Дмитрий Саблин: Путь чемпионов

Чемпионский состав женского футбольного клуба сезона / Фото: Денис Тырин

28 апреля женскому футбольному клубу ЦСКА исполняется 5 лет. Мы встретились с основателем и основным владельцем команды Дмитрием Саблиным, чтобы поздравить с юбилеем клуба и узнать о планах развития коллектива.

— Дмитрий Вадимович, как принималось решение о создании женского клуба ЦСКА пять лет назад?

— Действительно, клуб отметил первый, 5-летний, насыщенный событиями юбилей. Эта дата очень важна для развития нашего женского футбола и для всех нас. И я хочу поздравить всех спортсменов, тренерский коллектив, административный состав, наших болельщиков. С 2005 года я как член исполкома РФС считал и говорил, что для развития женского футбола в нашей стране нужно создавать клубы, объединяя женские команды с мужскими. Если бы мы тогда приняли такое решение, эта система называлась бы русской. К сожалению, сейчас она называется французской, потому что первыми с большими клубами профессионально начали работать они. Поэтому французские женские футбольные клубы сегодня опережают всех.

Пять лет назад я избирался в Государственную думу от города-героя Москвы по 202-му округу, в который входит Новая Москва. Увидел возможность сделать шаг вперед и в развитии спорта на территории округа, и в развитии российского спорта. Пришло время осуществить мечту и создать на базе молодежного состава «Россиянки» из молодых игроков, которых мы сами вырастили, женский футбольный клуб ЦСКА. Мы не торопились, знали, что ЖФК ЦСКА должен пройти все ступени.

— С какими трудностями столкнулись?

— Для меня самым интересным и радостным был 2016 год. Мы выпускали тогда на поле практически детей. Я принял решение привести из «Россиянки» в ЦСКА Эльвиру Тодуа и Карину Блынскую.

Эльвире Тодуа нужно сказать особые слова благодарности. Спортсмен мирового уровня, она играла фактически с детьми, стала для них примером. Я не помню, какое место тогда заняла команда. Это неважно. Они проигрывали и выигрывали у разных клубов и команд. Главное, они бились в каждой игре. Тогда, в 2016 году, команда сформировала характер: боевой, армейский. Трудности роста были в 2018 году. Они неизбежны, мы их пережили. Можно было и с первого года сделать команду чемпионом — набрать легионеров и победить. Но не было бы такой команды, того фундамента, который есть сегодня. Тогда не было цели — победить. Главная цель была — вырастить своих игроков, сформировать дух команды. Теперь главная задача — поддерживать этот командный дух.

— В чем секрет успеха ЖФК ЦСКА?

— ЖФК ЦСКА — это состоявшийся коллектив, флагман российского футбола. Его называют законодателем футбольной моды. Сегодня женский футбол старого формата, который я знаю по игре «Россиянки», «Звезды-2005», «Рязани-ВДВ», «Зоркого», «Кубаночки», других команд, уходит. Приходит футбол профессиональный — футбол ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Рубина», «Краснодара» — формата флагманов нашего российского мужского футбола.

И вот здесь у нас сложная задача — удержаться наверху. Конкуренция обостряется. Но самая главная особенность ЖФК ЦСКА — это замечательный и дружный коллектив.

Может быть, в других командах какие-то игроки обладают большим мастерством. Но то, что такого дружного коллектива и такого семейного единства, как в ЦСКА, нет ни в одном клубе — это факт. Нет такого духа победы, такой воли к победе. Даже в тех редких матчах, которые ЦСКА прои-грывает, девочки показывают сумасшедшую волю к победе и самоотверженность. В этом и состоит наш секрет.

«Для меня ЦСКА — это жизнь», — говорит основатель и владелец известного российского женского футбольного клуба ЦСКА, депутат Госдумы Дмитрий Саблин / Фото: Из личного архива Дмитрия Саблина

Можно вспомнить финальный матч за Кубок России в декабре 2020 года, когда команда вышла играть после коронавируса, переболев в тяжелой форме. Команда играла в сильный мороз. И не дала сопернику доминировать на поле. Хотя у нас играли многие игроки-резервисты, но игра в основное время была закончена со счетом 0:0. Вот здесь по-настоящему проявился армейский характер.

