Вспоминаю, как был влюблен

Фото: Личный архив Леонида Млечина

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это телеведущий, автор книг и программ об истории Леонид Млечин.

«Смотри, как на Млечина похож», — перешептываются пассажиры, глядя на сухощавого попутчика средних лет. Им не приходит в голову, что это и есть Леонид Млечин. Наверное, думают, что не может такой известный телеведущий ездить в метро! А на самом деле это его любимый вид транспорта.

— Леонид Михайлович, какая станция вам нравится больше всего?

— «Воробьевы горы»! Когда-то, когда она еще называлась «Ленинские горы», мы каждый день приезжали туда с девушкой, в которую я был влюблен, и гуляли. И это были лучшие минуты жизни. Но не сложилось! Мы расстались... А когда потом станцию закрыли на ремонт и поезд проносился мимо, без остановки, это было для меня очень болезненно — зримое подтверждение того, что наша любовная история завершилась.

— Может, вам не хватает каких-то примет, которые были в метро вашей юности?

— Да, кое-что я бы вернул: раньше на табличках писали, до каких станций можно доехать, а теперь указывают только номер линии.

— Вы постоянно работаете с историческими темами. Какие эпизоды из прошлого нашей подземки вас сильнее всего впечатлили?

— Самая любопытная тема — история строительства арбатского радиуса. В журнале «Источник» (2003, № 6) был опубликован текст выступления Никиты Хрущева от 28 сентября 1961 года. Там есть такие слова: «…однажды мы едем, и Сталин говорит: почему мы едем по мосту через Москву-реку? Я ему ответил: да он уже сколько лет так идет. «Нет, построить под землей надо». И бросили большие силы и построили под землей второй туннель. Это было уже после войны, когда люди задыхались от недостатка жилья и страдали от голода <…>. А старый туннель четыре года бездействовал. Я сказал Фурцевой: подумайте, надо использовать его, и мы пустили линию на Фили через этот мост».

— Это про участок от «Арбатской» до «Киевской»?

— Да, эта ветка воспринималась как дублер, она строилась с конца сороковых в полном секрете. О ней стало известно в апреле 1953 года, когда эти станции пустили в ход, включив в состав Арбатско-Покровской линии. А три станции Старо-Арбатской линии законсервировали, они вновь вошли в строй в 1958 году — уже в составе Филевской линии.

— Чего бы вы пожелали нашему метро?

— Обо мне-то московское метро позаботилось: я живу рядом со станцией «Проспект Мира», и это очень удобно. Думаю, все москвичи — и в новых районах тоже — вправе рассчитывать на то, чтобы станция была рядом. И еще хочу привести цитату из воспоминаний советского политика и философа Наиля Биккенина о том, какой он впервые увидел Москву в конце 1940-х годов: «Впечатлял столичный быт: метро с его ослепительной чистотой…» Мне бы очень хотелось, чтобы и сегодня у приезжих были именно такие впечатления.

ДОСЬЕ

Леонид Млечин родился 12 июня 1957 года. Приемный сын Виталия Сырокомского, главного редактора «Вечерней Москвы» в 1963–1966 годах. Окончил факультет журналистики МГУ (1979). Заслуженный работник культуры РФ, автор множества документальных и художественных книг, телепередач об истории, YouTube-блогер.

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