Ядовитая история

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Новая книга «Яды. Полная история» не читается даже, а, скорее, осмысливается через путешествие во времени, заставляя задаться вопросом: кто же мы, создания божьи, коли так стремимся убивать друг друга…

Поразительно, конечно, устроен человек, исторически полагающий себя самым совершенным созданием Вселенной. Цепляясь за собственную жизнь всеми возможными способами, он с поразительным упорством изводит других людей, проявляя при этом настоящие чудеса изобретательности и подлости.

Яды не раз становились «действующими лицами» истории. Случаев их использования, в результате чего начинала течь в другом направлении история, побеждала наглая ложь, скрывалась истина, — миллионы миллионов, как на бытовом, так и на макроисторическом уровне. Им несть числа — подлым и всегда трусливым проявлениям низменной человеческой сущности, век от века лишь совершенствуется механизм совершения преступления и нарастает его цинизм. Об этом, не только об этом и еще о многом-многом другом расскажет удивительная книга Кирилла Привалова «Яды: полная история», собравшая под красивой обложкой удивительные сведения «от мышьяка до «новичка».

Сам Кирилл Привалов — человек безумно интересный, российский журналист-международник и религиовед, писатель, публицист, эстет с тончайшим чувством юмора и прекрасный исполнитель песен. Фанатично влюбленный во Францию и ее кружевной язык, он при этом — классический русский философ-гуманист.

Его многие знания — может быть, и многие печали, а может быть — просто философская выкладка, выливающаяся когда-то в песни, когда-то — в вопросы, а когда-то — в ответы в интервью. Но главное — они неизменно приводят к размышлениям о парадоксальной сущности, именуемой человеком, в котором от божественной составляющей до дьявольской подкладки и полшага-то нет.

Рассказывать о глубинной философской составляющей «Ядов» — довольно глупое дело: вы все поймете сами. Скажу о другом: книга проведет вас за руку через все эпохи и сделает это так просто и наглядно, что за несколько часов или дней чтения вы совершите незабываемое и эмоциональное путешествие по столетиям, вашей кожи коснутся одежды из разных тканей, в ушах прозвучат разные языки мира. Может быть, вас, как и меня, поразит простая и точная мысль автора: «Убийству с помощью ядов человек научился гораздо раньше, чем обуздал коня и сложил первый дом».

Потому что из осознания этой непреложной (и неприятной) истины следует вопрос: так кто же мы, божьи создания, которым была дана и для радости, и для трудов и испытаний такая прекрасная земля, а мы начали свой путь по ней с постижения возможных способов истребления себе подобных? Воистину, вариабельность велика: от смертоносных стрел индейцев, смазывавших кончики своих стрел ядом кураре, до изощренной процедуры винопития (отравление человека с помощью ядовитого тисового кубка описывал еще Плиний Старший) и боевых отравляющих веществ (вроде отравления брата лидера КНДР Ким Чен Нама фосфорорганическим боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия VX — симпатичная женщина-киллер изящно набросила на его лицо платок, пропитанный отравой).

Потрясающие исторические антуражи, огромное количество действующих лиц, представителей разных эпох, порой — известных лишь по учебникам истории, иногда — вызывающих ощущение почти знакомых, то бишь участников недавних событий из обозримого исторического прошлого, подробности скандально знаменитых или чудом открывшихся происшествий...

Да, это не просто книга о ядах, а их энциклопедия, вызывающая от осознания их масштабности шок... Трудно сказать, какая страница книги, какие ее главы увлекут вас больше прочих.

Но при всей широкоохватности каждый из описанных эпизодов открывает читателям возможность дальнейших поисков. Возможно, после книги Кирилла Привалова вы увлечетесь изучением загадочной истории Александра I, начнете «копать» в том направлении, задаваясь вопросом — действительно ли царь прибегнул к фантастической мистификации своей смерти или это только досужие разговоры. А может быть, вы решите перечитать Сократа, преисполнившись сострадания к его судьбе, или погрузитесь в изучение истории Древнего Рима. Словом, эта книга — великий «побудитель» к действию, вызывающий неприятие насилия и острый интерес к тому миру, который нас окружает, но который мы знаем так плохо.

Читая в конце книги о ядах, что находятся от нас на расстоянии вытянутой руки, я вспоминала бездумно сажаемую на садовых участках клещевину и заросли наперстянки у соседского забора, яркие ягоды волчьего лыка у дороги в лесу, что обрываю каждый год, дабы никто ими не полакомился — после того, как видела такие попытки. И понимаю так: за тысячелетия существования человека мы плохо изучили его внутренний мир, а он сам не стал ни гуманнее, ни чище. И наша гордыня не позволяет признать того, что человек XXI века разбирается в гаджетах лучше, чем в окружающей его природе — прекрасной, но иногда и опасной.

Отличная историческая, познавательная, гуманистическая проза, советую. Главное, что все это — о нас. Загадочных созданиях, страдающих без любви и от одиночества, но обожающих истреблять друг друга, да еще и частенько оправдывающих это «необходимостью».

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