— Какую роль играют болельщики команды?

— Мы все одна семья. И конечно, болельщики — члены этой семьи, они всегда и везде поддерживают команду. И это не только поддержка на трибунах. Когда девочки болели коронавирусом, болельщики узнали, что любит каждая футболистка, и ежедневно приносили корзины с едой, фруктами, ставили их у двери. Ведь девочки не могли выходить. Представьте, какое отношение у девочек к болельщикам, какое чувство самоотверженности проявляют они в игре. Девочки бьются не за деньги, не за премиальные. Они играют для болельщиков! Хочу выразить огромную благодарность за поддержку.

— Занимаетесь развитием подрастающего поколения?

— Конечно, все бессмысленно без детей. Да — победы, да — чемпионы, да — кубок. Не сомневаюсь, будут успешные выступления в Лиге чемпионов. Но если не будет детских школ, если не будет 5–9-летних девчонок, которые будут приходить в футбол и мечтать играть в ЖФК ЦСКА, все это бессмысленно. Сейчас мы активно работаем. В Новой Москве будет создано 5–6 детских школ, Академия футбола. Уже созданы юниорская и молодежная команды ЖФК ЦСКА. При такой системе команда будет непобедима.

Сейчас игроки команды в той или иной степени — это наши воспитанники из «Россиянки», ЦСКА, они уже играют в основном составе. Для меня важно, чтобы через 10–15 лет дети, которые сегодня придут тренироваться на стадион в Щербинке, Московском, Десеновском, Внуковском, остались бы потом в ЦСКА.

Мы любим и уважаем ВЭБАрену, «Октябрь» — это дом наш! Но мы хотим, чтобы для женского ЦСКА таким же домом стала Новая Москва. Тем более что в Ватутинках всегда была база ЦСКА. Хочу, чтобы для Новой Москвы ЖФК ЦСКА стал родной командой. Как мы будем этого добиваться, пока не буду говорить.

Хочу еще раз поздравить всех, кто причастен к созданию команды. Всех, кто играет сейчас в ЖФК ЦСКА, в других клубах — в «Зените», «Локомотиве». Там тоже, как и во многих других клубах и в сборной, много наших воспитанников. Потому что ЦСКА — это не только то, что сегодня происходит на поле, это большой труд людей, которые были до нас, которые есть сегодня и которые обязательно будут после.

— Ждать нам появления Ксении Коваленко на поле в этом году?

— Я надеюсь, что Ксения вернется скоро на поле. Главное событие, которое у нас произошло в этом году, — это рождение дочки у Ксюши Коваленко. Девочки не должны это откладывать: «Я закончу играть, потом создам семью, буду рожать». Нет. Мы гарантируем, что сделаем все, чтобы они рожали малышей, восстанавливались, возвращались играть.

Меня спрашивают иногда: ну как же вы платите зарплату игроку, он же не играет на поле? Отвечаю: нет ничего важнее рождения детей. А когда будет понимание, что спорт не мешает создавать семьи, тогда мамы будут с радостью приводить дочек в футбол. И понимать, спорт — это только помощник. Вот тогда у нас женский футбол действительно станет массовым. Пока мы, конечно, уступаем по количеству игроков. В России 40 тысяч игроков. А в Америке — 10 миллионов. Как можно равняться? Но у нас другой характер, у наших русских девочек. Будет играть миллион, и поверьте, не будет той страны, которую мы бы не обыграли.

— ЦСКА в трех словах?

— Одно слово. Для меня ЦСКА — это жизнь.

— Что пожелаете команде?

— Я бы хотел сказать спасибо и пожелать благополучия. Да, у команды уже много побед за эти пять лет, но все только начинается! Считается, что я основатель команды, но на самом деле к этому причастны все. Это работа большого коллектива. Всех: от игроков дубля, молодежи до тренерского, административного штаба. Каждый отдает свой кусочек души. ЦСКА — это в сердце. Это не работа. И я желаю, чтобы это горящее сердце помогало не только на поле, но и в жизни. Помогало идти уверенно, побеждать во всем. Чувствовать, что нет таких проблем и задач, которые нельзя решить. Потому что мы ЦСКА. Потому что красносиний — самый сильный!

Читайте также: ЦСКА уступил «Авангарду» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина