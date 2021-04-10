«Битое стекло поет»: Сергей Соседов объяснил, почему измельчали звезды российской эстрады

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Музыкальный критик Сергей Соседов знаменит своими хлесткими высказываниями о звездах. Он может резко пройтись по вокальным способностям Примадонны и без оглядки раскритиковать тексты песен самых популярных звезд шоу-бизнеса. Ему не нужен хайп. Соседов объясняет, что у него есть гражданская позиция, он ставит качество и эстетику исполнения на первое место. В интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» музыкальный критик объяснил, есть ли что-то общее между Бузовой и Пугачевой, перечислил главные качества современной звезды и объяснил, как артист может разрушить свою репутацию.

Регулярно видя своего собеседника в программах в качестве эксперта, члена жюри или гостя на интервью, у меня создалось ощущение, что Сергей — сплошной оголенный нерв. Он работает на разрыв аорты, не стесняясь плакать, если песня его тронула, хвалит талантливого исполнителя или честно резюмирует: успеха вам не видать, таланта нет. Но при личной встрече он раскрылся по-другому. Спокойный, интеллигентный и уважающий собеседника профессионал, который готов искренне говорить на любые темы.

— Можно ли сегодня певицу Ольгу Бузову назвать новой Пугачевой? Она активно эксплуатирует образ сильной женщины, которая плачет у окна.

— Да ну что вы, смеетесь? Бузова плачет у окна? Она плачет о своих миллионах рублей и подписчиках? Она богатая женщина. У нее гастроли, хорошие заработки. Насколько я знаю, она работает за большие деньги. Но к Пугачевой это не имеет никого отношения. Я не вижу образ несчастной женщины в исполнении Бузовой. Я не вижу плачущей женщины. Я вообще не вижу женщины, так скажем, с неким посылом заряженным. Сказать, что это нежная женщина, я не могу. Сильная женщина — а что, у нее были трудности в личной жизни? Семье? В чем ее сила? У нее было тяжелое детство или она поборола недуг, не дай бог? Или тяжелую ситуацию?

— Ее мужчины бросают.

— Эта история стара как мир. Кто кого не бросал? Это не является какой-то ужасающей проблемой. Это дела житейские, при чем тут сильная женщина? Сильная женщина проходит множество кругов ада, непризнание, обструкцию со стороны коллег, зрителей или власти.

— Открыто спорить с властью или критиковать ее артистам невыгодно. Рустам Солнцев в беседе с Аленой Жигаловой обвинял звезд в том, что они не высказываются. Например, Пугачева молчит, имея огромную аудиторию, она не высказывается по общественно-важным и политическим ситуациям. Знаменитости молчат, потому что им страшно?

— Каждый человек, вне зависимости от того, артист он, врач, учитель, слесарь, должен иметь гражданскую позицию и высказывать ее. Я тоже часто критикую власть. Всегда аргументировано, выражаю свою гражданскую позицию. Можно считать это проявлением силы, но для меня это естественно. Это не является подвигом никаким. Это достойное поведение гражданина своей страны.

Пугачевой давно все безразлично! Ей ничего давно не нужно — ни сцена, ни зрители. Она очень богата, миллиардерша, она живет в шикарных условиях. Жирует, можно сказать. У нее огромный штат работников в замке. Почему она должна что-то высказывать против власти? Она много раз говорила, что так никогда не жила и даже мечтать не могла о такой жизни, которую она имеет сегодня. Какие претензии она может иметь к власти?

Пугачевой давно все безразлично! Ей ничего давно не нужно — ни сцена, ни зрители. Она живет в шикарных условиях / Фото: instagram.com/maxgalkinru

— Может быть, не столько к власти, сколько писать о важных темах: домашнее насилие…

— Кто? Галкин ее насилует? Вы смеетесь! Это для журнала «Крокодил» советского, но там бы не прошло. Интернет — большая информационная помойка, где все нужно делить на 30. Порой трудно понять, человек говорит от души или это просто желание пиара какого-то или попытка напомнить о себе. Я ничего не вижу странного или удивительно в том, что человек высказывает свою позицию по культурному, политическому вопросу, так и должно быть в обществе.

