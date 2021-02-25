Постельные сцены играю без чувств. Интервью с актрисой Ольгой Дибцевой

Актриса Ольга Дибцева / Фото: Из личного архива Ольги Дибцевой

В феврале на интернет-платформах вышел короткометражный фильм «Ездок», одну из ролей в котором сыграла Ольга Дибцева. Актриса рассказала «Вечерке» о съемках пикантных сцен, радостях материнства, а также о том, почему много лет она пользовалась услугами психолога.

— Ольга, в фильме «Ездок» вы играете довольно развратную коллегу главной героини. Да и в других работах у вас достаточно пикантных сцен с партнерами. Как вы себя чувствуете во время таких съемок?

— В начале карьеры я снималась в фильме «Бой с тенью». Там произошла моя первая постельная сцена. Было неуютно. Но со временем это отрабатывается как навык. Ты не чувствуешь ничего при съемке таких кадров. Ну, можете только похихикать с партнером. К тому же режиссеры пытаются сделать максимально комфортную обстановку на площадке, а твой напарник всегда идет тебе навстречу.

— Ваша семья смотрела эти фильмы? Как они отнеслись к этому?

— В тех сценах нет ничего такого, за что мне было бы стыдно. Даже обнаженных частей тела не видно. Все актеры воспринимают это как часть профессии. Тем более я всегда играю красивых женщин. Мне таких сцен в карьере не избежать.

— Чуть больше года, как вы в статусе мамы. Приходилось ли за это время жертвовать карьерой?

— Нет, никогда такой проблемы не возникало. Жертвовать всем ради ребенка — старая установка. Это раньше считалось, что женщина должна уйти в декрет и три года сидеть дома, ухаживать за малышом. Но сейчас другое время. Есть возможность нанять няню. Да и отношения между мужчиной и женщиной перестали быть патриархальными.

Когда он — добытчик, а она следит за ребенком. Сейчас мужчины готовы поменять памперс и встать к малышу ночью. А еще мне очень помогала моя семья. Уже через две недели после родов я выступала на радио, была на премьере фильма «Холоп». Мне кажется, что с рождением дочки я стала работать еще больше. Жизнь словно заиграла новыми красками, и я стараюсь брать от нее все.

— Как с мужем разделяете бытовые обязанности?

— У меня потрясающий муж! Он много времени проводит с дочкой — гуляет, кормит ее, меняет памперсы. Каждый день я благодарю его и говорю, что он лучше всех. Залог наших отношений в том, что мы заботимся друг о друге. Я все время думаю, как сделать так, чтобы ему было лучше. Он поступает так же. Поэтому все обязанности мы делим поровну.

— После родов вам пришлось худеть. А если бы для роли нужно было снова набрать 20–30 кг, пошли бы на это?

— Конечно! Если это классный проект, режиссер близок по духу, а роль подходит мне, то я пошла бы на такое. Я худела ради роли и продолжаю делать это, потому что мне предстоит играть сексапильную девушку, которая ходит в купальнике по городу. Тело актера — его инструмент. И я пользуюсь им.

— Вы не скрываете, что долго пользовались услугами психолога. Как пришли к этому?

— Я приехала в Москву из Санкт-Петербурга в 2005 году, чтобы учиться в театральном (в ГИТИСе. — «ВМ»). Это был сложный период. Не хватало денег, приходилось жить то в общежитии, то у друзей. Меня преследовал постоянный невроз. Даже когда я начала сниматься в кино, эти страхи не покидали меня. Все время казалось, что сейчас работа есть, а завтра ее не будет. И личная жизнь не складывалась.

Когда тревога и страх стали невыносимыми, я обратилась к психологу. Постепенно начала распутывать свою жизнь, как клубок. Оказалось, что причина моих несчастий во многом из детства. Я выросла в Питере в 1990-е годы, бабушка, которая меня воспитывала, прошла блокаду. Множество причин мешали мне во взрослом возрасте нормально жить.

Актриса Ольга Дибцева / Фото: Из личного архива Ольги Дибцевой

— Удалось ли избавиться от всех страхов?

