Своих поэтов не бросаем

Владислав Маленко / Фото:Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами поделился актер, поэт, баснописец и режиссер Владислав Маленко.

Художественный руководитель Московского театра поэтов и руководитель Государственного музея Сергея Есенина Влад Маленко рассказал «Вечерке» о своих творческих достижениях и планах.

— Влад, недавно ты отметил свой юбилей — 50-летие. Рубеж. Какие новые цели и задачи ставишь перед собой?

— Самое главное в жизни — это дорога от идеи к воплощению. Я намерен и дальше развивать одно из главных моих детищ — Всероссийский фестиваль молодой поэзии и драматургии имени Леонида Филатова «Филатов-Фест». Сейчас мы организовываем уже седьмой по счету. Наш фестиваль, пожалуй, самый мощный и глобальный, тут могут заявить о себе молодые поэты страны. Хочется найти еще больше талантливых ребят.

— В чем отличие этого фестиваля от других?

— Отличие в том, что мы не бросаем тех, кого находим: берем ребят в новые дела, ставим спектакли и привлекаем для участия в них поэтов, артистов и художников, у которых появляется еще и возможность заработать. Важно передать свой опыт. Я занимаюсь этим уже лет пятнадцать. А Московский театр поэтов — это уже плод «Филатов-Феста».

— Каким образом ты проводишь набор?

— Ребята откликаются в социальных сетях, приходят в наш Московский музей Сергея Есенина, Московский театр поэтов или на творческие вечера. Я их высматриваю, словно рыбак, который кидает невод.

У очень многих участников того или иного творческого мероприятия возникает желание остаться с нами, чтобы заявить о себе в различных театрально-музейных проектах. И это уже система. Кстати, скоро в Москве нашими усилиями появится настоящий Квартал поэтов и сквер рядом с «Есенин-центром».

— Всеми этими качествами ты как раз и обладал еще в начале своего творческого пути…

— Ну я же выходец из Театра на Таганке. Служил там 20 лет. Был и одним из ведущих актеров, и автором театра. Как говорится, шел шаг за шагом, устраивал поэтические вечера, которые с радостью посещала молодежь. Ребята просили меня «творчеству научить». А я говорил, что этому научить нельзя, но можно научиться. И советовал им просто находиться рядом, смотреть и слушать.

— Ты пишешь стихи с детства. Наверное, уже и не сосчитать их количество?

— Я как повар, который просит не лезть в его сковородку. Одно могу сказать, что за 20 лет я написал 250 басен. Они востребованы. Их любят. На основе некоторых решил недавно поставить спектакль «Осторожно, басни». На сегодняшний день никто ничего подобного не делает. Басни — сложный материал для сцены.

ДОСЬЕ

Влад Маленко родился 25 января 1971 года в Москве. Трудовую деятельность начал в 1988 году. Окончил ВТУ им. Щепкина в 1995 году. Служил в Московском театре на Таганке, работал на ТВ. Автор многих поэтических сборников, а также стихов и песен для спектаклей, фильмов и программ. Создатель масштабных фестивалей и форумов. Режиссер ярких поэтических спектаклей.

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