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ЦСКА уступил «Авангарду» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина
Фото: Twitter / ХК ЦСКА

ЦСКА уступил «Авангарду» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина

Кирилл Николаев

Спорт

Столичный ЦСКА уступил омскому «Авангарду» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве в понедельник, 26 апреля, и завершались со счетом 2:0 в пользу «Авангарда».

В составе омской команды отличились Дамир Шарипзянов и Рид Буше.

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Авангарда». Клубу из Омска нужно выиграть один матч, чтобы стать победителем Кубка Гагарина. Следующая игра пройдет на домашней площадке «Авангарда» в Балашихе.

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