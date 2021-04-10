Лазарев и Топалов объявили о возрождении группы Smash

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Поп-исполнители Сергей Лазарев и Влад Топалов решили вновь объединиться в рамках группы Smash спустя 15 лет после прекращения деятельности коллектива.

В честь 20-летия со дня создания группы звезды решили выступить для поклонников вдвоем. В воскресенье, 11 апреля, зрители телеканала «Россия 1» смогут услышать любимые хиты в исполнении Лазарева и Топалова.

— Надо признаться, что был период, когда на сцене мы чувствовали себя очень комфортно порознь. Так и остается, но лично я соскучился по дуэтной энергетике, есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание. Кроме того, Сережа — это лучший человек, с которым мне приходилось работать и разделять сцену, — рассказал Топалов.

Лазарев, в свою очередь, выразил радость в связи с воссоединением группы Smash и признался, что скучал по коллеге, сообщает StarHit.

Ранее Влад Топалов показал, как поет народную песню вместе с сыном.

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