемии я занималась молодежным направлением Шаффл. Мне тоже стало интересно, смогу ли. Я научилась и даже на День молодежи вместе с молодыми ребятами исполнила этот танец. Сейчас хочу попробовать параллельно спорту уличные танцы.

— От чего в жизни вы получаете наибольшее удовольствие?

— Когда я могу в чем-то самореализоваться и кому-то помочь, когда я понимаю, что смогла сделать кому-то жизнь лучше, то это для меня самое большое удовольствие и самое ценное. Помогать другим — мое кредо.

— А необычные увлечения у вас есть?

— Я коллекционирую головные уборы из разных стран и городов. У меня их очень много. Это шапки, шляпы, какие-то другие национальные головные уборы. Если я где-то бываю, то покупаю себе сама, а если друзья — то они все везут мне шапки. Если говорить о каких-то уникальных вещах, то в коллекции есть свадебные шапки всех наших республик. Есть отдельно все головные уборы Кавказа.

— Храните их как-то по-особенному?

— Да, у меня есть дома специальный шкаф. И когда приезжают в гости друзья, все очень любят смотреть коллекцию, примерять. Женщинам особенно нравятся кокошники.

Нужно держаться вместе

— Семья поддерживает ваше увлечение спортом?

— Да, конечно! У меня 17-летняя дочь занимается танцами. А сейчас она, глядя на меня, купила абонемент в спортзал — тоже хочет попробовать. А до этого мы вместе ходили на Шаффл.

— Удается ли вам в таком насыщенном графике найти время на семью?

— Время на семью можно найти всегда. Просто нужно понимать, что есть определенные часы для общения с близкими. Только с ними, и все. И семья должна это тоже понимать. Тогда с близкими выстраиваются нормальные отношения, в которых есть понимание, где работа, а где наше совместное время.

— Когда наступает время с семьей, вы отключаете телефон?

— Нет, но я стараюсь по максимуму уделять время родным. Периодически, конечно, смотрю в телефон, и если он звонит, то отвечаю. Но в выходные дни, чаще всего в воскресенье или в вечернее время, если ни у кого нет спортивных занятий, мы стараемся быть вместе, ходить гулять вместе с собакой. Хотя бы час посвящать семье надо обязательно. В Москве вообще очень много мест для прогулок. Мы очень любим вечернюю столицу, у нас в городе много красивых улиц.

— Придерживаетесь ли вы каких-то семейных традиций?

— У меня достаточно большая семья, и мы совместно проводим все праздники. У нас даже есть традиция — кто и что готовит. Одна из моих сестер хорошо делает голубцы, вторая сестра делает салаты, а мое коронное блюдо — это гусь. А перед Новым годом мы вместе катаемся по вечерней Москве на машине и загадываем желания.

— На первом месте — семья или работа?

— Безусловно, семья. Мне очень повезло, потому что я выросла в большой, дружной семье, и мы стараемся поддерживать эти теплые отношения и традиции. Мы стараемся воспитывать детей в том ключе, что всегда нужно держаться вместе, потому что семья — это все, что у тебя есть. А работа — это место самореализации, самовыражения и возможность оказать помощь людям.

— Вне работы вы совершаете какие-то добрые дела?

— Личных историй помощи у меня много, но на то они и личные, что я не люблю про это рассказывать. Я постоянно помогаю фонду, который занимается собаками-поводырями. Помогаю и финансово, и приезжаю к ним. Для себя выбрала именно этот фонд, потому что эти собаки помогают людям с ограничениями по зрению. И таких собак очень сложно вырастить, это особенная порода. До шести месяцев они должны жить в семьях, а потом их отдают человеку, который нуждается в таком помощнике. Поскольку это большие собаки, они требуют дополнительного корма, лекарств, и самое главное, на что идут деньги — на специальные тренировки.

Запрос на любовь

— По роду своей деятельности вы часто сталкиваетесь с молодежью. Какая она?

