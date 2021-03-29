Каждая сыгранная роль немного меняет актера

Актер Денис Суханов в сцене из спектакля «Чайка» в постановке Юрия Бутусова по пьесе Антона Чехова в театре «Сатирикон» / Фото:ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Ведущий актер театра «Сатирикон», заслуженный артист России Денис Суханов 6 апреля отмечает 50-летие. Корреспондент «Вечерней Москвы» расспросила его о настоящем и будущем театра.

Через два дня после юбилея артиста, 8 апреля, на подмостках «Сатирикона» в последний раз сыграют постановку Константина Райкина «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь». В нем Денис Суханов играет одну из заглавных ролей.

— Денис Валерьевич, у вас есть ощущение некоего рубежа? Подводите личные итоги?

— Мне кажется, каждое десятилетие так бывает. Легкий манд раж ощущался и к 30-, и к 40-летию, и вот теперь. Оглядываешься — как быстро пролетели годы. Хотя много чего было — детство с любимыми родителями, школа, театральная студия, служба в армии, Школа-студия МХАТ, 24 года работы в «Сатириконе». Но смотреть все же хочется в будущее. Как и любой артист, я надеюсь, что для меня и в этом возрасте будут роли.

— Режиссер Юрий Бутусов сейчас ставит «Ревизора» в вашем театре. Вы участвуете?

— Да. Но кого буду играть, пока не знаю. С Юрием Николаевичем я работал над пятью спектаклями, вот пошел шестой. Но с ним никогда не знаешь, что именно тебя ждет.

Репетиции начались. Но мы только погружаемся в процесс — будто на самом пороге еще, словно нам едва открылась дверь в огромное, незнакомое помещение с невероятным количеством лабиринтов, комнат, лестниц, подъемов, разных нюансов, неизвестностей. Об этом всегда трудно говорить.

—Спектакль «Чайка», где Юрий Бутусов сам выходит на сцену, в «Сатириконе» играют уже 10 лет. Расскажите о нем.

— Артисты, занятые в «Чайке», говорят, что это не спектакль, а скорее миссия. Мы играем его очень редко. Дату узнаем за месяц, и тут же внутри себя каждый начинает некую перестройку. В день спектакля подготовка к нему занимает весь день — с утра до самого вечера. «Чайка» идет около пяти часов, с тремя антрактами, и заканчивается почти в полночь. Но это что-то особенное, какой-то непредсказуемый суточный поход. В прошлый раз мы отправились в горы, в этот — пойдем к океану. Так что мы всегда очень ждем встречи с «Чайкой», с Юрием Николаевичем и всегда верим, что от спектакля, который мы сыграем, обязательно получим что-то новое.

— Я вашу игру впервые увидела в записи спектакля «Ричард III». За роль Бэкингема вы получили премию «Чайка» в 2004 году в номинации «Злодей». Почему в такой?

— Ну как же! Потому что он ставит на трон убийцу. А потом сам падает жертвой своих же действий. Он направлял в мир зло — он его же и получил еще с более страшной силой. Ведь такие люди, как Ричард, в первую очередь убирают со своего пути тех, кто им помогал. Сделал свое дело — прощай. Мне кажется, у всех этих сподвижников тяжелая судьба.

— Как вы относитесь к видеозаписям спектаклей?

— Я их не очень люблю. Это просто тень, лишь отдаленно напоминающая то, что было. Все-таки театр — это живое искусство. Его надо смотреть из зала, со зрителями. Это кино сфокусировано на том, что показывают на экране. Оно таким создано. А в видеозаписи спектакля многое остается за кадром. Там для хорошей съемки нужно, чтобы и режиссер, и команда знали театр, любили его, много раз пересмотрели спектакль — чтобы они понимали, на что обращать внимание.

— Из репертуара уходит «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь». Вы один играете Ваню, а женских состава два. Это сложно?

— Каждая роль в тебе что-то меняет. И те роли, что уже ушли, все же во мне каким-то образом живут. И Ваня останется. Что касается двух составов, то с каждой партнершей своя история, нюансы. В процессе репетиций мы их находим. И там на молекулярном уровне происходит перестройка. Как играть зарождающуюся любовь сегодня с одной актрисой, а завтра — с другой? Но как-то надо. И с чудесными партнершами это возможно!

ДОСЬЕ

Денис Суханов — заслуженный артист России. Родился 6 апреля 1971 года во Владимире. Окончил курс Авангарда Леонтьева в Школе- студии МХАТ в 1997 году, сразу был принят в труппу «Сатирикона». У него множество ролей и театральных наград, лауреат Государственной премии РФ. В кино из-за занятости снимается нечасто. Так, Денис Суханов сыграл Иудушку в фильме «Господа Головлевы» (2010).

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