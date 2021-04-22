Покоряла столицу из общаги

Актриса Анна Бачалова вспоминает, как работала в таксомоторной компании / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это актриса Анна Бачалова.

Столицу покорять актриса начала из общежития на «Петровско-Разумовской». Именно здесь мы и встретились возле огромной вывески «Столовая».

Жилье после института помог найти младший брат Анны. В то время он учился в столице.

— У меня была отдельная комната на 11-м этаже. Живя здесь, я получила одну из главных ролей в сериале «Особый случай». В нем я снималась три года, и эта работа меня закалила. Съемки могли идти целые сутки. Это воспитало стойкость и придало уверенность в своих силах, — пояснила Бачалова.

В свободное время Анна ходила в фитнес-клуб неподалеку. Там же занимался и ее молодой человек.

— Я тренировалась утром, а он ходил после работы, поэтому мы ни разу с ним не пересеклись. Зато мы заметили друг друга в другом фитнес-зале, — делится актриса.

Пока мы обходили общежитие, Анна вспомнила забавный случай.

— У меня была ненастоящая купюра 500 рублей. Я открыла окно и решила загадать желание. Пустила бумажку по ветру, она покружила и вернулась. Оставила ее как талисман, — говорит она.

Рядом с «Петровско-Разумовской» есть пляж «Академические пруды», но все его называют «Байкал» — он находится напротив одноименного кинотеатра. Анна часто ходила туда с подругой Викой загорать.

— Люди играли в волейбол, кто-то рисковал и нырнуть. Там меня и застало утверждение на рекламу в Польше. Это была моя первая заграничная съемка и вообще знакомство с Европой, — делится Бачалова.

Так случилось, что общежитие закрыли на реставрацию, и из-за этого актрисе пришлось переехать из района.

— С братом снимали квартиру и на «Бабушкинской» и в Медведкове. В этих местах были съемки нашего сериала, и каждый старался жить поближе, чтобы высыпаться, — пояснила звезда. В 2015 году Бачалову настиг кризис, и она осталась с большим кредитом на машину и квартиру. Зарплаты брата на двоих не хватало, и Анна устроилась таксистом в одну из таксомоторных компаний.

— Это было невыносимо. Во-первых, взрослые меня узнавали по картине «Паутина». Я тогда отшучивалась, говорила, что готовлюсь к роли таксистки. Пассажиры помоложе меня просто пытали: садились в автомобиль премиум-класса, хотя заказывали эконом, и пытались отыскать скрытые камеры, думали, что я их разыгрываю, — вспоминает Анна.

Проработав неделю, актриса поняла, что это не ее. Сейчас она живет в Подмосковье, но мечтает, что когда-нибудь переберется на тихую улочку в районе Цветного бульвара, Сретенки или в Хамовниках.

— Там уютно и нет суеты. А архитектура старой Москвы вдохновляет, — поясняет актриса.

ДОСЬЕ

Анна Бачалова родилась в Приморском крае. Первое высшее получала в Сочи. В 2010 году окончила Театральный институт в Ярославле. Снялась в картинах «Морской патруль — 2», «Котовский», «Зверобой», «Синдром дракона», «Море. Горы. Керамзит», «Турецкий транзит», «Елки-5», в трех сезонах детектива «Паутина» и других.

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