— Мне кажется, в каждое время молодежь самая лучшая. На самом деле они четко знают, чего они хотят, еще лучше знают, чего они не хотят. У них огромный запрос на любовь, причем не брать, а отдавать. Поэтому сейчас так развивается волонтерское движение, и даже в пандемию из 23 тысяч новых добровольцев, которые к нам пришли, большей частью были именно молодые люди до 25 лет. Очень много школьников хотели помогать, но выполнять заявки им не позволяет возраст. Тем не менее мы увидели их активность и будем развивать школьное волонтерство интенсивнее. Это желание молодого поколения помогать, на мой взгляд, уникальное явление. Еще одна особенность молодежи — они более дисциплинированные. Например, во время пандемии они более серьезно подходили к соблюдению всех мер и ограничений. И переживали даже не столько за себя в плане здоровья, сколько за своих родных, боясь их заразить.

— Как найти общий язык с молодежь? С дочерью у вас возникали сложности?

— С любым ребенком нужно общаться как со взрослым. Когда ты относишься к ребенку по-взрослому, то и он начинает относиться к тебе со всей ответственностью. Секрет наших с дочкой отношений в том, что мы с детства разговариваем как взрослые люди. Конечно, для нас дети всегда будут детьми, но давать долю ответственности, серьезности им тоже нужно обязательно. Здесь вопрос диалога, нужно понимать, что у человека есть свое мнение. Порой нам кажется, что мы знаем лучше, потому что было раньше так. Но это у нас было лучше, а сейчас у современного поколения совсем все другое.

— Говорят, что молодежь очень зависима от гаджетов. Вы с этим согласны?

— Мы все зависимы. Даже моя мама, которая входит в категорию 65+, много пользуется электронными устройствами, смотрит видеоролики в интернете. Сложно даже сказать, люди какого возраста пользуются им больше.

— А что вы думаете по поводу сленговых слов?

— В каждом поколении был свой набор слов, который считался тогда сленгом. Опять же моя мама, например, иногда употребляет слова, которые могут быть непонятны молодежи, но в ее время так общались все. В каждом времени существует свой язык. И я не вижу в этом ничего особенного.

— Им проще написать, чем позвонить. Разве живое общение уже не так важно?

— Мы уже давно живем в век четвертой промышленной революции. И цифровое пространство заменяет много слов. Проще же послать какой-нибудь смайлик, и все понимают, что человек хотел сказать. Здесь опять же вопрос времени. Если бы тогда были такие же технологии, гаджеты, неизвестно, что бы было.

— Вы тоже употребляете сленговые слова в своей речи?

— Я общаюсь с разными поколениями. И если говорить о молодежи, то мне их язык абсолютно понятен.

— Как вы считаете, родители должны быть примером для своих детей?

— Должны в идеале, но не всегда это получается. Порой ребята ищут пример в каких-то сообществах. Если говорить обо мне, то я подаю дочери пример общения с людьми на равных, она видит мои поступки. Я ее учу тому, что ничего невозможного нет, надо просто пробовать. Она за пандемию сама освоила игру на укулеле. И, взяв с меня пример, решила тоже ходить в спортзал. Мне кажется, современное поколение более разносторонне, они хотят учиться новому, у них нет страха, что не получится что-то. Мне в них это очень нравится.

Стала бы летчиком…

— Ваш офис расположен на 16-м этаже. Комфортно ли работать в высотке?

— Я очень люблю высоту. На предыдущей работе в Федеральном агентстве по делам молодежи я курировала регионы нашей страны. Практически все четыре года, что я там проработала, я провела в самолете, потому что заниматься регионами — значит, надо там быть. Я всю нашу страну облетела по несколько раз. Поэтому я очень люблю высоту и самолеты. Я даже сама водила вертолет. Так что мне комфортно абсолютно. И живу я, к слову, на 19-м этаже. Наверное, если бы я сейчас выбирала профессию, то стала бы летчиком.

— Вы сказали, что водили вертолет. Где научились?

