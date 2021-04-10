Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лазарев и Топалов объявили о возрождении группы Smash
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Лазарев и Топалов объявили о возрождении группы Smash

Татьяна Плотникова

Звезды

Поп-исполнители Сергей Лазарев и Влад Топалов решили вновь объединиться в рамках группы Smash спустя 15 лет после прекращения деятельности коллектива.

В честь 20-летия со дня создания группы звезды решили выступить для поклонников вдвоем. В воскресенье, 11 апреля, зрители телеканала «Россия 1» смогут услышать любимые хиты в исполнении Лазарева и Топалова.

— Надо признаться, что был период, когда на сцене мы чувствовали себя очень комфортно порознь. Так и остается, но лично я соскучился по дуэтной энергетике, есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание. Кроме того, Сережа — это лучший человек, с которым мне приходилось работать и разделять сцену, — рассказал Топалов.

Лазарев, в свою очередь, выразил радость в связи с воссоединением группы Smash и признался, что скучал по коллеге, сообщает StarHit.

Ранее Влад Топалов показал, как поет народную песню вместе с сыном.

Читайте также: «Я всегда от тебя хочу больше»: Цискаридзе раскритиковал очередной танец Лазарева

Сергей Лазаревпоп-музыкаВлад Топалов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в