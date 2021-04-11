Что дало землянам освоение космических недр, рассказал потомственный космонавт Роман Романенко

Фото: Из личного архива Романа Романенко

Исследуя бесконечный мир космоса, человечество уже совершило сотни открытий. О том, что дало землянам освоение комических пространств, «Вечерней Москве» рассказал Герой России, потомственный космонавт Роман Романенко.

— Роман Юрьевич, чем на орбите занимаются космонавты?

— Шестьдесят процентов времени мы тратим на работу, в первую очередь науку. Еще 10– 15 процентов времени уделяем занятиям спортом — в условиях невесомости мышцы теряют тонус, поэтому приходится ежедневно пробегать на специальной беговой дорожке 10–20 километров.

С коллегами-космонавтами на МКС мы провели 96 экспериментов, из них 20 требовали сложной подготовки и вовлеченности. За несколько лет до полета мы с коллегами начали общаться с учеными, они очертили очень широкий круг задач — от разведения мух-дрозофил до экспериментов с плазмой.

— А за НЛО и инопланетянами наблюдаете?

— Нет, что вы. Это когда-то космонавт Геннадий Падалка, который провел в космосе рекордные 878 суток, пошутил, что есть инструкция на случай встречи с инопланетянами, а ему поверили. А космонавт Георгий Гречко утверждал, что видел НЛО. Но никаких инструкций на случай встречи с инопланетянами у нас нет — мы должны действовать по обстоятельствам. Важно понимать, что космос — очень обманчивое пространство. Человек всю жизнь живет на Земле, он знает примерные размеры разных объектов, учится на глаз определять их габариты и расстояние до них. В космосе же не работает закон перспективы. А еще все объекты очень хорошо отражают свет от Солнца. Поэтому пролетающий мимо иллюминатора болт может показаться огромным сигарообразным НЛО. Именно поэтому в космосе не всегда стоит верить своим глазам.

— Какие космические технологии применяются на Земле?

— Около 40 процентов результатов наших экспериментов используются в быту. Кроме того, многие «земные» технологии разрабатывались для космонавтики, но стали доступны миллионам на Земле.

Самый известный пример — системы спутниковой навигации, которые работают благодаря спутникам на орбите. Изначально ими пользовались военные, а теперь навигаторы есть во всех смартфонах. Еще от работы спутников зависят дистанционное зондирование Земли — позволяет, например, выявлять лесные пожары, — спутниковая связь и ТВ. Солнечные электростанции также изначально разрабатывались для космоса.

За солнцезащитные очки и кроссовки с подошвой из резиновой пены нам также можно поблагодарить космонавтику.

Космос проник даже на наши кухни: тефлоновое покрытие пусть и было создано до начала космической гонки, но сковороды им начали покрывать только после того, как его обкатали в космосе. Аналогичная история с сублимированными продуктами — их теперь едят не только космонавты.

— А какие технологии нас ждут впереди?

— Все зависит от того, какой аспект изучать. Если колонизировать Луну, то нас будет ожидать прорыв в энергетике. В лунном грунте есть гелий-3. На Земле его не более 35 тысяч тонн, а на Луне из-за того, что там нет атмосферы, от 500 тысяч до 2,5 миллиона тонн. Ученые посчитали, что 1 тонна гелия-3 в термоядерном реакторе даст столько энергии, сколько сжигание 15 миллионов тонн нефти.

Россия в 2019 году добыла 560 миллионов тонн нефти, а гелия-3 понадобилось бы всего 37 тонн.

Поэтому важно понимать, что каждый этап в освоении космоса и даже близкой Луны — это открытия и технологии, которые могут принести триллионы рублей выгоды и нобелевские премии. Так что космос — это не только вопрос престижа, но и денег.

Вот почему России так важно быть первой в новой космической гонке.

ДОСЬЕ

Роман Юрьевич Романенко — российский космонавт, полковник ВС РФ, Герой России, депутат Госдумы VI и VII созывов, член комитета Госдумы по обороне. Родился в Щелкове Московской области в 1971 году в семье дважды Героя СССР космонавта Юрия Романенко. Третий потомственный космонавт в мире (первый — Сергей Волков, второй — космический турист Ричард Гэрриот).

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