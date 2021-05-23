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Статус столичной медсестры откроет новые возможности
Елена Елисеева, участковая медсестра педиатрического отделения детской городской поликлиники № 104 / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Статус столичной медсестры откроет новые возможности

Василиса Чернявская 

Интервью

Елена Елисеева, участковая медсестра педиатрического отделения детской городской поликлиники № 104, стала одним из тех медработников, кого недавно наградил благодарностью и премией мэр Москвы за долгую и плодотворную работу. В интервью она рассказала о профессии и своем желании получить недавно учрежденный статус «Московская медсестра».

— Елена Викторовна, как долго вы работаете медицинской сестрой?

— Каждый в своей жизни выбирает свой путь. Мой — помогать людям. Пока я училась в старших классах, видела, как в школы приходят представители различных образовательных заведений. Зашли и к нам. Реклама сработала. Так, после подготовительных курсов я оказалась в медицинском училище. Медсестрой работаю 34 года, в июле будет 35 лет.

— А что входит в ваши ежедневные обязанности? И как на вашу работу повлияло развитие и внедрение передовых технологий?

— Со стороны кому-то покажется, что работа участковой медсестры — рутинное занятие, где не найдется места героическим подвигам. Однако ежедневная практика говорит о том, что мы должны обладать особым чутьем. Чтобы расположить к себе незнакомого ребенка, нужно иметь свои способности: всегда быть спокойной, доброжелательной, улыбаться, и тогда малыши смогут довериться медику. Технологии же в этом плане помогают проводить различные процедуры гораздо быстрее, удобнее для маленьких пациентов.

— Какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать хорошая медсестра?

— Человеческий фактор важен. Например, можно поиграть с ребенком перед процедурами, объяснить ему, что его ждет впереди. Так легче найти контакт, уговорить даже на уколы.

— Елена Викторовна, есть наиболее запомнившийся случай из вашей практики?

— Один раз маленький пациент за курс инъекций прозвал меня тетей Колючкой. Я, конечно, не обиделась, знаю по опыту: с кем-то из детей срабатывают уговоры, с другими приходится родителям обещать небольшие подарки, а с третьими проще подойти к делу с юмором. В целом мы, медсестры, ко всему старается относиться легко. Помню, когда только начинала работать, мой юный пациент в возрасте шести лет обещал мне...что вырастет и женится на мне. Мы с его родителями тогда это долго вспоминали.

— Есть ли возможность развития, повышения уровня и квалификации?

— Я из тех, кто любит учиться: постоянно прохожу различные курсы, многие из которых теперь доступны онлайн. Пациенты же каждый день «подкидывают» практики. Обязательное обучение проходит раз в пять лет. Без сертификата о его прохождении медсестер не допускают к медицинской деятельности. Если человек хочет учиться, он всегда найдет возможность.

— Вы бы хотели получить статус «Московской медсестры»?

— Сама награда, врученная мне мэром столицы, была неожиданным и очень приятным событием. Обрадовались, конечно, и тому, что можно получить статус по аналогии с врачами. Здорово, что власти обратили внимание на труд медсестер и нам смогут выплачивать премии при присуждении статуса. Это хорошая мотивация идти в профессию молодежи, поможет держаться на местах и тем, кто работает давно. Лично я обязательно буду пробовать свои силы для получения статуса и пойду на экзамены. Трудностей не боюсь.

СПРАВКА

В столице учредили статусы «Московская медсестра» и «Московский медбрат» — по аналогии со статусом «Московский врач». Их обладатели дополнительно будут получат 7,5 тысячи рублей ежемесячно, если сдадут соответствующий экзамен, который, как и в случае с врачами, весьма непростой и требует достаточно серьезных знаний и практического опыта.

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