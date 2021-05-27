Какой казак без шашки

Фото: Из личного архива Андрея Белянина

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это автор многих фантастических бестселлеров писатель Андрей Белянин.

Андрей Белянин пишет романы, но у него есть и стихотворные сборники, и исследовательские монографии. А в 2009 году писатель был награжден медалью имени Н. В. Гоголя (присуждается авторам, работающим в жанре сказочной литературы и фэнтези. — МВ). Андрей рассказал «Вечерке» о своем творческом пути.

— Андрей, с чего началось ваше увлечение творчеством? Как пришла популярность?

— Начал я с того, что собирал фольклор и готовил к печати сборники сказок. Когда учился на четвертом курсе вуза, всерьез увлекся поэзией. Хотя, по большому счету, первые стихи были написаны мною еще в школе. Я тогда влюбился. Сейчас осознаю, конечно, что первые стихи были просто ужасны! А к моменту окончания училища мои стихи публиковались в астраханских газетах. Потом — армия, служба снайпером на турецкой границе и первые публикации в издательстве «Пограничник».

Потом меня направили на семинар начинающих литераторов. И там я проявил себя и как поэт, и как прозаик. Рукопись повести «Рыжий и полосатый» взяли в журнал «Юность». Позже выяснилось, что в редакции потеряли мой адрес. И сопроводили публикацию постскриптумом: «Автор, отыщись, мы тебя потеряли!» Пришлось найтись и приехать в Москву.

— Почему выбрали именно фэнтези?

— Потому что в наш меркантильный век сказка нужна всем — хорошая сказка с юмором. Мне удаются не только веселые книги. Вот «Лана» — серьезная повесть.

— А как вы пришли к написанию исследовательских работ об оружии?

— По рождению я казак. А у казака же должна быть шашка? Однажды мой читатель, кавказский коллекционер холодного оружия, пригласил меня в свой частный музей. Каких только шашек там не было! Хозяин провел для меня экскурсию. Оказалось, что раньше, когда в России еще не было Златоустовского булата, шашки для казаков делали немцы. Да-да, представьте себе, казаки вооружались импортным оружием! Многие клинки изготавливались по кавказским традициям. И я спросил: «А где можно почитать об этом побольше, только чтобы не тратить время на поиски?» И он ответил, что единой монографии нет.

Есть только отрывочные сведения, рассеянные по научным журналам и архивам. Что мне оставалось? Только самому все собрать, систематизировать и написать научную книгу. Сейчас таких книг уже четыре.

— Вы астраханец. Но наверное, у вас и в Москве есть любимые уголки? Как насчет любимой станции метро?

— Москва прекрасна. Она даже шутит с таким серьезным видом, что кажется, будто и не шутит вовсе. В каждый свой приезд я непременно бываю на станции «Парк культуры» — там рядом ЦДХ, и на «Кропоткинской», поскольку нельзя же приехать в столицу и не навестить Третьяковскую галерею!

ДОСЬЕ

Андрей Белянин родился в 1967 году в Астрахани. После восьмого класса поступил в Астраханское художественное училище им. Власова. Поэт, писатель, коллекционер холодного оружия. Основоположник российского юмористического фэнтези, переводчик с чешского, болгарского и польского языков. Есаул Астраханского казачьего войска.

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