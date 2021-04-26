ЦСКА уступил «Авангарду» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина

Фото: Twitter / ХК ЦСКА

Столичный ЦСКА уступил омскому «Авангарду» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве в понедельник, 26 апреля, и завершались со счетом 2:0 в пользу «Авангарда».

В составе омской команды отличились Дамир Шарипзянов и Рид Буше.

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Авангарда». Клубу из Омска нужно выиграть один матч, чтобы стать победителем Кубка Гагарина. Следующая игра пройдет на домашней площадке «Авангарда» в Балашихе.

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