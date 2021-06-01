Игорь Витюк: Писать свои первые стихи начал еще в военном училище

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это поэт и публицист Игорь Витюк.

Недавно поэту Игорю Витюку вручили Литературную премию имени Роберта Рождественского за его сборник «Под прицелом времени». Автор рассказывает о пути в творчество и вспоминает анекдотичные факты из жизни.

— Игорь, большую часть жизни вы отдали армии, как удалось совместить службу с творчеством?

— Первый опыт совмещения службы и литературы я получил в Житомирском училище ПВО. Заместителем начальника политического отдела у нас был полковник Руфим Важинский, воссоздавший в училище литературное объединение (ЛИТО), которое получило имя «Надежда». Благодаря чему с 1978 года я и мои товарищи стали публиковать свои стихи в армейской и областной периодической печати. Так начался мой путь в литературу. А затем, когда служил в командном пункте системы ПРО города Москвы, я продолжал сочинительство. Бывал я и на заседаниях ЛИТО Центрального дома Советской армии, ныне — Российской армии. Там, после увольнения в запас, я стал редактором военно-художественной студии писателей.

— Были ли какие-нибудь нестандартные или смешные случаи, связанные с творчеством?

— Как правило, такие случаи связаны с неким разрывом шаблона, особенно когда я занимал командную должность в штабе соединения ПРО: строгий военачальник («сапог» — есть такой неформальный термин) вдруг оказывается поэтом-лириком. Расскажу одну из последних историй.

Два года назад меня пригласили выступить в воскресный день перед солдатами Таманской дивизии в рамках акции «Библиотека для вежливых людей». Я решил поделиться воспоминаниями о своей службе, проиллюстрировав их военно-патриотическими стихами.

Но в аудитории, где собрались солдаты со своим командиром, сотрудник библиотеки объявляет тему моего выступления — «Как соблазнить девушку? О чем говорить на первом свидании? Как довести любимую до загса?». Я оторопел, как и все присутствующие. Но затем предложил переформулировать тему — «Как военному произвести впечатление на женщину?». И тут уж пришлось вспомнить свои молодые годы, отрицательный и успешный опыт ухаживания за дамами. Глаза у солдат горели от интереса, а два сержанта-контрактника, уже женатые, отбросив субординацию, яростно спорили со мной о некоторых моментах.

— Какие любимые у вас станции московского метро?

— Сейчас я каждый день езжу по своей любимой красной ветке. Особенно радуюсь, когда удается прокатиться на поезде «Красная Стрела» или ретропоезде «Сокольники», а на Кольцевой — на поезде «Александровец», посвященном Академическому ансамблю песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова. Нравится, что в вагонах вход и выход всегда осуществляются слева.

ДОСЬЕ

Игорь Витюк родился в 1960 году. Окончил Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники. Полковник запаса. Заместитель председателя Московской областной организации Союза писателей России. Редактор военно-художественной студии писателей Центрального дома Российской армии. Заслуженный работник культуры России.

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