— Мне очень хотелось посмотреть, как работает механизм. Поэтому, пока проходил молодежный форум на территории бывшего аэропорта, там была школа обучения вождению вертолета. Я была там три недели, и за это время научилась. Оказалось, что это все не так сложно. В итоге я даже летала сама за штурвалом, и могу сказать, что это совсем не страшно. Если есть желание — обязательно попробуйте!

— Вы раньше много путешествовали по России. Куда бы сейчас поехали, если бы была такая возможность?

— В нашей стране есть много городов, где стоит побывать каждому. И я при любой возможности всегда туда отправляюсь — это, безусловно, Владивосток. Если брать Уральский федеральный округ, то я очень много раз была в Тюмени, и всем советую посмотреть этот город, особенно знаменитый Тюменский цирк. Это надо увидеть. Очень интересный Екатеринбург — город контрастов. Если брать Северный Кавказ, то мне очень нравится Пятигорск — и горы, и атмосфера. Еще стоит посмотреть Нижний Новгород. А если юг нашей страны, то это Краснодарский край, Сочи и, безусловно, Крым.

— Путешествуете одна?

— Нет, всегда с семьей. Это еще одна возможность провести время вместе.

— Туристический отдых или спокойный у моря?

— Туристический однозначно. У нас необъятная страна, и это не сказки. В любом городе я найду что посмотреть.

Самое вкусное мороженое

— В своих социальных сетях вы часто пишете о любви к Москве. За что вы ее любите?

— За простор. Я здесь выросла, выучилась, это мой родной город, и здесь многое напоминает мне о моем детстве. Одно из ярких воспоминаний прошлого — когда в школьные годы, учась в центре, мы иногда прогуливали с друзьями уроки. Мы тогда гуляли по Арбату, и самое наше любимое занятие было — есть знаменитое мороженое в стаканчике, которое продавали в Центральном детском мире. За ним мы как раз и сбегали из школы. Пломбир тогда стоил 10 копеек, и 15 копеек стоило шоколадное. Я давно уже не ела мороженое, стараюсь придерживаться здорового образа жизни, но сколько раз ни пробовала, уже будучи взрослой, все равно не то. Мороженое из детства запоминается раз и навсегда.

— Есть у вас любимое место в Москве?

— Рядом с моим домом находится Воронцовский парк. Я там выросла, все знаю и с удовольствием хожу туда гулять. И еще у меня есть, так скажем, место силы — для меня это Воробьевы горы, смотровая площадка, спуск в Нескучный сад и по набережной до самого Парка Горького. С дочерью мы часто гуляем как раз по этой набережной.

— Москва — добрый город. Но каждый ли человек способен на добрый поступок?

— Я считаю, что да. Та же пандемия показала, насколько много в столице неравнодушных людей. К нам в штаб приезжали люди, которые хотели помочь. И компании тоже присоединялись. Иногда даже без всяких звонков просто приезжали машины и привозили продукты и другие товары. А один мужчина привозил нам в штаб цветы. Он сказал, что все равно каждый день срезает их и выкидывает, потому что продаж нет, поэтому он решил отдавать их для волонтеров. В Москве очень много разных возможностей для добрых поступков. И я не знаю людей, которые бы проходили мимо тех, кто в беде. В любом случае, пример тех, кто уже помогает, очень важен. Чем больше будет таких людей, тем больше будет присоединяться новых.

ДОСЬЕ

Драгунова Екатерина Вячеславовна родилась 3 июня в городе Москве. Окончила Российский университет дружбы народов по специальности «философия» (бакалавриат), а также имеет степень магистра по специальности «политология». Трудовую деятельность начала в 2000-м в РУДН в качестве комиссара интернационального студенческого отряда «Меридиан дружбы». Затем работала в Департаменте семейной и молодежной политики в ЮЗАО г. Москвы, префектуре ЮЗАО и в Федеральном агентстве по делам молодежи. В настоящее время занимает должность председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Отмечена благодарностью Министерства образования «За вклад в реализацию государственной молодежной политики», благодарностью мэра Москвы «За организационно-техническое обеспечение выборов мэра Москвы». Замужем, имеет дочь.