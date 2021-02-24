Сегодня солдат, завтра дракон. Интервью с разработчиком настольных игр Федором Корженковым

Автор и разработчик настольных игр Федор Корженков / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Секретами поделился автор и разработчик настольных игр Федор Корженков.

Говорят, если хочешь узнать свое призвание, нужно вспомнить, чем любил заниматься в детстве. И история выбора профессиональной деятельности Федора Корженкова яркое тому доказательство.

— Федор Федорович, когда и как вы впервые заинтересовались настольными играми?

— Я вырос в Питере в коммунальной квартире, где проживали еще пять семей. Одним из наших соседей был Игорь Григорьевич, до революции его семья владелавсем домом. Он был таким настоящим представителем дореволюционных времен, и комната у него была больше похожа на музей. И вот среди этих раритетов: старинных книг и картин, редких марок и статуэток была настольная игра «Пираты», которую разработал наследник княжеского рода Владимир Голицын. Мы часто вечерами собирались за столом и играли. Помню, фишки в этой игре были выполнены в виде кораблей — испанских галеонов и пиратских бригантин с мачтами, парусами. И разложенная на столе игра легко уносила меня, десятилетнего мальчишку, из старой питерской коммуналки в воды Атлантики, где разворачивались морские баталии.

— В итоге любовь к настольным играм предопределила профессию?

— Получается, так. И, несмотря на то что окончил одно их старейших военных учебных заведений страны, свой профессиональный выбор я сделал, как показало время, еще в детстве.

— Сегодня, в век интернета, наверное, настольным играм сложно конкурировать с компьютерными?

— Нисколько. Настольные игры, на удивление, не забыты и более того — продолжают завоевывать популярность. Причем не только у детей, но и у молодежи, и у взрослых уже людей.

— И в какие же настолки играют сейчас?

— В первую очередь это детские развивающие игры, в которые ребенок играет вместе с родителями. Популярными остаются игры с несложными правилами для больших компаний, а также игры, повышающие финансовую и экономическую грамотность, улучшающие ораторские навыки.

— Как рождается идея будущей игры?

— Я их черпаю из жизни. Например, многие любят записывать свои планы дел на день, неделю, месяц, а по-рой — и на годы. И иногда такое планирование в итоге заменяет процесс выполнения намеченного, то есть человеку в этом действе главное — упорядочить свою жизнь. Это доставляет некое психологическое удовольствие. И вот на таком, казалось бы, повседневном моменте, можно разработать игру, где необходимо будет сгруппировать для себя важные задачи, уложиться в расписание и так далее. Вариантов много.

— Для какой возрастной категории проще придумать игру?

— Сложный вопрос. С одной стороны, для детей легче разработать игру, потому что это могут быть какие-то простые игры. С другой стороны, в этом сегменте сложнее сделать что-то новое, оригинальное, так как детских игр существует уже много.

— Сколько времени проходит от появления идеи новой настольной игры до выхода ее в свет?

— Зависит от игры, но, как правило, требуется не меньше двух-трех месяцев.

— А сами вы играете?

— Постоянно. С друзьями собираемся, чтобы поиграть в старые и любимые игры. Но, конечно, чаще сажусь за стол, чтобы пройти, изучить и оценить с профессиональной точки зрения игру.

ДОСЬЕ

Федор Федорович Корженков родился 20 февраля 1981 года. Детство его прошло в Санкт-Петербурге. С 1998 по 2003 год проходил обучение в Военно-космической академии имени Можайского на факультете «Обработка информации». В 2003 году переехал в Москву. Свободное время предпочитает проводить в путешествиях по стране.

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