Соседов серьезно смотрит на меня и аккуратно скрещивает длинные пальцы. За мягкостью жестов и голоса скрывается металл. Есть принципиальные темы, которые он готов отстаивать и защищать, и одна из них — эталонное качество советской эстрады, как часть культуры, которая прививала людям вкус.

— У нас так было всегда в советское время. Просто это не всегда попадало в прессу, там выступали только статусные люди. Почетные железнодорожники, нефтяники, газовики, великие ученые, большие артисты. Давали тогда слово и маленькому человеку, были прекрасные социальные очерки Татьяны Тэсс, Евгения Богата, судебные очерки Ольги Чайковской в «Литературной газете», которые собирали колоссальную аудиторию. Тогда была качественная пресса. Сегодня все как-то измельчало, все стало дробиться на частные мнения известных и неизвестных людей в интернете. Не всегда эти рассуждения авторитетны и грамотны, корректны в своем изложении. То, что есть у людей свое мнение — это хорошо, чтобы кто-то боялся кого-то критиковать — я этого не вижу, сегодня все можно. Между прочим, в интернете нет никакой цензуры, там матерщины полно грубой.

— Назовите три свойства настоящей современной звезды.

— Это раскрутка в интернете, эпатаж, трюки саморекламного характера, то, что называется пиар — вышла замуж развелась, стукнули машину, украли сейф с деньгами, изнасиловал пришедший водопроводчик или водитель. Творчество уходит на последнее место, никто не озабочен сегодня качеством исполняемого материала, поют абы что. Пишут сами. Ибица не Ибица, с какими-то непристойными аллюзиями, с такими странными ассоциациями. Бежала босая косая, бежала к тебе босая — даже текстов нет в песнях, есть просто набор слов.

— Эта ситуация на поп-сцене произошла, потому, что поэты не пишут хорошие песни или потому, что люди исполняют абы что и абы как?

— Это кризис времени, эпохи, вкусов, музыкальной моды. Это всеобщий кризис, тотальный, вселенский кризис. Почему была высокая эстрада? Потому что была великая композиторская и поэтическая школа. Это огромное количество великих авторов, композиторов. Это Соловьев, Дунаевский, Фрадкин, Колмановский, Таривердиев, Пахмутова, Богословский, Зацепин, Тухманов, Мартынов, Антонов и так далее. Это целая школа. И поэты — можем Лебедева-Кумача вспомнить, Льва Ошанина. Матусовский, Долматовский, Леонид Дербенев, Илья Резник, Михаил Танич — это школа поэтов-песенников, или поэтов песни, как говорил Танич. Сегодня вся эта композиторская и поэтическая школа выброшена, уничтожена, каждый сам пишет то, что может. Все стали авторами песен. Нет худсоветов, нет цензуры — каждый выдает то, что хочет. Любой шлак — это позволительно.

Раньше у великих утверждали песни, репертуар, артисты сдавали целые программы своим худсоветам, каждая песня отдельно утверждалась. Требовали часто заменить мелодию, сделать ее более интересной, заменить строчки в песнях. Как правило, это были грамотные и профессиональные замечания. Бывали и вздорные замечания, великие композиторы — тоже люди. Могли ревновать к удачным песням молодых и придирались, но в основном переделки были справедливыми.

Мне Юрий Антонов говорил в свое время, что худсоветы часто его третировали и просили поменять то музыку, то строчку песни. И что вы думаете, говорит мне Юрий Михайлович, по прошествии десятилетий он поет те песни в своих концертах в тех версиях, которые утвердили именно эти худсоветы. И я понимаю, говорит Юрий Антонов, что это совершенные песни. Что правильно композиторы нас заставляли требовательно относиться к своим произведениям. Мы были молодыми и злились на них, а теперь я благодарен, что нас так строго судили. Юрий Антонов очень жесткий человек, строгий. Он не склонен к добрым излишним высказываниям. Он скуп всегда в отношении похвалы к коллегам. Такое признание для меня стоит очень дорого. Это как ни что иное подтверждает, что худсоветы нужны.

— Как вы относитесь к тому, что Филипп Киркоров и Николай Басков поют с молодыми артистами?