— Да, благодаря психологу я перестала винить родителей, друзей, педагогов, государство в своих несчастьях. Я стала автором жизни и взяла ответственность за свои поступки. Разобралась со страхами и стала наконец-то счастливой. Все, что у меня есть сейчас, появилось во многом благодаря психотерапии.

— Помогают ли знания психологии в кинокарьере?

— Конечно! Я имею представление о типах людей. Благодаря психологии могу определить, какие причины толкают нас на некоторые поступки, какие внутренние травмы мы скрываем и как они отражаются в нашем поведении. Все это очень нужно для профессии актера и режиссера.

— Многие считают, что актерская профессия — это мир жесткой конкуренции. Сталкивались ли вы с несправедливостью?

— Конечно, но я не зацикливаюсь на этом. Бывало такое, что подводили друзья. Но все это происходит не только в киносфере, а в любых взаимодействиях с людьми. Я никого не осуждаю, ведь никогда не знаешь, как ты себя поведешь в той или иной ситуации. Поэтому я не держу зла, иду дальше и не прерываю отношения с людьми.

— Вы сейчас играете только в комедийных ролях. Не хотите чего-то более серьезного?

— Я снимаюсь в фильмах на стыке жанров, где есть и драма, и комедия. Мои персонажи смешные и глубокие. Мои любимые авторы — Михаил Салтыков-Щедрин, Николай Гоголь. Они всегда писали про Россию в ироничном ключе. Потому что российская жизнь абсурдная и парадоксальная. И комедия — идеальный формат, чтобы передать эту жизнь на экране. Я смотрю на все под углом оптимизма. Поэтому в грустной драме не хотела бы сниматься.

— Не боитесь стать заложницей одного амплуа?

— Нет, я вообще не боюсь ничего и всегда благодарю Бога, Вселенную, режиссеров и продюсеров за то, что моя карьера складывается именно так. Зачем чего-то бояться, если можно наслаждаться тем, что имеешь? Тем более мне, у которой множество разных ролей.

ДОСЬЕ

Ольга Дибцева родилась 25 июня 1986 года в Ленинграде. В 2009 году окончила актерский факультет ГИТИСа. В 2015 году поступила в Московскую школу кино. Во время обучения создала несколько короткометражных фильмов и тизер сериала. Ее дебютная картина «Добрый день» с Александром Палем получила более 70 наград на кинофестивалях.

Сыграла жертву маньяка

Дебют Ольги Дибцевой в кино состоялся в сериале «Откройте, милиция». Это было в 2007 году, когда она училась на третьем курсе ГИТИСа. Ей предстояло сыграть жертву маньяка. По сюжету он нападает на нее в лифте и сворачивает шею. Дибцевой нужно было просто упасть и не шевелиться. Половина ее тела оставалась на съемочной площадке, а половина — в лифте. Пять-шесть дублей актрисе приходилось быть зажатой дверьми лифта.

Любительница боевиков

Ольга Дибцева признается, что с детства обожает смотреть кино. Фильмы «Крепкий орешек», «Крестный отец», «Твин Пикс» и «Терминатор» были пересмотрены ею десятки раз. Перед сном будущая актриса придумывала новые сюжетные линии, которые могли бы произойти с героями этих картин. Ольга считает, что именно это подтолкнуло ее стать режиссером.

Могла стать художницей

Отец актрисы — известный питерский художник. С детства Ольга увлекалась живописью, искусством и собиралась пойти по стопам отца. После окончания школы она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на отделение графического дизайна, но спустя год забрала документы.

Горы вместо пляжа

По словам Ольги, она может вечно любоваться закатами в Гималаях и замечательными видами родной страны. Актриса даже каталась на сноуборде в Лапландии. Пляжному отдыху она предпочитает дикие джунгли Индии. Кстати, в этой стране она побывала раз шесть.

Поссорила коллегу с женой

Однажды Дибцева играла постельную сцену с актером, фамилию которого она предпочитает держать в секрете. На актрисе были накладные пряди волос, которые после съемок случайно оказались в нижнем белье партнера. Он не заметил этого и ушел домой. Их обнаружила ревнивая супруга артиста.

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