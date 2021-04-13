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Ольга Соколова: Актера надо прощать
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ольга Соколова: Актера надо прощать

Андрей Объедков

Интервью

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это директор театра «Школа драматического искусства» Ольга Соколова.

В начале мая театр «Школа драматического искусства» отметит 20-летие. Накануне события «Вечерка» побеседовала с его директором Ольгой Соколовой.

— Ольга, расскажите, как вы стали работать в театре?

— Сколько себя помню, всегда декламировала стихи и участвовала в конкурсах нашей тульской школьной самодеятельности, а каникулы, как правило, проводила в Москве у друзей. Моим кумиром был Юрий Соломин, сыгравший тогда в популярном фильме «Адъютант его превосходительства».

Поэтому к Малому театру я относилась с особым пиететом. Однажды, еще будучи школьницей, я написала Соломину новогоднее поздравительное письмо, в котором среди прочего спросила о театральных школах и специальностях. Сегодня в эту историю трудно поверить, но фото любимого артиста с подписью «Оле Смирновой с наилучшими пожеланиями в новом 1978 году» и короткое письмо, в котором перечисляются театральные вузы Москвы, — это абсолютно реальные и бесценные документы моего семейного архива. Практически сказка, но именно она помогла сделать мою жизнь в театре былью! Юрий Соломин посоветовал поступить в ГИТИС на новое отделение экономики и организации театрального дела на театроведческом факультете.

— Не испугались?

— Я последовала совету мэтра и сумела поступить с первого раза. Окончила институт с отличием и попала в Московский областной театр драмы. А тогда он был выездным, без стационарной сцены. Базировался на Никольской улице в здании церкви. Я сразу включилась в работу, было интересно все. Потом был Учебный театр ГИТИС. Вообще, я горжусь, что прошла все ступени от рядового сотрудника до директора театра.

— У вас есть свое профессиональное кредо?

— Убеждена, что в театре первичен Актер. Надо уметь принимать его, жалеть, журить, прощать, но главное, всегда поддерживать в творчестве!

— Какова ваша основная задача в театре?

— Создавать условия, стимулирующие творчество. Наш театр представляет собой творческий организм, обладающий уникальным практическим и теоретическим опытом. Театр — город. Театр — лаборатория. Четыре зрительных зала-трансформера связаны друг с другом атриумом — зрительским фойе под прозрачным сводом. Горжусь тем, что у нас и в пандемию не было простоя. В период жестких ограничений мы сосредоточились на онлайн-проектах.

Сейчас участвуем в проекте «Театр рядом», который дает возможность сделать сценические представления доступными для всех жителей Москвы. Первый раз мы выезжали в культурный центр «Зодчие» с премьерным спектаклем «Кони за окном».

— А какие у вас любимые станции метро?

— Одна из них — метро «Белорусская». Скажу так, что это — главная магистраль метро, проходящая через все мои годы московского счастья!

ДОСЬЕ

Ольга Соколова родилась в 1962 году в Туле. В 1984 году окончила ГИТИС, работала в Московском областном театре драмы, возглавляла Учебный театр ГИТИС, с 2011 года — директор театра «Школа драматического искусства». Заслуженный работник культуры России, лауреат премии Москвы в области культуры и литературы, почетный работник культуры Москвы.

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