— Это модные сегодня коллаборации. Это веление времени. Им нужно искать новую аудиторию. Киркоров и Басков из молодых исполнителей превратились в мэтров. Киркорову за 50 давно, Баскову давно за 40, им хочется ближе к юным, молодым приблизиться.

То, что они выглядят смешно в таких дуэтах, они не думают. Любой пиар хорош, кроме некролога. Если бы Клавдия Шульженко запела репертуар «Бежала босая-косая», это было бы предательство себя, но она никогда себе такого не позволила, или Магомаев, а сегодня не предательство. Если время сегодня требует такое качество, если никому не нужны серьезные песни, нет социального заказа.

Киркоров и Басков хотят, чтобы аудитория омолаживалась. Это идет от Пугачевой. Киркоров — ученик Пугачевой. Это важно для понимания, почему он стал так петь. Разные краски, разные жанры, стили использовать, актерские краски, то, что называется театр песни. Пугачева успешно работала в ту пору, когда не было деления аудитории на ниши. Клавдию Шульженко любили все в годы войны и стар и млад. Разве кто-то говорил «аудитория Руслановой»? Ее аудиторией был весь Советский Союз! То же самое Магомаев. Многие пишущие о музыке сегодня об этом забывают. Сейчас такого нет. Даню Милохина вряд ли любит кто-то возрастной группы, только если старушка умом тронулась.

Им нужно искать новую аудиторию. Киркоров и Басков из молодых исполнителей превратились в мэтров. Киркорову за 50 давно, Баскову давно за 40, им хочется ближе к юным, молодым приблизиться / Фото: скриншот youtube.com

— Почему произошло такое разделение на современной эстраде?

— Потому что появилось много исполнителей среднего и низкого качества, не выдающиеся. Огромный выбор появился. Раньше культурная идеология в стране диктовала определенный вкус: в кино, спектаклях, музыке. Формировался вкус у людей. По радио звучали не те, кто мог заплатить, а только утвержденные худсоветом композиции, они были высокого качества. С приходом интернета все девальвировалось, измельчало, разбилось на мелкие осколки и большая советская эстрада, как огромный корабль, развалилась, все разбилось на осколки, сегодня поют осколки, битое стекло поет. Это пришло к нам с запада, это не наша задумка.

— Что должен сделать именитый артист, чтобы разрушить свою репутацию?

— У каждого из современных артистов есть какие-то вещи, где слабый вкус. Та же «Ибица», «Цвет настроения синий» — это все чушь собачья и решительно не имеет отношения к искусству. Много случайных, пустых негодных песен. Много шлака. Перечеркивает ли это их достижения? В какой-то степени да, умаляет. Все равно всех эстрадных исполнителей забудут в итоге. Забудут и Шульженко, и Магомаева. Мы помним, потому что это было совсем рядом, мы были свидетелями этого триумфа. Но пройдут десятилетия, через сто лет вряд ли кого-то будут помнить Баскова, Киркорова, Пугачеву. Все это уйдет.

Останутся Чайковский, Рахманинов, Глинка, Мусоргский. Три композитора соревнуются ежегодно по популярности: Моцарт, Чайковский и Бетховен, они будут до конца. А что касается эстрады, рок-музыки, оно будет размываться, уходить. Будут приходить новые люди. Сегодня даже Пугачеву не все дети знают, а в 80-е ее имя знали все. Ее тоже забудут. Это искусство, которое всегда будет утекать, перетекать. Искусство зависит от времени, музыкальной сиюминутной моды, которая проходит. Сейчас новые вокальные техники, этому надо учиться, а человек в возрасте не может перейти на новый уровень. Проще взять Даню Милохина и прицепить его аудиторию насколько можно. Звезды делают, что могут, они не виноваты, они заложники времени и своего искусства.

Уже после интервью Соседов отметил, что звезд часто переоценивают. И он внес свой вклад в преувеличение таланта Пугачевой, которую называли великой и гениальной. Пусть так. Но у простых смертных должны быть ориентиры и эталоны в мире музыки, искусства, иначе кто задаст систему координат? Однако Соседов в этой системе выполняет совершенно уникальную роль. Он делает зрителя умнее и не боится развенчать культ звезды.

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